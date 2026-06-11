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Nvidia je objavila niz novih sporazuma sa vodećim tehnološkim kompanijama u Južnoj Koreji, među kojima su SK Hynix i Naver, dok nastavlja da jača svoju poziciju u sve konkurentnijoj AI industriji. Cilj ovih partnerstava je obezbeđivanje ključnih memorijskih čipova potrebnih za razvoj veštačke inteligencije, ali i širenje baze korisnika Nvidia tehnologija.

Dogovori su postignuti tokom višednevne posete izvršnog direktora kompanije, Džensena Huanga, koji je od petka boravio u Južnoj Koreji. Tokom posete sastajao se sa vodećim ljudima najvećih korejskih kompanija, učestvovao u javnim događajima i razgovarao o budućim pravcima razvoja AI infrastrukture.

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SK Hynix ostaje ključni partner za čipove

Jedan od najvažnijih sporazuma potpisan je između Nvidia i SK Hynix, koji predviđa višegodišnju tehnološku saradnju usmerenu na razvoj naprednih memorijskih rešenja za globalne AI data centre. Ovaj dogovor dolazi u trenutku kada proizvođači memorijskih čipova pokušavaju da odgovore na nagli rast potražnje izazvan ekspanzijom veštačke inteligencije.

Nakon sastanka sa predsednikom SK Group, Če Tae-vonom, Džensen Huang je poručio da je SK Hynix do sada bio najveći Nvidia partner u oblasti memorije i da će tu poziciju zadržati i u narednom periodu. Prema njegovim rečima, čak ni planirano udvostručavanje proizvodnih kapaciteta do 2030. godine možda neće biti dovoljno da zadovolji sve veću potražnju za AI tehnologijama.

Razvoj novih AI data centara dobija zamah

Pored saradnje sa proizvođačima čipova, Nvidia je postigla dogovore i sa drugim velikim korejskim kompanijama. SK Telecom planira izgradnju AI cloud infrastrukture kapaciteta jednog gigavata koristeći Nvidia tehnologiju, dok je početak rada prvog data centra predviđen za 2027. godinu.

Istovremeno, Naver i Doosan koristiće Nvidia rešenja za razvoj novih AI data centara. Doosan, koji proizvodi materijale za Nvidia Blackwell čipove i razvija robotske sisteme, očekuje da će njegova energetska rešenja biti uključena u buduće Nvidia platforme, dok će istovremeno koristiti i Nvidia tehnologije iz oblasti fizičke veštačke inteligencije.

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LG Group i Hyundai Motor Group

Tokom posete Južnoj Koreji, Džensen Huang razgovarao je i sa predsednikom LG Group, Ku Kvang-moom. Tema sastanka bila je saradnja na razvoju elektronike, mehaničkih sistema i AI tehnologija namenjenih humanoidnim robotima, kao i planiranje budućih generacija data centara.

Nvidia dodatno proširuje saradnju i sa Hyundai Motor Group. Nakon sastanka sa izvršnim predsednikom kompanije, Ejisunom Čungom, Huang je izjavio da dve strane planiraju dublju saradnju u oblastima autonomne mobilnosti, robotike i proizvodnje zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Posebno je naglasio potencijal zajedničkog razvoja industrijskih robota i AI rešenja za različite oblike transporta.

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AI procvat donosi prilike, ali i tržišne izazove

Južna Koreja već godinama važi za jednu od najvažnijih tehnoloških i proizvodnih sila Azije, a rast tržišta veštačke inteligencije dodatno je povećao značaj kompanija poput SK Hynix i Samsung. Njihovi memorijski čipovi predstavljaju ključne komponente za funkcionisanje modernih AI data centara širom sveta.

Ipak, uprkos optimizmu oko razvoja industrije, korejsko tržište akcija pretrpelo je značajan pad nakon objave snažnih podataka o zapošljavanju u Sjedinjenim Državama, što je podstaklo očekivanja o mogućem povećanju kamatnih stopa. Akcije Samsung i SK Hynix zabeležile su osetan pad, ali je Džensen Huang poručio da ostaje uveren u dugoročan potencijal AI sektora, ocenivši da je budućnost ove tehnologije izuzetno perspektivna.