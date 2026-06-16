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Nova opcija integriše AI asistenta unutar same aplikacije, pa korisnici više neće morati da napuštaju Facebook kako bi dobili odgovore na pitanja, pronašli informacije ili otkrili sadržaj koji ih zanima.

AI Mode koristi javno dostupne informacije sa Facebooka, Instagrama i drugih Metinih platformi kako bi bolje razumeo interesovanja korisnika i ponudio relevantnije odgovore, što znači da bi sistem mogao da uzima u obzir javne objave, popularne teme, interesovanja zajednica i druge dostupne podatke kako bi korisnicima pružio što preciznije preporuke.

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Kako će nova funkcija funkcionisati

Korisnici će moći da postavljaju pitanja direktno unutar Facebooka, slično kao što danas komuniciraju sa popularnim AI četbotovima. Veštačka inteligencija će zatim analizirati dostupne informacije i ponuditi odgovore u realnom vremenu.

Pored toga, AI će pomagati pri pronalaženju grupa, događaja, video-snimaka i objava koje odgovaraju interesovanjima pojedinca, čime Facebook pokušava da zadrži korisnike što duže unutar svoje platforme.

Kompanija smatra da će ovakav pristup promeniti način na koji ljudi koriste društvene mreže, jer će Facebook postati svojevrsni digitalni asistent, a ne samo mesto za pregledanje objava prijatelja.

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Da li su odgovori robota zaista tačni?

Nova opcija odmah je pokrenula mnoga pitanja o tome koliko su dobijeni odgovori zapravo tačni i bezbedni. S obzirom na to da veštačka inteligencija skuplja informacije običnih ljudi iz grupa, postoji opravdan strah da mašina može da prenese lažne ili zastarele podatke. To se već dešavalo Google-u kada je testirao slične sisteme sa podacima sa Reddita.

Kritičari upozoravaju da ćaskanje na mrežama često sadrži neproverene informacije i tračeve, pa kada algoritam spoji takve objave u jedan zvaničan odgovor, korisnik može dobiti potpuno pogrešnu sliku o nekoj temi. Meta će zbog toga morati da uloži veliki trud kako bi filtrirala loš sadržaj i sprečila širenje dezinformacija.

Virtuelni ormar i menjanje frizure jednim klikom

Pored novog načina pretrage, Fejsbuk je uveo i zabavne alate za uređivanje slika i video-snimaka. Najzanimljivija opcija koristi pametne filtere kako bi promenila izgled korisnika na fotografijama. Ljudi sada mogu virtuelno da isprobaju različitu odeću, nove frizure i modne dodatke. Na primer, ljubitelji sporta mogu jednim dodirom na ekran da obuku dres svog omiljenog tima na slici.

Opcije pod nazivom „AI Edit“ i „Garderoba“ omogućavaju brzo osvežavanje profilnih slika. Na ovaj način kompanija želi da privuče mlađu publiku koja voli vizuelne promene.

Foto: Profimedia

Automatski odgovori na oglase menjaju trgovinu

Ovo je samo nastavak talasa novih funkcija koje je tehnološki gigant predstavio ove godine. Još u martu je uvedena opcija na Facebook Marketplace-u koja sama odgovara na poruke kupaca u ime prodavaca, što znači da veštačka inteligencija vodi prve razgovore o prodaji stvari kako bi uštedela vreme ljudima. Pre toga, u februaru, u opticaj su puštene animirane profilne slike koje omogućavaju da obična fotografija oživi, mahne posetiocima ili dobije virtuelni rođendanski šešir. Svi ovi alati pokazuju da Fejsbuk više nije samo mreža za povezivanje, već prostor pun automatizovanih sistema.

Digitalni asistenti za kreatore sadržaja

Fejsbuk je pokrenuo i posebnog asistenta za ljude koji prave video-snimke i tekstove. Ovaj sistem nudi lične savete o tome kada je najbolje vreme za objavu novog sadržaja, a analiza se pravi na osnovu istorije rada tog profila i ponašanja publike. Takođe, pametni pomoćnik automatski pravi kratke preglede komentara. Kreatori tako ne moraju da čitaju hiljade poruka da bi saznali šta ljudi misle. Sistem sam izvuče glavne poruke i probleme koje publika spominje ispod objava.

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Početak ere pretplata na društvenim mrežama

Iza svih ovih besplatnih opcija krije se jasan poslovni plan za punjenje kase kompanije. Meta je nedavno pokrenula globalne pakete pretplate za aplikacije Facebook, Instagram i WhatsApp. Početna cena ovih paketa iznosi 3,99 dolara mesečno i oni otključavaju dodatne mogućnosti.

Izvori iz industrije kažu da je ovo samo početak i da stižu skuplji nivoi pretplate namenjeni isključivo za napredne opcije veštačke inteligencije. Korisnici će ubuduće verovatno morati da plate ukoliko žele da koriste najpametnije robote za pretragu i rad. Društvene mreže se tako menjaju i polako prestaju da budu potpuno besplatne za sve.