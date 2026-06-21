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Na popularnoj platformi TikTok masovno se šire video snimci u kojima nestručni ljudi savetuju vlasnike da svojim povređenim psima daju lekove protiv bolova koje koriste odrasli ljudi. Najveća panika nastala je zbog preporuka za korišćenje ibuprofena, leka koji je izuzetno otrovan za životinje.

Ugledna britanska veterinarska organizacija PDSA izdala je hitno, dramatično upozorenje za javnost u kojem ističu da takozvani kućni trikovi za lečenje životinja, koji preko noći postaju viralni, mogu da ubiju vašeg ljubimca. Dezinformacije se internetom šire brže nego ikada, a žrtve su nedužni psi i mačke čiji vlasnici slepo veruju ekranu.

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Ljudski lekovi prže želudac i uništavaju organe životinja

Doktorka veterinarske hirurgije Ket Henstridž, koju na mrežama prati preko 400.000 ljudi, pokrenula je akciju kako bi edukovala javnost i naglasila da je ibuprofen apsolutno i stopostotno zabranjen za sve kućne ljubimce. Takođe, upozorila je da je paracetamol, još jedan lek koji imamo u svakoj kući, smrtonosan za mačke.

Problem je u tome što ljudski i životinjski organizam potpuno drugačije prerađuju medikamente. Ono što ljudima pomaže kod glavobolje ili povreda, kod pasa izaziva stravično unutrašnje krvarenje. Ibuprofen bukvalno prži sluzokožu želuca životinja i u rekordnom roku dovodi do potpunog otkazivanja rada bubrega.

Šta znači kada pas ima plave oči Foto: Silga Belte / Alamy / Profimedia

Algoritmi kriju surovu i opasnu istinu

Veterinari objašnjavaju da TikTok video snimci nude privlačno i brzo rešenje, što često zavara zabrinute vlasnike. Ti kratki klipovi prikazuju komplikovane medicinske procedure kao nešto veoma jednostavno i bezopasno, što je daleko od istine, plus ljudi zaboravljaju da jedna ista terapija ne može da važi za svaku životinju.

Lekari iz udruženja PDSA dodaju da ono što navodno radi kod jednog psa u kratkom videu, može ubiti drugog psa. Slični simptomi, poput hramanja ili cviljenja, kod životinja mogu imati potpuno različite uzroke. Davanjem lekova na svoju ruku samo maskirate problem i odlažete stručnu pomoć.

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Biljni lekovi su beskorisni i veoma rizični

Pored tableta, internetom kruže i recepti za razne domaće, biljne i holističke preparate. Stručnjaci upozoravaju da su takve metode u najboljem slučaju potpuno beskorisne, a u najgorem izuzetno opasne. Davanjem neproverenih trava i ulja psu možete izazvati teška trovanja i trajna oštećenja jetre.

Kada je vaš ljubimac bolestan ili povređen, jedino ispravno zlatno pravilo jeste da se odmah obratite veterinaru. Rano otkrivanje problema i stručno lečenje od strane školovanih lekara jedini su način da spasite život psu. Nikakve grupe na mrežama ili saveti komšija ne smeju da zamene posetu veterinarskoj ambulanti.

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Šta domaći vlasnici daju psima iza zatvorenih vrata?

Ovaj opasni trend sa TikToka uveliko uzima maha i među vlasnicima kućnih ljubimaca u Srbiji. Na domaćim forumima i grupama posvećenim životinjama često se mogu videti pitanja uplašenih građana koji pitaju smeli li psu da daju četvrtinu Rapidola ili malo Brufena jer im ljubimac deluje potišteno.

Nažalost, mnogi to urade pre nego što uopšte pozovu veterinara. Domaći stručnjaci isto tako apeluju na vlasnike da hitno prestanu sa ovom praksom i da ne testiraju internet savete na svojim psima. Čim primetite da vaš pas odbija hranu, teško hoda ili cvili, odmah ga odvedite kod licenciranog veterinara jer mu sekunde mogu značiti život.