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Prema informacijama koje su preneli međunarodni mediji, regulatorna tela u EU traže dodatna objašnjenja o metodologiji testiranja i načinu na koji su prikazani statistički podaci o sigurnosti sistema, te je ovaj slučaj ponovo pokrenuo raspravu o tome koliko su sistemi autonomne vožnje zaista spremni za široku primenu na evropskim putevima.

Tesla se godinama nalazi u centru pažnje kada je reč o razvoju autonomne vožnje, a njen FSD sistem predstavlja jedan od najambicioznijih projekata u automobilskoj industriji.

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Tesla tvrdi da vozilo može samo, regulatori da traži nadzor

Kompanija tvrdi da softver omogućava vozilu da u velikoj meri samostalno upravlja u realnim saobraćajnim uslovima, uz minimalnu intervenciju vozača. Međutim, regulatori u Evropi i SAD više puta su upozoravali da sistem i dalje zahteva stalni nadzor čoveka i da ne predstavlja potpuno autonomnu vožnju.

Prema navodima regulatornih izvora, problematični deo odnosi se na način na koji su predstavljeni podaci o sigurnosti, uključujući broj incidenata u odnosu na pređene kilometre. Kritičari tvrde da ovakvi podaci mogu stvoriti utisak većeg nivoa bezbednosti nego što je to u realnim uslovima i zbog toga evropske institucije sada traže dodatnu transparentnost i nezavisnu verifikaciju rezultata.

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Šta je sporno u Teslinim bezbednosnim podacima?

U fokusu istrage je način na koji Tesla prikazuje performanse FSD sistema u različitim saobraćajnim uslovima, uključujući gradske zone, autoputeve i kompleksne raskrsnice. Regulatori navodno ispituju da li su određeni scenariji isključeni iz analize kako bi se poboljšala ukupna statistika bezbednosti.

Stručnjaci za saobraćajnu bezbednost ističu da je problem u tome što ne postoji jedinstveni globalni standard za testiranje autonomnih sistema vožnje, što omogućava proizvođačima da koriste različite metodologije koje nisu uvek uporedive. Upravo zato regulatori insistiraju na strožim i ujednačenim pravilima kako bi se izbegle razlike u interpretaciji podataka.

Tesla sa druge strane tvrdi da je njen sistem zasnovan na ogromnoj količini realnih podataka prikupljenih sa miliona vozila širom sveta. Kompanija naglašava da se softver konstantno unapređuje kroz bežična ažuriranja i da se bezbednost povećava sa svakom novom verzijom. Ipak, kritičari upozoravaju da se stvarni rizici ne mogu u potpunosti sagledati bez nezavisnih testova.

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Evropska unija pooštrava pravila za autonomnu vožnju

Evropska unija poslednjih godina značajno pooštrava regulative u oblasti autonomnih vozila, posebno nakon niza incidenata u kojima su učestvovali sistemi za pomoć vozaču. Novi okvir pravila zahteva detaljnije izveštavanje, transparentne testove i jasnu odgovornost proizvođača u slučaju nezgoda. Tesla se zbog toga nalazi pod posebnom pažnjom jer je jedan od lidera u ovoj tehnologiji.

Regulatori ističu da je cilj ovih mera da se obezbedi maksimalna sigurnost pre nego što autonomna vozila postanu masovno dostupna. U Evropskoj uniji ne postoji spremnost da se dozvoli široka upotreba sistema koji nisu u potpunosti provereni u svim uslovima, zato svaki podatak koji dolazi od proizvođača mora biti detaljno analiziran i potvrđen.

Ova situacija mogla bi dodatno usporiti širenje FSD sistema u Evropi, što bi imalo direktan uticaj na Teslin poslovni plan na jednom od ključnih tržišta. Evropa je jedno od najvažnijih tržišta za električna vozila, pa svako kašnjenje u odobrenjima može značiti i gubitak konkurentske prednosti.

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Šta ovo znači za budućnost autonomne vožnje?

Ako evropski regulatori odluče da dodatno ograniče ili usporе odobrenje FSD sistema, to bi moglo da utiče na čitavu industriju autonomnih vozila. Druge kompanije bi morale da prođu još strože provere pre nego što njihovi sistemi dobiju dozvolu za javnu upotrebu.

Za Teslu, Evropa predstavlja jedno od najvažnijih tržišta, pa bi svako odlaganje moglo imati i finansijske posledice. Istovremeno, kompanija i dalje ostaje jedan od lidera u razvoju autonomnih sistema, uprkos sve većem regulatornom pritisku, a ovaj slučaj jasno pokazuje da budućnost autonomne vožnje neće zavisiti samo od tehnologije, već i od poverenja regulatora i javnosti.