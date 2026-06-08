Prvi put u istoriji: Kineski gigant BYD plaća nesreće izazvane autopilotom!
BYD je postao prvi proizvođač automobila koji nudi potpunu finansijsku pokrivenost štete za nesreće izazvane korišćenjem Urban NOA sistema, dela naprednog paketa pomoći u vožnji poznatog kao „God’s Eye“. Ovaj potez praktično znači da kompanija preuzima deo odgovornosti koji je do sada gotovo uvek bio na vozaču.
Garancija traje godinu dana i odnosi se na nove kupce, ali i na postojeće vlasnike koji nadograde sistem na verziju God’s Eye 5.0 na kineskom tržištu. Ako dođe do nesreće tokom korišćenja funkcije u skladu sa propisima, BYD pokriva sve finansijske troškove, čime se prvi put uvodi model direktnog „osiguranja od sopstvene tehnologije“.
Signal visokog poverenja ili agresivna strategija
Kompanija ovim potezom šalje snažan signal poverenja u sopstvene sisteme autonomne vožnje, ali istovremeno i agresivnu poruku konkurenciji. U industriji gde proizvođači obično pažljivo ograničavaju odgovornost za sisteme pomoći u vožnji, ovakav pristup predstavlja značajan iskorak.
Ovakav model može da promeni očekivanja kupaca, jer se granica između asistencije i pune autonomije dodatno briše. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li je ovo stvarno dokaz tehnološke sigurnosti ili marketinški potez osmišljen da ubrza prihvatanje sistema.
Novi 4 nm čip kao temelj ambicija
Na događaju „Intelligence Strategy Launch Event“, BYD je predstavio XUANJI A3, prvi kineski 4 nm čip za autonomnu vožnju razvijen u sopstvenoj režiji. Čip je dizajniran da podrži treći i četvrti nivo autonomije, što ga stavlja u rang najnaprednijih sistema u industriji.
Konfiguracija sa tri čipa omogućava više od 2100 TOPS računarske snage, uz energetsku efikasnost koja je oko 20 odsto bolja u poređenju sa sličnim rešenjima. Čip je već ušao u masovnu proizvodnju, što pokazuje da BYD ne ostaje samo na nivou prototipa, već ubrzano prelazi u industrijsku primenu.
Ogromna mreža podataka kao ključ razvoja
Snaga BYD-ovog sistema zasniva se na ogromnoj floti od više od 3,15 miliona vozila opremljenih naprednim sistemima za pomoć u vožnji. Ova mreža svakodnevno generiše preko 200 miliona kilometara podataka, što kompaniji daje ogroman realni skup informacija za treniranje i unapređenje algoritama.
Uz to, više od 5.000 inženjera radi na razvoju pametnih sistema vožnje, što dodatno ubrzava iteracije i poboljšanja. Ovakva kombinacija hardvera, podataka i ljudskih resursa postaje ključna prednost u globalnoj trci za autonomnu vožnju.
Investicije i dugoročna strategija kontrole tržišta
BYD planira da uloži više od 100 milijardi RMB u dalji razvoj pametnih sistema vožnje, sa fokusom na bezbednost i masovnu primenu. Ova investicija pokazuje da kompanija ne tretira autonomnu vožnju kao sporednu tehnologiju, već kao centralni deo svoje buduće strategije.
U širem kontekstu, ovakav potez može da ubrza prelazak industrije sa „asistiranih“ na gotovo autonomne sisteme, ali i da pojača pritisak na konkurenciju da ponudi slične garancije. Istovremeno, otvara se pitanje koliko je održivo prebacivanje rizika sa korisnika na proizvođače u svetu gde su granice odgovornosti u autonomnoj vožnji još uvek nedovoljno definisane.
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