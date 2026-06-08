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BYD je postao prvi proizvođač automobila koji nudi potpunu finansijsku pokrivenost štete za nesreće izazvane korišćenjem Urban NOA sistema, dela naprednog paketa pomoći u vožnji poznatog kao „God’s Eye“. Ovaj potez praktično znači da kompanija preuzima deo odgovornosti koji je do sada gotovo uvek bio na vozaču.

Garancija traje godinu dana i odnosi se na nove kupce, ali i na postojeće vlasnike koji nadograde sistem na verziju God’s Eye 5.0 na kineskom tržištu. Ako dođe do nesreće tokom korišćenja funkcije u skladu sa propisima, BYD pokriva sve finansijske troškove, čime se prvi put uvodi model direktnog „osiguranja od sopstvene tehnologije“.

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Signal visokog poverenja ili agresivna strategija

Kompanija ovim potezom šalje snažan signal poverenja u sopstvene sisteme autonomne vožnje, ali istovremeno i agresivnu poruku konkurenciji. U industriji gde proizvođači obično pažljivo ograničavaju odgovornost za sisteme pomoći u vožnji, ovakav pristup predstavlja značajan iskorak.

Ovakav model može da promeni očekivanja kupaca, jer se granica između asistencije i pune autonomije dodatno briše. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li je ovo stvarno dokaz tehnološke sigurnosti ili marketinški potez osmišljen da ubrza prihvatanje sistema.

Foto: ChatGPT

Novi 4 nm čip kao temelj ambicija

Na događaju „Intelligence Strategy Launch Event“, BYD je predstavio XUANJI A3, prvi kineski 4 nm čip za autonomnu vožnju razvijen u sopstvenoj režiji. Čip je dizajniran da podrži treći i četvrti nivo autonomije, što ga stavlja u rang najnaprednijih sistema u industriji.

Konfiguracija sa tri čipa omogućava više od 2100 TOPS računarske snage, uz energetsku efikasnost koja je oko 20 odsto bolja u poređenju sa sličnim rešenjima. Čip je već ušao u masovnu proizvodnju, što pokazuje da BYD ne ostaje samo na nivou prototipa, već ubrzano prelazi u industrijsku primenu.

Foto: ChatGPT

Ogromna mreža podataka kao ključ razvoja

Snaga BYD-ovog sistema zasniva se na ogromnoj floti od više od 3,15 miliona vozila opremljenih naprednim sistemima za pomoć u vožnji. Ova mreža svakodnevno generiše preko 200 miliona kilometara podataka, što kompaniji daje ogroman realni skup informacija za treniranje i unapređenje algoritama.

Uz to, više od 5.000 inženjera radi na razvoju pametnih sistema vožnje, što dodatno ubrzava iteracije i poboljšanja. Ovakva kombinacija hardvera, podataka i ljudskih resursa postaje ključna prednost u globalnoj trci za autonomnu vožnju.

Foto: Shutterstock

Investicije i dugoročna strategija kontrole tržišta

BYD planira da uloži više od 100 milijardi RMB u dalji razvoj pametnih sistema vožnje, sa fokusom na bezbednost i masovnu primenu. Ova investicija pokazuje da kompanija ne tretira autonomnu vožnju kao sporednu tehnologiju, već kao centralni deo svoje buduće strategije.

U širem kontekstu, ovakav potez može da ubrza prelazak industrije sa „asistiranih“ na gotovo autonomne sisteme, ali i da pojača pritisak na konkurenciju da ponudi slične garancije. Istovremeno, otvara se pitanje koliko je održivo prebacivanje rizika sa korisnika na proizvođače u svetu gde su granice odgovornosti u autonomnoj vožnji još uvek nedovoljno definisane.