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Čak 234 talentovana takmičara iz pet država bivše Jugoslavije, raspoređena u 78 timova, radila su na rešavanju ozbiljnih internet problema, a najbolja tehnološka rešenja ove godine stigla su iz manjih sredina.

Fokus ovogodišnjeg izdanja bila je „Misija siguran klik”, pa su se svi dečiji projekti bavili gorućim globalnim problemom: bezbednošću na internetu i digitalnim prevarama.

„Najviše nas je šokiralo koliko deca od 10 ili 11 godina duboko razumeju mehanizme digitalnih prevara, od phishing linkova do krađe identiteta na mrežama. Umesto da samo pasivno konzumiraju sadržaj, oni su ovog vikenda pokazali da umeju da isprogramiraju alate koji i decu i odrasle uče kako da se zaštite. Kada im date pravu temu i podršku, shvatite da to više nije

samo dečija igra, već ozbiljno inženjersko razmišljanje,” objašnjava Ivan Stanimirović, koordinator projekta Hakaton i suvlasnik Kliker IT centra.

Rekordan broj tehnologija u dečijim rukama

Po broju korišćenih programskih jezika i alata, ovo je bilo ubedljivo najnaprednije izdanje Hakatona do sada. Tokom dva dana intenzivnog rada, osnovci su svoja rešenja razvijali koristeći Scratch, AppInventor, Python i Unity 3D, ali i hardverske komponente poput mBot i LEGO robota. Konačni projekti obuhvatali su sve - od edukativnih video igara i animacija, do

potpuno funkcionalnih mobilnih aplikacija.

Foto: Copyright 2026 Vojislav Vujanic, All Rights Reserved

Kompajleri i Ctrl+Alt+Win briljirali u oštroj konkurenciji

U starijoj kategoriji pobednički pehar podigao je tim „Kompajleri” iz Stare Pazove. Oni su razvili naprednu mobilnu aplikaciju koja simulira realne scenarije na društvenim mrežama i u mobilnom bankarstvu, učeći korisnika kako da u realnom vremenu prepozna prevaru.

U mlađoj kategoriji trijumfovao je tim „Ctrl + Alt + Win” iz Obrenovca sa edukativnom video igrom u kojoj glavni lik kroz nivoe savladava tipične internet opasnosti.

Da deca izuzetno ozbiljno, ali i vrlo praktično shvataju ovu temu, potvrdila je i Sonja Bojanić (9 godina), jedana od takmičara na Hakatonu:

„Tema nam se odmah svidela jer nam svima stalno iskaču neke prevare na mrežama. Najteže je bilo da smislimo kako da to predstavimo u igrici, a da ne bude dosadno. Najbolji trenutak na celom takmičenju nam je bio kad je kôd na kraju

proradio tačno onako kako smo zamislili”.

Specijalne nagrade za Unikatni dizajn odneli su timovi „Hyper charge” i „Digitalni detektivi”, dok su za Najbolji javni nastup nagrađeni „Hyper busters” i „Syntax error”. Uz ozbiljno programiranje, učesnici su imali priliku da isprobavaju retro konzole iz osamdesetih i devedesetih, dok su ljubitelji prirode u pauzama od kodiranja organizovali mini piknik u parku

Šumice.