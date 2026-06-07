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Fokus više nije samo na motorima, dizajnu ili performansama, već na softveru, povezivanju i sistemima koji mogu da obavljaju sve veći broj zadataka bez pomoći vozača. Zbog toga stručnjaci sve češće ističu da će se automobili budućnosti razlikovati mnogo više po tehnologiji nego po snazi motora.

Dugo su električni automobili bili glavna tema auto-industrije, ali se poslednjih godina pažnja sve više prebacuje na autonomnu vožnju i veštačku inteligenciju. Velike kompanije smatraju da električni pogon predstavlja samo jedan deo šire transformacije koja menja način na koji ljudi koriste vozila i baš zato milijarde dolara odlaze na razvoj senzora, kamera, procesora i naprednih softverskih sistema.

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Veštačka inteligencija postaje najvažniji deo vozila

Nekada su proizvođači najviše isticali broj konjskih snaga i maksimalnu brzinu, dok se danas sve više govori o mogućnostima računara ugrađenih u automobil. Moderni sistemi mogu da prepoznaju saobraćajne znakove, prate kretanje drugih vozila i upozoravaju vozača na potencijalne opasnosti. Cilj je da automobil postane aktivni učesnik u donošenju odluka, a ne samo sredstvo za prevoz.

AI asistenti već sada mogu da upravljaju navigacijom, odgovaraju na glasovne komande i prilagođavaju određena podešavanja u vozilu. Proizvođači rade na tome da buduće generacije sistema još bolje razumeju potrebe vozača i automatski prilagođavaju brojne funkcije tokom vožnje. Na taj način tehnologija postaje jedan od ključnih elemenata korisničkog iskustva.

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Autonomna vožnja ostaje glavni cilj

Kompanije širom sveta nastavljaju razvoj sistema koji omogućavaju vozilima da samostalno obavljaju sve veći broj radnji na putu. Iako potpuno autonomna vožnja još nije postala svakodnevica, napredak poslednjih godina pokazuje da vozila preuzimaju sve više funkcija koje su ranije bile isključivo odgovornost vozača. Mnogi novi modeli već mogu da održavaju traku, prilagođavaju brzinu i pomažu prilikom parkiranja.

Stručnjaci smatraju da bi upravo autonomna vožnja mogla da bude sledeći veliki korak u razvoju automobila. Takva tehnologija ima potencijal da unapredi bezbednost, smanji broj grešaka u saobraćaju i učini putovanja jednostavnijim. Zbog toga je ovo jedna od oblasti u koju proizvođači ulažu najveće resurse.

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Kabina postaje digitalni centar

Paralelno sa razvojem autonomnih sistema menja se i unutrašnjost automobila. Sve veći broj funkcija prebacuje se na velike ekrane, dok glasovne komande i digitalni asistenti postaju standard u novim modelima. Povezanost sa mobilnim telefonima i drugim uređajima danas je gotovo podjednako važna kao i performanse vozila.

Novi koncepti pokazuju da proizvođači žele da kabina postane prostor u kojem će vozači i putnici moći da rade, komuniciraju i koriste različite digitalne sadržaje tokom putovanja. Fizičkih tastera ima sve manje, dok softver preuzima sve više funkcija. Automobil se tako postepeno pretvara u produžetak digitalnog okruženja koje ljudi koriste svakodnevno.

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Električni modeli više nisu jedini fokus

Iako električni automobili ostaju važan deo budućnosti saobraćaja, proizvođači danas sve više pažnje posvećuju softveru i veštačkoj inteligenciji. Konkurencija se više ne vodi samo oko baterija i dometa, već i oko toga ko će ponuditi naprednije digitalne funkcije i bolje korisničko iskustvo. U pojedinim slučajevima upravo te tehnologije postaju važnije kupcima od samih performansi vozila.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da će narednih godina najveću prednost imati kompanije koje uspeju da spoje automobilsku proizvodnju i razvoj naprednog softvera. Automobili budućnosti neće se razlikovati samo po tome koliko mogu da pređu sa jednim punjenjem, već i po tome koliko su povezani, inteligentni i sposobni da pomognu vozaču u svakodnevnim situacijama.

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