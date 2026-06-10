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Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa javnog događaja u Kini na kojem humanoidni robot navodno udara malo dete u stomak. Video je brzo postao viralan i pokrenuo široku raspravu o bezbednosti naprednih mašina u javnim prostorima.

Iako kineski mediji navode da dete nije ozbiljnije povređeno, sama scena je izazvala snažne reakcije zbog činjenice da se robot nalazio u neposrednoj blizini prolaznika i izvodio rizične pokrete. Kritičari ukazuju da takve situacije otvaraju pitanje nadzora i odgovornosti tokom javnih demonstracija.

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Kako je došlo do incidenta?

Prema objavi koju je podelio internet ličnost i investitor Mario Naval na platformi X, snimak navodno potiče iz kineske regije Sinkjang. Na njemu se vidi humanoidni robot Junitri G1 sa jarkoplavom perikom, okružen ljudima na javnom događaju.

Tokom izvođenja kružnog udarca nogom, robot dolazi u kontakt sa detetom koje se odmah savija od bola. Ovaj trenutak izazvao je dodatna pitanja o kontroli pokreta, bezbednosnim zonama i nadzoru tokom javnih demonstracija robota, jer su prolaznici stajali veoma blizu mašine.

Raniji incidenti i šira zabrinutost

Ovo nije prvi put da se model G1 kompanije Unitree povezuje sa incidentima u javnosti. Ranije demonstracije navodno su pokazale probleme sa stabilnošću i kontrolom pokreta, uključujući situacije u kojima je robot izgubio ravnotežu i udario osobu u blizini.

Takvi slučajevi dodatno podgrevaju zabrinutost da se napredni humanoidni roboti testiraju u uslovima koji nisu dovoljno kontrolisani, posebno kada su prisutni posmatrači bez zaštitnih barijera. Stručnjaci upozoravaju da je pitanje bezbednosti publike uvek prioritet pri javnim demonstracijama tehnologije.

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Granice bezbednosti u javnosti

Javne prezentacije robotskih sistema često su fokusirane na spektakularne pokrete poput udaraca, akrobatskih sposobnosti i brzine reakcije. Takve demonstracije mogu biti atraktivne, ali istovremeno postaju rizične kada se izvode u neposrednoj blizini publike.

Stručnjaci naglašavaju da i mala greška u algoritmu kontrole pokreta može dovesti do nepredvidivog ponašanja, posebno kod mašina koje imaju snagu veću od ljudske i sposobnost brzog reagovanja. To je razlog zašto je prisustvo sigurnosnih barijera i nadzora ključno.

1/4 Vidi galeriju Robot Junitri G1 povredio dete tokom nastupa Foto: Printscreen X

Ko snosi posledice kada robot povredi

Jedno od ključnih pitanja koje ovaj incident otvara jeste pravna i etička odgovornost. Nije uvek jasno da li odgovornost leži na proizvođaču, programeru softvera, operateru ili organizatoru događaja.

Kako se autonomni sistemi sve više uvode u javne prostore, transport i industriju, pravni okviri često zaostaju za tehnološkim razvojem. To ostavlja prostor za situacije u kojima povređeni nemaju jasan put do pravde ili naknade, što dodatno povećava zabrinutost javnosti.

AI softver analizira snimke pluća i identifikuje sumnjive čvoriće, nakon čega lekari koriste robotski kateter kako bi uzeli preciznu biopsiju direktno iz sumnjivog područja. Time se u jednom zahvatu dobija pouzdana dijagnoza Foto: Shutterstock

Reakcije javnosti i strah od “distopijske” budućnosti

Video je izazvao snažne reakcije na platformi X, gde su korisnici izražavali zabrinutost i poređenja sa naučnofantastičnim scenarijima. Neki su događaj opisali kao simbol mogućeg početka ere u kojoj roboti postaju opasni za ljude.

Drugi su kritikovali reakciju prisutnih odraslih osoba koje, prema komentarima, nisu odmah pritrčale da pomognu detetu. Ovaj aspekt incidenta dodatno je otvorio raspravu o odgovornosti ljudi u situacijama kada tehnologija zakaže i naglašava potrebu za etičkim standardima u razvoju humanoidnih robota.