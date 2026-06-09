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Pinterest je objavio da je postigao novi dogovor sa Amazonovom podružnicom AWS, koja je godinama glavni provajder klaud usluga za ovu platformu. Ugovor predviđa investiciju vrednu četiri milijarde dolara za usluge u oblaku do 2031. godine.

Ovaj sporazum predstavlja najveći infrastrukturni ugovor u istoriji Pinteresta i označava važan korak u daljem razvoju kompanije. Cilj saradnje je jačanje tehnoloških kapaciteta i priprema platforme za narednu fazu rasta.

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Veštačka inteligencija u centru strategije

Jedan od ključnih razloga za proširenje saradnje jeste ubrzano ulaganje u veštačku inteligenciju. Pinterest planira da unapredi način na koji korisnici otkrivaju sadržaj, koriste pretragu i pronalaze proizvode na platformi.

Prema navodima kompanije, veštačka inteligencija trebalo bi da iskustvo korišćenja učini personalizovanijim, vizuelno bogatijim i praktičnijim za stotine miliona korisnika koji svakog meseca posećuju platformu.

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Dugogodišnje partnerstvo uz novu dimenziju

Saradnja između Pinteresta i AWS-a traje još od 2010. godine, a novi ugovor dodatno učvršćuje odnos dve kompanije. Tokom godina AWS je imao ključnu ulogu u podršci infrastrukture na kojoj funkcionišu brojne Pinterest usluge.

Novo partnerstvo donosi proširene mogućnosti za razvoj i implementaciju naprednih AI i drugih tehnologija. Kompanije sada planiraju još intenzivniju saradnju u oblastima koje zahtevaju velike računske resurse i stabilnu infrastrukturu.

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Fokus na razvoj AI modela i infrastrukture

Pinterest navodi da će značajan deo investicije biti usmeren na trening modela veštačke inteligencije, obradu podataka i unapređenje sistema koji stoje iza preporuka sadržaja. Takvi sistemi imaju sve veću ulogu u funkcionisanju modernih digitalnih platformi.

Pored razvoja AI tehnologija, sredstva će biti iskorišćena i za modernizaciju globalne infrastrukture. Time kompanija želi da obezbedi bolje performanse, veću pouzdanost i efikasnije pružanje usluga korisnicima širom sveta.

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Tehnološka fleksibilnost kao ključ rasta

Glavni tehnološki direktor Pinteresta Met Madrigal istakao je da proširena saradnja donosi veću fleksibilnost, širi izbor hardvera i veću infrastrukturnu efikasnost. Prema njegovim rečima, upravo su ti elementi neophodni za ostvarenje dugoročnih planova kompanije.

Pinterest očekuje da će novi ugovor omogućiti brže sprovođenje razvojnih projekata i lakše prilagođavanje rastućim potrebama platforme. Kompanija na taj način želi da učvrsti svoju poziciju među vodećim servisima za vizuelno otkrivanje sadržaja.