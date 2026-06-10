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U februaru je na događaju Gates FoundationBil Gejts ponovo otvorio pitanje svojih ranijih kontakata sa Džefrijem Epstajnom, osuđenim seksualnim prestupnikom. U razgovoru sa zaposlenima, pokušao je da objasni prirodu tog odnosa i prizna deo ličnih odluka koje su prethodile javnim kontroverzama.

Iako je naglasio da nikada nije učestvovao u nezakonitim aktivnostima niti imao kontakt sa žrtvama, novi detalji iz objavljenih dokumenata i fotografija dodatno su pojačali pritisak na njegovu reputaciju i rad jedne od najuticajnijih humanitarnih organizacija na svetu.

Bil Gejts Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Priprema za kongresno saslušanje

Gejts se sada nalazi pred privatnim saslušanjem Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD, gde će biti ispitan o prirodi odnosa sa Epstajnom i kontaktima ljudi iz njegovog najbližeg okruženja. Fokus istrage pomera se sa formalnih objašnjenja na širu mrežu povezanosti i uticaja.

Iako nije optužen za krivična dela, politički pritisak raste zbog činjenice da su veze sa Epstajnom postojale i godinama nakon njegovog priznanja krivice 2008. godine. Posebno se ispituje kako je moguće da su susreti i komunikacija nastavili da postoje uprkos javno dostupnim informacijama o njegovim zločinima.

Džefri Epstajn Foto: Palm Beach Sheriff's office / Zuma Press / Profimedia

Privatni odnosi, putovanja i senka vanbračnih veza

Tokom internih razgovora sa zaposlenima, Gejts je govorio i o svojim vanbračnim vezama, uključujući kontakte sa ženama koje je upoznao na događajima poput bridž turnira i kroz poslovne krugove. Jedna od njih, ruska igračica bridža, kasnije je dovođena u vezu sa Epstajnom, što je dodatno zakomplikovalo narativ oko njihovih odnosa.

Prema izveštajima, Gejts je putovao sa Epstajnom kroz Evropu i Sjedinjene Države sve do 2014. godine, iako je tvrdio da nikada nije noćio u njegovim rezidencijama. Upravo ta kombinacija privatnih veza i poslovnih kontakata otvorila je prostor za spekulacije o prirodi njihove bliskosti.

Bil Gejts Foto: Stefan JERREVANG / AFP / Profimedia

Mreža kontakata i produžene veze saradnika

Prema pisanju stranih medija, pojedini Gejtsovi savetnici ostali su u kontaktu sa Epstajnom sve do njegove smrti 2019. godine. Ovaj podatak dodatno produbljuje sumnje o tome koliko je široka i dugotrajna bila mreža odnosa koja je okruživala oba aktera.

U Kongresu se razmatra i mogućnost da je Epstajn koristio svoj uticaj za pritisak ili ucenjivanje pojedinaca iz poslovnog sveta. Iako za to ne postoje javno potvrđeni dokazi u ovom slučaju, sama istorija njegovih postupaka održava takve sumnje u fokusu istrage.

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Sporna uloga filantropske mreže

Gates Foundation je više puta isticala da nije postojala formalna saradnja sa Epstajnom, niti finansijski odnosi. Ipak, priznanje da su pojedini zaposleni imali kontakt sa njim ostavlja prostor za kritike o slaboj proceni rizika i lošoj kontroli profesionalnih veza.

U javnosti se posebno ističe činjenica da je Epstajn, uprkos svojoj osudi, pokušavao da se poveže sa filantropskim krugovima i kasnije. To dodatno komplikuje percepciju Fondacije kao institucije koja upravlja milijardama dolara globalne pomoći.

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Humanitarni uticaj i narušeno poverenje

Gates Foundation ostaje ključni akter u globalnoj borbi protiv siromaštva i u unapređenju zdravstvenih sistema širom sveta. Međutim, kontroverze oko odnosa sa Epstajnom nastavljaju da utiču na poverenje javnosti i političku percepciju njenog rada.

U trenutku kada se međunarodna humanitarna pomoć suočava sa finansijskim krizama i smanjenjem budžeta u više zemalja, svaka sumnja u integritet velikih donatora dobija dodatnu težinu. Za kritičare, pitanje više nije samo šta Fondacija radi, već i kako i sa kim je izgrađena njena mreža uticaja.