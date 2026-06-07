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Nekadašnji vladar ekstremnih sportova i nezaobilazni gedžet svakog avanturiste, američki GoPro, nalazi se na ivici potpunog kolapsa.

Kompanija je zvanično poslala dramatično upozorenje svojim investitorima da ozbiljno sumnja u sopstveni opstanak tokom narednih godinu dana, a ova šokantna vest munjevito je odjeknula berzom, zbog čega su akcije tehnološkog giganta odmah potonule za 14 procenata.

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Iako zvuči neverovatno, direktan udarac na stabilnost kompanije zadao je neočekivani skok cena memorijskih čipova. Najveći svetski proizvođači memorije, kao što su Samsung i Micron, preusmerili su svoje fabrike na proizvodnju skupih HBM čipova za AI data centre.

Zbog toga su standardni DRAM čipovi, koji pokreću GoPro kamere, postali retki i duplo skuplji.Troškovi proizvodnje uređaja koji koštaju između 300 i 500 evra naglo su skočili. GoPro taj finansijski teret nije mogao da prebaci na novčanike kupaca, a da ne izgubi trku na tržištu, što je stvorilo ogroman minus u kasi koji se više nije mogao ignorisati.

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Kineski predatori: DJI i Insta360 preuzimaju krunu

Dok se američka kompanija borila sa skupim delovima, kineska konkurencija je izvela nemilosrdan napad. Brendovi poput DJI i Insta360 preplavili su tržište naprednim i jeftinijim modelima u veoma kratkim rokovima, a rezultat je bio katastrofalan za stari brend.

U Japanu, koji važi za jedno od ključnih tržišta, udeo kompanije GoPro spao je na svega 19 odsto. Pored toga, prosečni korisnici danas radije snimaju telefonom nego što kupuju posebnu kameru, pa je potražnja za ovim uređajima globalno opala.

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Prazan sef i radikalni rezovi za spas

Finansijski izveštaji pokazuju da su se gotovinske rezerve firme istopile na kritičnih 50 miliona dolara. Tokom protekle godine zabeležen je neto gubitak od čak 80 miliona dolara, što je upalilo sve crvene alarme, pa je menadžment odmah pokrenuo hitne mere štednje kako bi sprečio najgori scenario.

U pokušaju da preživi, kompanija je od aprila otpustila skoro četvrtinu svojih radnika i započela brzu rasprodaju imovine. Trenutno se grozničavo traže novi krediti, investitori ili sudbonosni partner za spajanje firmi.

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Poslednji trzaj legende

Ironično, sve ovo dešava se u trenutku kada GoPro pokušava da privuče kupce novom generacijom kamera i unapređenim tehnologijama. Međutim, analitičari smatraju da će i najbolji proizvodi teško pomoći ako kompanija ne reši osnovne finansijske probleme i ne pronađe održiv model rasta.

Proizvođač je u aprilu pokušao da napravi preokret lansiranjem modela Mission 1, ciljajući profesionalne snimatelje. Ipak, spas brenda ne zavisi samo od novih modela, već od sposobnosti da ponovo privuče pažnju šire publike. Vreme ubrzano curi, a naredni meseci pokazaće da li će GoPro preživeti ili postati samo deo istorije.

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