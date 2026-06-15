Sve više se govori o zabrani mobilnih telefona u školama

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Vlada Velike Britanije zvanično pokreće proceduru za uvođenje potpune zabrane korišćenja društvenih mreža za sve mlađe od 16 godina. Pored mreža, nova ograničenja udariće i na popularne platforme za video-igre i striming sadržaja.

Starmer je javno poručio da je svestan težine ovog poteza, ali da je bezbednost dece na prvom mestu.

"Ovo nije nešto što radim olako, ali vlada se uvek bavi izborima i jasno mi je da je potpuna zabrana pravi izbor", rekao je britanski premijer i istakao da kao otac dvoje dece svakodnevno oseća strah za njihovu bezbednost na internetu.

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Podsetimo, Velika Britanija nije prva zemlja koja se odlučila na ovaj istorijski hi-tech korak, već se direktno oslanja na uspešne modele sa drugih kontinenata. Apsolutni pionir u ovom radikalnom zakonu jeste Australija, koja je prva na svetu uvela zvaničnu zabranu pristupa internet mrežama za mlađe od 16 godina.

Tamošnja policija i regulatori uspešno blokiraju profile deci na aplikacijama kao što su TikTok, YouTube, Instagram i Facebook. Nakon Australije, pokrenut je pravi domino efekat širom sveta zbog sve većeg straha za mentalno zdravlje dece. Kanada je takođe preduzela radikalne korake i zvanično zabranila TikTok na svim službenim telefonima i uređajima državnih službenika.

Pored Britanije, brojne evropske i svetske države ubrzano spremaju sopstvene zakone za zaključavanje ekrana. Cilj je da se tehnološki giganti nateraju na uvođenje rigorozne verifikacije starosti preko skeniranja dokumenata ili prepoznavanja lica.

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Roditelji očajni, 90 odsto traži blokadu mreža

Pre donošenja ove odluke, zvanični London je sproveo masovne i detaljne konsultacije sa roditeljima, nastavnicima i mladima. Rezultati ove ankete su blago rečeno šokantni i pokazuju realno stanje straha u društvu. Više od 83 odsto ispitanih roditelja izjavilo je da opasnosti na internetu daleko nadmašuju sve njegove koristi.

Što je još važnije, čak 90 odsto roditelja je dalo apsolutnu podršku predlogu da minimalna starosna granica bude 16 godina. Država je morala hitno da reaguje i zbog zastrašujućeg novog trenda među tinejdžerima. Algoritmi i poplava neprimerenog sadržaja naterali su vlasti da uvedu policijske mere u virtuelni prostor kako bi sprečili širenje eksplicitnih slika među decom.

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Ova tema je više nego goruća i u Srbiji, gde roditelji svakodnevno vode bitku sa decom koja ne ispuštaju telefone iz ruku. Naša zemlja se poslednjih godina suočava sa stravičnim primerima vršnjačkog nasilja koji se direktno planiraju, snimaju i šire preko TikToka i Instagrama.

Stručnjaci za bezbednost dece na internetu upozoravaju da srpska javnost opravdano traži radikalne mere, ali kada bi ovakva zabrana stigla u Srbiju, to bi zahtevalo hitnu promenu naših zakona o elektronskim komunikacijama i bezbednosti dece.

Iako naša država trenutno nema u planu potpunu blokadu za mlađe od 16 godina, pritisak javnosti i uspeh zakona u Evropi mogli bi da nateraju i naše institucije na reakciju u naredne dve do tri godine. Srbija bi u tom slučaju morala da naloži domaćim mobilnim operaterima i provajderima da tehnički blokiraju pristup ovim aplikacijama za profile koji nisu prošli proveru godina.