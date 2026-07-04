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Stručnjaci su ovaj zastrašujući digitalni fenomen nazvali kozmetikoreksija, a reč je o novoj, bolesnoj opsesiji savršenom kožom koja se širi brže od bilo kog virusa.

Glavni krivci za ovaj haos su algoritmi na mrežama TikTok i Instagram. Kada dete samo jednom pogleda video o nezi kože, sistem ga zatrpa hiljadama sličnih snimaka. Najbolji primer je trinaestogodišnja Eli-Mej koja snima ove video snimke od svoje osme godine i ima preko 330.000 pratilaca. Njena porodica danas zarađuje preko 50.000 funti godišnje od njenih objava, što jasno pokazuje da je dečije zdravlje postalo unosan digitalni biznis.

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Kako "Get Ready With Me" klipovi ispiraju mozak najmlađima

Danas je dovoljno da dete ukuca pojmove poput "skincare routine" ili "get ready with me" i ući će u opasan virtuelni svet. Tamo će videti devojčice koje imaju jedva četiri godine kako otvaraju skupe pakete šminke. One pred kamerama nanose slojeve hemije i preporučuju te proizvode svojim vršnjacima. Sve to izgleda kao nevina igra, ali je u pozadini surova psihološka manipulacija.

Istraživanje kozmetičke kuće Pai otkrilo je šokantne podatke među decom od 9 do 12 godina gde gotovo polovina njih redovno koristi više teških kozmetičkih proizvoda svakog dana. Čak 50 odsto dece tvrdi da to radi jer želi da reši "problematičnu kožu". Industrija je nekada ubeđivala žene u četrdesetim da imaju problem sa starenjem, a danas taj isti pritisak vrši na decu preko telefona.

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Doktori u šoku: Agresivna hemija prži savršenu dečju kožu

Dermatolozi širom sveta bukvalno čupaju kosu zbog novih navika kod dece, a italijanski stručnjak dr Đovani Damijani sa Univerziteta u Milanu pokrenuo je veliko istraživanje na ovu temu. On je pratio decu koja pate od kozmetikoreksije i otkrio jezive podatke. Te devojčice koriste i do deset proizvoda dnevno i odbijaju da izađu iz kuće bez šminke.

Doktori upozoravaju da dečja koža već ima savršenu zaštitnu barijeru koju odrasli pokušavaju da postignu. Najveći otrov za njih je popularni retinol, sastojak koji služi za peglanje bora kod starijih žena. Kod dece se ćelije kože prirodno obnavljaju veoma brzo. Retinol im samo uništava kožu i izaziva crvenilo, teške ekceme, dermatitis i trajne alergije.

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Skriveni marketing i istraga protiv najvećih kozmetičkih giganta

Ovaj problem je postao toliko veliki da su morale da reaguju i državne agencije. Italijanska agencija za zaštitu tržišnog takmičenja pokrenula je zvaničnu istragu protiv čuvenog kozmetičkog giganta LVMH. Pod lupom su njihove poznate prodavnice Sephora i Benefit. Država sumnja da ove kompanije koriste skriveni marketing i mlade influensere kako bi deci prodali opasne proizvode bez jasnih upozorenja.

Kompanija LVMH se brani tvrdnjama da oni sarađuju samo sa osobama koje imaju više od 18 godina. Ipak, stvarnost na internetu ih potpuno demantuje. Pored uništenog lica, lekari sumnjaju da preterana hemija kod dece izaziva još jednu opaku bolest. U pitanju je frontalna fibrozirajuća alopecija, odnosno trajno opadanje i povlačenje linije kose sa čela.

Grčka zabranjuje društvene mreže mladima od 15 godina Foto: Shutterstock

Sajber distorzija: Deca menjaju realnost za lažne filtere i lajkove

Psiholozi upozoravaju da internet stvara teške mentalne poremećaje kod najmlađih. Psiholog Alberto Stefana ističe da deca danas mere svoju ljudsku vrednost brojem lajkova na mrežama i zbog toga se kod njih razvija telesni dismorfni poremećaj iliti opasno psihičko stanje gde dete umišlja da ima strašne fizičke mane na svom licu.

Problem je što ekrani prikazuju veštački svet koji u realnosti uopšte ne postoji. Deca stalno gledaju lica koja su potpuno izmenjena veštačkom inteligencijom i filterima. Ona zatim pokušavaju da postignu taj plastični izgled u stvarnom životu, a kada ne uspeju u tome, javlja se ogroman stid, pa mnoga deca na kraju odbijaju da idu u školu. Spas je jedino u hitnoj reakciji roditelja i gašenju ekrana.