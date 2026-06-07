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Dok bezbrižno točite gorivo u automobil i razmišljate o predstojećem putovanju, niste ni svesni da ste postali meta u novoj, zastrašujućoj epidemiji visokotehnoloških prevara koje masovno haraju benzinskim pumpama.

Kriminalci targetiraju terminale za plaćanje goriva na kojima za svega nekoliko sekundi montiraju nevidljive zamke za krađu vašeg novca. Vozači širom sveta i regiona suočavaju se sa jezivim saznanjem da su im bankovni računi potpuno opustošeni samo nekoliko sati nakon što su obavili naizgled sasvim običnu kupovinu na usputnoj pumpi.

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Najnoviji tehnološki napad poznatiji pod imenom "skimming"

Ova izuzetno opasna metoda pljačke, u stručnim i policijskim krugovima poznata kao „skimming“, pretvorila se u globalnu finansijsku pošast epskih razmera. Prema zvaničnim podacima američkog Federalnog istražnog biroa (FBI), ova specifična vrsta sajber kriminala godišnje odnese više od milijardu dolara neopreznim građanima i bankama.

Lopovi su razvili sofisticirane ilegalne sisteme koji se neprimetno integrišu u automate za gorivo, čineći ih savršenim, nevidljivim mašinama za kloniranje vaših platnih kartica.

Paklene minijaturne mašine koje bez ikakve muke kopiraju magnetne trake i prazne kartice

Sve se vrti oko takozvanih „skimera“, minijaturnih elektronskih skenera koji se postavljaju direktno preko originalnog čitača plastičnih kartica na samom aparatu za točenje. Ovi ilegalni uređaji su napravljeni toliko precizno da vizuelno izgledaju potpuno identično kao i fabrički delovi pumpe, zbog čega ih je običnim okom nemoguće uočiti.

Kada gurnete svoju kreditnu ili debitnu karticu u automat, skimer u deliću sekunde nečujno očita i sačuva sve podatke sa magnetne trake, ostavljajući vas u potpunom mraku.

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Skrivene mikrokamere i lažne tastature snimaju vaš PIN kod dok vi unosite brojeve

Međutim, sama krađa podataka sa magnetne trake kriminalcima često nije dovoljna za potpuno preuzimanje računa, pa zato primenjuju još jedan izuzetno podao trik. Uporedo sa skimerom, oni na kućište automata montiraju skrivene mikrokamere uperene direktno u tastaturu ili postavljaju lažni sloj tastera koji mehanički beleži svaki vaš pritisak.

Na taj način, dok vi apsolutno opušteno ukucavate svoju lozinku misleći da vas niko ne gleda, digitalni razbojnici dobijaju vaš PIN kod na tacni. Jednom kada uspešno upare podatke sa magnetne trake i vaš tajni bezbednosni PIN kod, kriminalci imaju potpunu, apsolutnu kontrolu nad vašim novčanim sredstvima. Oni ove dragocene podatke koriste za munjevitu izradu falsifikovanih, kloniranih kartica sa kojima kasnije nesmetano podižu keš na bankomatima ili kupuju skupocenu elektroniku.

U još gorem scenariju, vaši podaci se odmah preprodaju na mračnim internet forumima i "dark veb" sajtovima, gde postaju predmet masovne krađe identiteta.

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Brutalna "screw method" prevara sa običnim šrafom koja vas tera da platite tuđe gorivo

Da mašta prevaranata nema granica pokazuje i najnovija mehanička prevara na pumpama poznatija pod imenom „screw method“, koja je brzinom svetlosti počela da hara evropskim pumpama. Lopovi koriste običan, modifikovani šraf koji nasilno ubacuju u specifičan deo aparata kako bi softverski blokirali i sprečili regularno završavanje trenutne transakcije.

Sledeći vozač koji priđe i natoči gorivo zapravo dodaje svoj iznos na račun prethodnog kupca, koji tek naknadno, u potpunom šoku, vidi drastično veći ceh na izvodu.

Stručnjaci za bezbednost naglašavaju da su samouslužne benzinske pumpe, koje rade bez prisustva radnika, ubedljivo najveća i najčešća meta ovih organizovanih bandi. Lopovi koriste gluvo doba noći i slabu osvetljenost kako bi za svega nekoliko sekundi montirali skrimere i kamere na aparate, znajući da niko neće primetiti njihovu brzu akciju. Zbog toga se vozačima savetuje maksimalan oprez i izbegavanje plaćanja na automatima koji se nalaze na zabačenim i slabo prometnim putevima.

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