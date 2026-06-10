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Isporuka lekova pomoću bespilotnih letelica počela je da se testira u šest regiona Rusije, u okviru pilot programa koji treba da unapredi medicinsku logistiku. Informaciju je potvrdio ruski ministar zdravlja Mihail Muraško, navodeći da se sistem za sada koristi isključivo između medicinskih ustanova.

Ovaj potez deo je šire strategije modernizacije zdravstvenog sistema i ubrzavanja transporta medicinskih materijala. Ideja je da se smanji vreme isporuke u situacijama kada je brzina ključna, posebno u udaljenim i teško dostupnim oblastima.

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Kako funkcioniše sistem dostave

Prema dostupnim informacijama, dronovi se koriste za transport lekova i medicinskih materijala između bolnica i drugih zdravstvenih institucija. Program je trenutno ograničen na testnu fazu, što znači da se procenjuje njegova efikasnost i bezbednost u realnim uslovima.

Ministar Muraško je potvrdio da se pilot projekat sprovodi u šest regiona, ali bez detaljnijeg navođenja svih lokacija. Fokus je na tome da se proveri da li bespilotne letelice mogu pouzdano da zamene deo klasične logistike u medicinskom sistemu.

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Zašto dronovi postaju deo zdravstva

Upotreba dronova u medicini postaje sve češća tema u svetu, posebno zbog njihove sposobnosti da brzo premoste velike udaljenosti. U situacijama kada su putevi loši ili transport otežan, bespilotne letelice mogu značajno skratiti vreme dostave.

Ruski planovi se uklapaju u širi globalni trend u kojem se dronovi koriste za isporuku lekova, krvi i laboratorijskih uzoraka. Cilj je da se poboljša dostupnost zdravstvene zaštite, posebno u ruralnim i izolovanim područjima.

Foto: ChatGPT

Regulatorni okvir i planovi za budućnost

Ranije je saopšteno da su medicinske ustanove u Rusiji dobile mogućnost da koriste dronove po potrebi za dostavu lekova i biomaterijala. Ova praksa je uključena i u program državnih garancija besplatne medicinske pomoći za 2026. godinu.

To znači da se tehnologija ne posmatra samo kao eksperiment, već kao potencijalni deo budućeg standardnog zdravstvenog sistema. Ipak, ostaje pitanje regulacije, kontrole leta i bezbednosti u gusto naseljenim područjima.

Foto: ChatGPT

Potencijal i ograničenja dostave

Iako dronovi nude brojne prednosti, njihova primena u medicini i dalje ima tehnička i logistička ograničenja. Kapacitet nosivosti, domet i vremenski uslovi mogu uticati na pouzdanost isporuke, što zahteva dodatna testiranja.

Stručnjaci ističu da je ključni izazov balans između brzine isporuke i sigurnosti transporta. Ako se pilot projekti pokažu uspešnim, dronovi bi mogli postati standardni deo medicinske infrastrukture u narednim godinama.

Foto: ChatGPT

Digitalizacija zdravstva i nova era logistike

Uvođenje dronova u zdravstveni sistem predstavlja deo šire digitalizacije medicine i logistike. Automatizovani transport može smanjiti opterećenje klasičnih sistema i ubrzati reakciju u hitnim situacijama.

Ipak, potpuna integracija ove tehnologije zavisi od regulatornih odluka, infrastrukture i poverenja u autonomne sisteme. Ako se svi elementi usklade, medicinska dostava dronovima mogla bi postati standard, a ne eksperiment.