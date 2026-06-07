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Reč je o aplikaciji pod nazivom "Shift", koju je pokrenuo nemački startap "MicroAGI", a koja je već počela da pravi haos na ulicama Njujorka i u domovima lakovernih građana.

Ugovor koji korisnici moraju da potpišu pre nego što čistači kroče u njihov dom sadrži uslov od kog podilazi jeza. Naime, ekipa koja dolazi da vam riba kupatilo i usisava tepihe na sebi nosi montirane specijalne kamere koje u visokoj rezoluciji neprekidno snimaju svaki milimetar vašeg privatnog prostora, od fioka sa vešom do porodičnih fotografija na zidovima.

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Pravljenje vojske robotskih služavki

Kompanija insistira na tome da je video-snimanje jedini način da usluga bude besplatna, jer se ti materijali kasnije pretvaraju u suvo zlato na tržištu. Kamere beleže kako ljudska ruka drži krpu, pod kojim uglom se briše prašina i kako se zaobilaze prepreke po kući, a svi ti podaci se direktno šalju u serverske centre u Nemačkoj.

Glavni cilj ovog sumnjivog projekta jeste treniranje veštačke inteligencije i sledeće generacije humanoidnih kućnih robota. Tehnološke kompanije već godinama muče muku sa tim kako da nauče mašine da se snalaze u realnim, haotičnim i neurednim stanovima, jer su laboratorije u kojima ih testiraju previše savršene i sterilne.

Snimci iz stvarnih kuća, sa svim razbacanim stvarima, prljavim sudovima i specifičnim rasporedom nameštaja, služe kao idealan poligon za učenje AI mozga. Kada robotska služavka jednog dana uđe u masovnu proizvodnju, ona će zahvaljujući snimcima vaše intime tačno znati kako da očisti bilo koju kuću na svetu, što kompaniji donosi profit od nekoliko milijardi dolara.

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Gde nestaje privatnost građana?

Aplikacija je odmah podigla ogromnu prašinu među borcima za ljudska prava, koji upozoravaju da je ovo najbrutalniji upad u privatnost do sada. Ljudi svesno puštaju nepoznate kamere u svoje spavaće sobe i najintimnije delove doma, nesvesni da ti video-zapisi ostaju trajno sačuvani u bazama podataka velikih korporacija.

Iako iz nemačke kompanije grčevito uveravaju javnost da je sistem potpuno bezbedan i da se sva osetljiva lica, ekrani i dokumenti u stanu automatski zamagljuju (bluruju) putem softvera, opravdan strah od hakovanja i curenja snimaka na crno tržište i dalje postoji.

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Nova era dobrovoljnog nadzora

Ipak, niko ne može da garantuje da se snimci vašeg stana sutra neće pojaviti na nekom sumnjivom sajtu. Stručnjaci za modernu tehnologiju ističu da ovaj primer savršeno pokazuje u kom pravcu se kreće današnje društvo, gde su ljudi spremni da žrtvuju sopstvenu bezbednost zarad malo komfora.

Nekada su se ljudi plašili skrivenih kamera i prisluškivanja, a danas dobrovoljno potpisuju ugovore da ih snimaju dok su u najopuštenijem izdanju kod kuće.

Ekperiment u Njujorku tek je počeo, a planovi kompanije su da se ova aplikacija uskoro proširi i na evropske metropole. Dok se čekaju prve reakcije zvaničnih regulatornih tela za zaštitu podataka, javnost ostaje podeljena između onih koji jedva čekaju džabe čišćenje i onih koji u ovome vide početak totalne tehnološke diktature.

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