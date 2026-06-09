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Apple je na ovogodišnjoj Worldwide Developer Conference predstavio veliki paket softverskih unapređenja koji obuhvata iPhone, iPad, Mac, Apple Watch i Vision Pro uređaje. Centralna tema događaja bila je veštačka inteligencija i način na koji će Apple Intelligence biti unapređen kroz novu integraciju sa Google Gemini modelom.

Kompanija je istakla da AI više nije izolovana funkcija, već deo celog ekosistema koji povezuje sve uređaje i aplikacije. Cilj je da korisničko iskustvo postane prirodnije, kontekstualno preciznije i korisnije u svakodnevnim zadacima.

Siri dobija najveće unapređenje do sada

Apple je predstavio unapređenu verziju Siri asistenta koja sada funkcioniše kao napredni AI sistem sa mogućnostima sličnim modernim chatbotovima. Siri je dobila posebnu iOS aplikaciju i integraciju kroz Spotlight na Mac računarima, što je čini dostupnijom u različitim scenarijima korišćenja.

Novi sistem omogućava Siri da razume kontekst razgovora, koristi informacije sa uređaja i reaguje na ono što je prikazano na ekranu. Pored toga, Siri je dobila izražajniji glas i proširene mogućnosti interakcije sa aplikacijama i sadržajem.

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Integracija Google Gemini modela u Apple Intelligence

Apple je potvrdio da Apple Intelligence koristi Google Gemini kao osnovu za unapređenje svojih AI funkcija. Ova integracija omogućava bolju obradu zahteva, preciznije odgovore i naprednije razumevanje korisničkog konteksta.

AI funkcije biće dostupne u aplikacijama kao što su Mail, Messages, Safari i Photos, gde će sistem moći da analizira sadržaj i pruža relevantne informacije. Na taj način Apple želi da poveže veštačku inteligenciju sa svakodnevnim digitalnim aktivnostima korisnika.

Privatnost i obrada podataka na uređaju

Apple je naglasio da se veliki deo AI obrade odvija direktno na samom uređaju korisnika, čime se smanjuje potreba za slanjem podataka u cloud. Kada je obrada na serverima neophodna, komunikacija je zaštićena i dizajnirana tako da očuva privatnost korisnika.

Ovaj pristup znači da će napredne AI funkcije biti dostupne uglavnom na novijim i snažnijim uređajima. Apple ističe da želi da zadrži balans između performansi, funkcionalnosti i zaštite privatnih podataka.

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iOS 27 donosi ubrzanje i nove funkcije

iOS 27 biće dostupan na uređajima od iPhone 11 modela pa nadalje, bez ukidanja podrške za postojeće korisnike. Apple je naglasio značajna poboljšanja performansi, uključujući brže učitavanje aplikacija, kao i ubrzan rad Photos i AirDrop funkcija.

Pored optimizacije brzine, uvedene su i nove funkcije poput unapređenog Health dashboarda i mogućnosti deljenja foto albuma sa korisnicima na Android i Windows platformama. Fotografije se pritom čuvaju u punom kvalitetu, bez obzira na uređaj sa kog dolaze.

MacOS Golden Gate prelazi na Apple Silicon

Apple je predstavio MacOS Golden Gate, novi operativni sistem koji će raditi isključivo na Mac računarima sa Apple Silicon čipovima. Time se završava podrška za Intel Mac uređaje u ovom izdanju sistema.

Siri AI biće integrisana u Spotlight funkciju, gde korisnici mogu postavljati pitanja i dobijati odgovore na osnovu sadržaja koji se nalazi na ekranu. Ova integracija ima cilj da unapredi produktivnost i olakša pretragu informacija.

Vision Pro dobija napredne Siri funkcije

Vision Pro headset dobija unapređenu Siri funkcionalnost koja se prikazuje kao plutajući vizuelni interfejs u prostoru. Sistem koristi vizuelne podatke iz okruženja kako bi odgovarao na pitanja o objektima i digitalnom sadržaju.

Pored toga, korisnici mogu da pretvaraju fotografije u panorame i koriste napredne AI funkcije za obradu vizuelnog sadržaja u realnom vremenu. Ove funkcije dodatno proširuju način na koji se koristi proširena realnost.

Safari i Home aplikacije postaju pametnije

Safari sada koristi veštačku inteligenciju za automatsko grupisanje tabova po temama, što korisnicima olakšava organizaciju tokom pretraživanja interneta. Takođe, omogućava kreiranje ekstenzija kroz opis funkcionalnosti, bez potrebe za tehničkim znanjem.

Home aplikacija dobija unapređenja u upravljanju pametnim uređajima i automatski organizuje obaveštenja iz sigurnosnih kamera. Na taj način korisnici brže dolaze do ključnih informacija i događaja u svom domu.

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Photos i AI obrada slika

Photos aplikacija sada omogućava naprednu AI obradu fotografija, uključujući uklanjanje objekata, promenu kadra i generisanje novih vizuelnih elemenata. Sistem može da menja perspektivu slike kao da je u pitanju trodimenzionalni prostor.

Image Playground alat dodatno proširuje mogućnosti generisanja slika, uključujući više stilova i realistične vizuelne rezultate. Korisnici mogu da transformišu postojeće fotografije i kreiraju nove verzije sadržaja.

Roditeljski nadzor i zaštita dece

Apple je predstavio nove opcije za kontrolu sadržaja i vremena korišćenja uređaja kod dece, omogućavajući roditeljima precizniju kontrolu. Moguće je ograničiti pristup aplikacijama u određenim delovima dana i kontrolisati kontakte.

Sistem takođe automatski prepoznaje i filtrira sadržaj koji uključuje nasilje ili eksplicitne elemente. Roditelji dobijaju obaveštenja o takvom sadržaju kako bi mogli da reaguju na vreme.

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Bez novih hardverskih uređaja

WWDC 2026 nije doneo nove hardverske proizvode, iako su postojala očekivanja da bi Apple mogao predstaviti nove uređaje. Fokus je u potpunosti bio na softverskim unapređenjima i razvoju veštačke inteligencije.

Spekulacije o pametnim naočarima ili novim AirPods uređajima sa kamerama nisu potvrđene tokom događaja. Apple je time još jednom naglasio da trenutna faza razvoja ide u pravcu softverskih inovacija.