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To da tehnološke kompanije često više razmišljaju o tome kako da ljude „navuku“ na svoje proizvode nego o dobrobiti korisnika nije novost. Ono što jeste novost je kada procuri dokument koji otvoreno priznaje takav cilj, piše Trender.

Prema internom dokumentu Microsofta, do kojeg je došao portal 404 Media, kompanija želi da „navede ljude da postanu zavisni“ od svog novog AI asistenta pod nazivom Scout. Takva formulacija odmah je izazvala pažnju jer otkriva koliko kompanija otvoreno razmišlja o manipulaciji korisnicima.

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Plan integracije i faze strategije

Dokument detaljno opisuje kako će jednostavnija i šire dostupna verzija AI agenata OpenClaw biti integrisana u paket Microsoft 365. Strategija je podeljena u tri faze, a prva nosi šokantan naziv: „Učiniti ljude zavisnim“.

„Nastaviti sa razvojem samostalnog ClawPilot iskustva. Testirati korisnički interfejs, povećavati bazu korisnika i graditi ekosistem alata i veština koji će navesti ljude da se svakodnevno oslanjaju na njega. To se već organski dešava“, navodi se u dokumentu, što jasno pokazuje da zavisnost nije slučajna, već planirana komponenta proizvoda.

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Reakcije zaposlenih - zabrinutost i ironija

Anonimni zaposleni u Microsoftu različito su reagovali na formulaciju dokumenta. Jedan od njih ocenio je da su otvorene reference na zavisnost „veoma zabrinjavajuće“, naglašavajući koliko je retko da kompanija tako direktno prizna manipulaciju korisnicima.

Drugi zaposleni bio je manje zabrinut, ističući da je krajnji cilj gotovo svakog velikog tehnološkog proizvoda da postane navika korisnika. Uz dozu ironije dodao je: „Srećom po nas, Microsoft je tradicionalno mnogo lošiji u pravljenju proizvoda koji izazivaju zavisnost od nekih drugih velikih kompanija.“

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Prvi „zavisnici“ dolaze iz same kompanije

Ako Microsoft zaista želi da njegov AI postane navika, prvi korisnici koji su se „navukli“ dolaze iz same kompanije. Novi alat već koristi više od 1.000 zaposlenih, uključujući izvršnog direktora Satiju Nadelu, što pokazuje koliko je alat već prihvaćen i interno popularan.

„ClawPilot je organski postao jedan od najtraženijih internih alata u Microsoftu. Bez zvanične najave, bez marketinga i bez organizovane interne kampanje“, piše u dokumentu. Čak i sama formulacija ukazuje na to da AI deluje zavodljivo i bez direktnog forsiranja od strane menadžmenta.

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Zavisnost i etički rizici AI

Poslednjih godina pojam zavisnosti postao je jedna od najosetljivijih tema u AI industriji. Za razliku od tradicionalnog softvera, četbotovi komuniciraju prirodnim jezikom, često deluju prijateljski i podržavajuće, što može stvoriti preteranu emocionalnu vezanost kod korisnika.

Upravo zato je formulacija iz Microsoft-ovog dokumenta izazvala toliko pažnje. Čak i ako se radi o nespretno izabranoj terminologiji, otvoreno navođenje „zavisnosti“ kao cilja proizvoda mnogi smatraju ili izuzetno nepromišljenim ili zabrinjavajuće iskrenim, naglašavajući etičku dilemu u razvoju AI tehnologija.