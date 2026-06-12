Svet dobio prvog trilionera, Ilona Maska: Vrednost SpaceX-a premašila 1,1 trilion dolara!
Ilon Mask postao je prvi čovek u istoriji čije se bogatstvo procenjuje na više od jednog triliona dolara. Rekordni izlazak kompanije SpaceX na berzu dodatno je povećao vrednost njegovog poslovnog carstva i učvrstio njegovu poziciju daleko ispred svih ostalih milijardera. Dok jedni ovaj trenutak predstavljaju kao trijumf inovacija i preduzetništva, drugi ga vide kao simbol rastuće koncentracije bogatstva u rukama malog broja ljudi.
Procene ukupnog bogatstva razlikuju se u zavisnosti od izvora, ali se svi slažu da je Mask sada u ligi u kojoj nema ozbiljnog konkurenta. Njegova imovina višestruko nadmašuje bogatstvo drugoplasiranog Lerija Pejdža, što dodatno naglašava jaz između vrha finansijske elite i ostatka sveta.
SpaceX kao glavni pokretač rasta
Najveći deo Maskovog bogatstva danas dolazi iz kompanije SpaceX. Investitori su pokazali ogromno poverenje u firmu koja se bavi raketnom tehnologijom, satelitskim sistemima i projektima povezanim sa veštačkom inteligencijom. Rekordna javna ponuda akcija pokazala je da tržište i dalje veruje da kompanija ima potencijal za dugoročan rast.
Međutim, iza impresivnih brojki krije se i značajna doza neizvesnosti. Veliki deo vrednosti SpaceX-a zasniva se na očekivanjima da će buduće tehnologije doneti ogromne prihode. Mnogi od tih projekata još nisu dostigli fazu pune komercijalne isplativosti, što znači da sadašnja procena vrednosti počiva podjednako na očekivanjima koliko i na postojećim rezultatima.
Fenomen „Mask premije“
Godinama se među investitorima govori o posebnoj vrsti tržišne vrednosti koja prati kompanije povezane sa Ilonom Maskom. Nije reč samo o poslovnim rezultatima, već i o poverenju da će upravo on pronaći način da ostvari ciljeve koji drugima deluju nedostižno. Zbog toga pojedini analitičari smatraju da tržište često vrednuje njegove kompanije po drugačijim kriterijumima nego konkurenciju.
Takav pristup donosi velike dobitke kada stvari funkcionišu, ali i povećava rizik. Ako se očekivanja ne ispune, vrednost kompanija može naglo da padne. Primer za to bila je Tesla, koja je u jednom periodu izgubila više od polovine svoje tržišne vrednosti, pokazujući koliko brzo raspoloženje investitora može da se promeni.
Moć koja prevazilazi granice biznisa
Mask odavno nije samo poslovni lider. Kupovinom Twittera, kasnije preimenovanog u X, stekao je direktan kanal komunikacije sa stotinama miliona korisnika širom sveta. Time je njegov uticaj prerastao granice tehnologije i postao važan faktor u političkim i društvenim debatama.
Njegovi komentari o imigraciji, slobodi govora, državnoj potrošnji i drugim osetljivim pitanjima često izazivaju burne reakcije. Pristalice ga vide kao nekoga ko otvoreno govori ono što misli, dok kritičari upozoravaju da nijedan pojedinac ne bi trebalo da ima toliku kombinaciju ekonomskog, medijskog i političkog uticaja.
Poređenja sa najbogatijima iz prošlosti
Istoričari i ekonomisti sve češće porede Maska sa industrijskim gigantima poput Džona Rokfelera, Endrua Karnegija i Džona Džejkoba Astora. Iako su i oni u svoje vreme posedovali ogromna bogatstva, pojedine procene pokazuju da Mask danas kontroliše veći deo ekonomije nego što su oni ikada uspevali.
Sličnosti se ne završavaju samo na bogatstvu. Kao i nekadašnji industrijski magnati, Mask izaziva istovremeno divljenje i nepoverenje. Njegovi potezi redovno postaju tema političkih rasprava, dok se pitanje uticaja ultra-bogatih pojedinaca na društvo ponovo nalazi u centru pažnje.
Filantropija pod lupom
Za razliku od nekih istorijskih magnata koji su veliki deo bogatstva usmeravali ka univerzitetima, bibliotekama, bolnicama i naučnim projektima, Maskov pristup filantropiji izaziva više pitanja. Iako je učestvovao u inicijativama koje podstiču bogate da doniraju većinu svog bogatstva, njegove donacije često su povezane sa oblastima koje se preklapaju sa njegovim poslovnim interesima.
Kritičari smatraju da takav model ne donosi iste društvene efekte kao tradicionalna filantropija velikih industrijalaca iz prošlosti. Pristalice, s druge strane, tvrde da razvoj tehnologija poput svemirskih programa, električnih vozila i novih medicinskih rešenja predstavlja dugoročnu korist za čitavo čovečanstvo.
Trilion dolara ne znači potpunu sigurnost
Iako brojka od jednog triliona dolara deluje gotovo nestvarno, ona ne garantuje trajnu dominaciju. Većina Maskovog bogatstva vezana je za vrednost akcija, što znači da može značajno da raste, ali i da opadne ukoliko se tržišni uslovi promene. Istorija finansijskih tržišta puna je primera velikih uspona koje su pratili jednako dramatični padovi.
Zbog toga je pitanje koliko će dugo trajati ova rekordna pozicija jednako zanimljivo kao i samo dostizanje istorijskog praga. Ono što je sigurno jeste da je ulazak Ilona Maska u klub trilionera otvorio novu raspravu o tome gde se nalaze granice bogatstva, moći i uticaja u savremenom svetu.
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