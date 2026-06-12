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Kanadski ministar kulture Mark Miler predstavio je novi Zakon o bezbednosti društvenih mreža, koji predviđa zabranu pristupa platformama za osobe mlađe od 16 godina, osim u slučajevima kada tehnološke kompanije dokažu da uspešno štite maloletnike od štetnog sadržaja. Predlog zakona dolazi u trenutku pojačanog globalnog pritiska na regulaciju digitalnih platformi i zaštitu dece na internetu.

Vlada ističe da je cilj zakona smanjenje izloženosti mladih nasilju, zloupotrebama i štetnim sadržajima na mrežama, uz istovremeno uvođenje jasnijih pravila za rad tehnoloških kompanija. Prema najavama, biće formirano regulatorno telo koje će nadgledati primenu propisa i procenjivati usklađenost platformi sa novim standardima.

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Zakon C-34 uvodi stroge kategorije

Predlog zakona C-34 definiše sedam kategorija štetnog sadržaja, uključujući materijale koji podstiču nasilje, mržnju ili zlostavljanjedece, kao i druge oblike opasnog online ponašanja. Regulatorni okvir obuhvata i nadzor nad četbotovima i sistemima veštačke inteligencije koji mogu generisati ili širiti takav sadržaj.

U slučaju kršenja propisa, predviđene su visoke novčane kazne koje mogu premašiti 10 miliona dolara ili dostići tri odsto globalnog prihoda kompanije. Ovakav pristup ima za cilj da pojača odgovornost tehnoloških firmi i podstakne ih na ozbiljnije upravljanje bezbednošću korisnika.

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Nadzor i nova digitalna komisija

Zakonom je predviđeno osnivanje nezavisne Komisije za digitalnu bezbednost Kanade, koja bi imala zadatak da nadgleda sprovođenje novih pravila i procenjuje njihov uticaj na društvo. Članove komisije imenovala bi savezna vlada, što otvara i pitanja o stepenu političkog uticaja na regulatorno telo.

Ministar Mark Miler naglasio je da će vlada preduzeti sve razumne mere kako bi zaštitila decu od štetnih sadržaja na internetu. Ovaj pristup predstavlja jednu od najdirektnijih intervencija države u regulaciju društvenih mreža u razvijenim zemljama do sada.

Sve više se govori o zabrani mobilnih telefona u školama Foto: Shutterstock

Podeljene reakcije javnosti i stručnjaka

Dok vlasti tvrde da je zakon neophodan radi zaštite maloletnika, organizacije za slobodu govora upozoravaju da bi postojeći krivični zakoni već mogli da pokriju deo problema. Oni smatraju da bi preterana regulacija mogla da ograniči slobodu izražavanja i prebaciti previše odgovornosti na tehnološke kompanije.

S druge strane, organizacije poput Children First Canada ističu da bi stroža pravila mogla podstaći kompanije da unaprede zaštitu korisnika, što bi imalo šire pozitivne efekte na društvo. Ova podela pokazuje dubok jaz između bezbednosnih i slobodarskih pristupa digitalnoj politici.

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Globalni talas zabrana za maloletnike

Kanadski predlog nije izolovan slučaj, jer sve više zemalja razmatra slične mere. Velika Britanija planira da objavi sopstvene restrikcije, dok Grčka priprema zabranu za decu mlađu od 15 godina koja bi trebalo da stupi na snagu u januaru.

Australija je već uvela jednu od najstrožih zabrana na svetu, ograničavajući pristup društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, uz visoke kazne za kompanije koje ne poštuju pravila. Ovaj globalni trend pokazuje rastući pritisak na tehnološke gigante da preuzmu veću odgovornost za sadržaj na svojim platformama.