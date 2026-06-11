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Evropska komisija je potvrdila da je Apple sam odlučio da ne lansira svoj novi sistem veštačke inteligencije, Siri AI, na tržištu Evropske unije. Predstavnik komisije, Tomas Rene, izjavio je u Briselu da novi Zakon o digitalnim tržištima nikako ne zabranjuje uvođenje novih proizvoda, te da odluka kompanije isključivo proizilazi iz njenog internog planiranja i procene rizika.

Zbog ove odluke, evropski korisnici iPhone-a neće imati pristup naprednim AI funkcijama koje dolaze sa predstojećim iOS 27 sistemom. Dok ostatak sveta dobija nove mogućnosti interakcije sa digitalnim asistentom, Evropa ostaje u zastoju zbog sporova oko bezbednosti i regulatornih standarda.

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Tehnološki izazovi i odgovornost Apple-a

Evropski zvaničnici navode da Apple nije uspeo da razvije adekvatne tehnološke mehanizme koji bi garantovali sigurnost i privatnost podataka korisnika. Umesto da unapredi interne sisteme zaštite, kompanija je tražila opšte izuzeće od pravila koja važe za sve druge tehnološke firme.

Evropska komisija odbila je takav zahtev, naglašavajući da se pravila ne mogu selektivno primenjivati. Po njihovom mišljenju, zaštita privatnosti potrošača ne može biti ugrožena zbog želje jedne kompanije da brže lansira novi proizvod.

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Sukob Evrope i Apple-a

Službeni predstavnici iz Amerike ističu suprotan stav. Potpredsednik Apple-a, Kreg Federigi, izjavio je da je duboko razočaran postupkom evropskih regulatora, optužujući ih za nedostatak konstruktivne saradnje. Po njegovim rečima, Brisel je odbio sve predložene bezbednosne sisteme, uključujući rešenja koja bi omogućila siguran pristup spoljnim digitalnim asistentima.

Ova nesuglasica stvara pravni jaz između tehnološkog giganta i evropskog regulatornog okvira. Dok Apple insistira na globalnoj kompatibilnosti svojih proizvoda, evropski propisi stavljaju snažan fokus na privatnost i kontrolu podataka, što otežava jednostavan izlazak novih tehnologija na tržište.

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Posledice za korisnike i tržište

Apple tvrdi da evropska pravila praktično primoravaju kompaniju da omogući neograničen pristup unutrašnjim sistemima iPhone uređaja bilo kojoj spoljnoj AI platformi. Sa druge strane, evropski regulatori ističu da je cilj novog zakona smanjenje moći velikih kompanija i pružanje većeg izbora potrošačima. Kazne za nepoštovanje propisa mogu dostići čak deset odsto ukupnog globalnog godišnjeg prometa.

Evropsko tržište je za Apple od izuzetne važnosti, čineći gotovo 27 odsto ukupne globalne prodaje. Nedostupnost Siri AI korisnicima u EU znači da će iPhone vlasnici ove godine biti uskraćeni za opcije koje ostatak sveta dobija bez ograničenja, dok kompanija pokušava da pronađe kompromis sa regulatorima.

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Budućnost Siri AI u Evropi

Apple je potvrdio da i dalje namerava da lansira Siri AI u Evropi i da će nastaviti pregovore sa evropskim regulatorima. Međutim, precizni rokovi za dolazak novih funkcija još nisu poznati, ostavljajući korisnike u neizvesnosti.

Situacija jasno pokazuje koliko regulatorni zahtevi mogu usporiti tehnološki napredak i koliko su sigurnost i privatnost korisnika ključni faktori pri uvođenju novih AI rešenja. Evropski potrošači će, barem u ovoj fazi, morati da sačekaju dok se sukobi između tehnološkog giganta i zakonodavnog tela ne razreše.