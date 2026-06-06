Slušaj vest

Mark Zakerberg je ovim potezom direktno kopirao čuvenu taktiku Ilona Maska, koji je svojevremeno pod šatorima sklapao Tesline automobile kako bi spasao kompaniju od bankrota.

Naime, glavni problem sa kojim se danas suočavaju vodeće AI kompanije jeste vreme potrebno za izgradnju klasičnih objekata. Izlivanje temelja, zidanje i čekanje komplikovanih građevinskih dozvola za standardne data centre može da traje godinama, što je luksuz koji niko u Silicijumskoj dolini više nema.

Sa druge strane, Meta troši milijarde dolara na nabavku najsavremenijih Nvidia čipova koji ne smeju da stoje u magacinima. Oni moraju odmah da se stave u funkciju i počnu sa treniranjem modela, kako konkurencija iz kompanija Google i OpenAI ne bi napravila nedostižnu prednost na tržištu.

Foto: Lamkey Rod/CNP/ABACA / Abaca Pre/Lamkey Rod/CNP/ABACA

Brza rešenja umesto čvrstih temelja

Rešenje za ovaj infrastrukturni zastoj pronađeno je u masivnim montažnim halama i šatorima sa ojačanim čeličnim konstrukcijama. Ovakvi objekti se podižu za svega nekoliko nedelja na zemljištima širom Sjedinjenih Američkih Država, nakon čega su odmah spremni za upotrebu.

U ove privremene objekte se, brzinom svetlosti, useljava serverska oprema vredna stotine miliona dolara. Umesto estetski savršenih staklenih i betonskih kompleksa, Meta je izabrala čistu funkcionalnost i brzinu, svesno žrtvujući tradicionalni izgled tech centara.

Foto: Shutterstock

Inženjerski izazov pod ciradom

Smeštanje najsavremenije i najskuplje računarske opreme na svetu pod običnu ciradu sa sobom nosi ogroman rizik od katastrofalnog pregrevanja. AI procesori tokom rada generišu ekstremne količine toplote koja bi u zatvorenom prostoru, bez adekvatne ventilacije, spržila hardver za samo nekoliko minuta.

Da bi sistem uopšte mogao da opstane, Metini inženjeri su morali da razviju monstruozno velike eksterne sisteme za hlađenje. Kroz unutrašnjost šatora non-stop cirkulišu ogromne količine hladnog vazduha i specijalnih rashladnih tečnosti koje održavaju stabilnu temperaturu čipova.

Foto: Shutterstock

Bezbednost unutar privremenih objekata

Pored toplote, veliku opasnost predstavljaju i spoljašnji vremenski uticaji poput kiše, vetra, vlage i prašine. Čak i najmanja količina vlage ili čestica prašine u vazduhu može da izazove kratak spoj na osetljivim serverima i napravi milionsku štetu. Zato su zidovi i krovovi ovih industrijskih šatora napravljeni od višeslojnih, naprednih izolacionih materijala.

Ovi materijali hermetički zatvaraju prostor i pružaju podjednako visok nivo zaštite od spoljnih faktora kao i klasični betonski zidovi.

Estetika u senci surovog biznisa

Iako tehnološki analitičari na društvenim mrežama već uveliko komentarišu izgled ovih objekata, nazivajući ih "Zakerbergovim AI cirkusom", šef Mete se ne obazire na kritike. U surovom biznisu veštačke inteligencije, izgled objekta ne donosi profit, već isključivo procesorska snaga.

Meta je na ovaj način dobila ključnih nekoliko meseci prednosti u odnosu na svoje rivale koji i dalje čekaju građevinske dozvole. Dok konkurencija tek izliva beton za svoje nove zgrade, Zakerbergova veštačka inteligencija već uveliko uči i radi i to direktno pod šatrom.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video: