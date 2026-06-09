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Novi model donosi potpuno osvežen dizajn, napredne tehnologije i karakteristike koje ga svrstavaju među najozbiljnije konkurente premijum električnim automobilima na tržištu. BYD ovim potezom jasno pokazuje da više ne želi da se takmiči samo cenom, već i luksuzom, performansama i inovacijama.

Velika limuzina za sam vrh ponude

Great Han predstavlja novu generaciju BYD-ovih luksuznih limuzina. Vozilo je razvijeno kao model D segmenta, sa naglaskom na prostranost, udobnost i napredne tehnologije koje se očekuju od modernih električnih automobila.

1/5 Vidi galeriju BYD Great Han Foto: BYD

Prve fotografije otkrivaju elegantan i aerodinamičan dizajn sa karakterističnim LED svetlosnim potpisom, velikim međuosovinskim rastojanjem i sofisticiranim detaljima koji naglašavaju premium karakter automobila. Očekuje se da će model biti dostupan u potpuno električnoj i plug-in hibridnoj verziji.

Fokus na domet i brzo punjenje

Jedna od najzanimljivijih karakteristika novog modela jeste najavljeni domet koji bi mogao da premaši 1.000 kilometara u određenim verzijama. Takve brojke postaju moguće zahvaljujući novoj generaciji BYD Blade baterija i unapređenim sistemima za upravljanje energijom.

Kompanija istovremeno nastavlja da ulaže u tehnologije ultra-brzog punjenja, što bi moglo značajno da smanji vreme provedeno na punjačima. Upravo kombinacija velikog dometa i brzog dopunjavanja predstavlja jedan od ključnih razloga zbog kojih kineski proizvođači sve uspešnije osvajaju globalno tržište.

Foto: BYD

Direktan izazov Tesli i evropskim rivalima

Predstavljanjem modela Great Han, BYD ulazi još dublje u segment kojim tradicionalno dominiraju Tesla, Mercedes-Benz, BMW i Audi. Za razliku od ranijih godina, kada su kineski automobili uglavnom bili povezivani sa nižim cenama, novi modeli sve češće nude tehnologije koje mogu da pariraju najpoznatijim svetskim brendovima.

Analitičari smatraju da bi upravo ovakvi modeli mogli dodatno da povećaju pritisak na evropske i američke proizvođače koji se suočavaju sa rastućom konkurencijom iz Kine. Posebno se ističe činjenica da kineske kompanije kontrolišu veliki deo lanca proizvodnje baterija, što im omogućava niže troškove i brži razvoj novih vozila.

BYD – od proizvođača baterija do svetskog giganta

Uspon kompanije BYD jedan je od najvećih uspeha u modernoj automobilskoj industriji. Firma je počela kao proizvođač baterija, da bi tokom dve decenije izrasla u jednog od najvećih proizvođača električnih i hibridnih vozila na svetu.

Foto: Shutterstock

Danas BYD prodaje milione automobila godišnje, prisutan je na sve više tržišta i u pojedinim periodima beleži veću prodaju elektrifikovanih vozila od Tesle. Zahvaljujući snažnoj kontroli proizvodnje baterija, čipova i drugih ključnih komponenti, kompanija je uspela da razvije modele koji nude naprednu tehnologiju po cenama koje konkurenti teško mogu da prate.

Predstavljanje modela Great Han još je jedan pokazatelj da kineska automobilska industrija više nije samo alternativa poznatim brendovima, već sve ozbiljniji kandidat za vodeću poziciju na globalnom tržištu električnih vozila.