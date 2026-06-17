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Radnici Mete tvrde da su izloženi ogromnom psihičkom pritisku, nerealnim rokovima i katastrofalnoj organizaciji posla, a situacija je eskalirala do te mere da je moral unutar tehnološkog giganta pao na istorijski najniži nivo.

Sve je počelo nakon što je kompanija sprovela masovne tehnološke rezove i otpustila oko 8.000 ljudi, istovremeno, Meta je preko noći i bez najave prebacila oko 7.000 inženjera u novoformirana AI odeljenja. Ti ljudi su preko običnih imejlova saznali da su njihova stara radna mesta ukinuta. Dobili su ultimatum: ili će prihvatiti rad na razvoju veštačke inteligencije pod novim uslovima, ili mogu odmah da daju otkaz.

Foto: May James / Zuma Press / Profimedia

Incident na video-sastanku uživo

Nezadovoljstvo zaposlenih pretočilo se u otvoreni sukob tokom zvanične video-prezentacije kompanije koja se prenosila uživo. Jedan od ogorčenih inženjera uspeo je da prekine prenos i uputi žestoke psovke i uvrede na račun glavnog menadžera AI sektora.

Prisutni direktori su u šoku pokrivali lica rukama, a prenos je prekinut. Sve u svemu, ovaj incident je pokazao koliki bes tinja među vrhunskim svetskim stručnjacima. Oni navode i da se sa njima postupa kao sa jeftinom radnom snagom na traci, a ne kao sa elitnim programerima. Radna atmosfera je postala toksična, a pretnje otkazima su svakodnevna praksa u komunikaciji sa menadžmentom.

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Inženjere tretiraju kao „vojne regrute“

Glavni razlog za bes inženjera jeste priroda posla na koji su primorani. Umesto da stvaraju napredne softvere i kreativne sisteme, oko 6.500 programera u odeljenju Applied AI sada po ceo dan radi monotone poslove. Njihov jedini zadatak je da ručno pišu bazične pitalice, kodove i zagonetke kako bi nahranili i trenirali nove AI modele.

Zaposleni su zbog toga sebe počeli da nazivaju „regrutima“ koji obavljaju zamarajući rad koji uništava kreativnost. Posebno ih je uvredila izjava direktora Marka Zakerberga koji je na internom sastanku izjavio da je kompanija morala da iskoristi sopstvene radnike jer imaju „znatno višu inteligenciju“ od jeftinih spoljnih saradnika koji inače rade te poslove.

Foto: ChatGPT

Tajni softver prati svaki klik i pokret miša

Da stvar bude još gora, Meta je uvela rigorozan sistem digitalnog nadzora nad svojim zaposlenima, tj. poseban softver koji prati svaki klik na tastaturi i svaki pokret miša inženjera na službenim računarima. Zvanični razlog kompanije je prikupljanje podataka o tome kako ljudi koriste računare da bi se AI naučio ljudskom ponašanju.

Naravno, ovaj potez je izazvao masovnu pobunu, pa je više od 1.600 zaposlenih potpisalo peticiju protiv ovog programa za praćenje. Radnici ističu da je osećaj da vas mašina snima i analizira svake sekunde tokom osmočasovnog radnog vremena prosto neizdrživ. Pod pritiskom radnika, kompanija je morala malo da popusti i dozvoli pauziranje ovog nadzora na 30 minuta tokom dana.

Uprava priznaje: Napravili smo grozne greške

Suočen sa potpunim raspadom radne etike i javnim kritikama, menadžment kompanije Meta morao je hitno da reaguje. Šef za proizvode Kris Koks priznao je na sastanku sa radnicima Instagrama da je radno okruženje u poslednje vreme postalo „brutalno i teško“. On je situaciju uporedio sa „trčanjem maratona usred oluje sa gradom dok vam u hodu menjaju kolegu“.

Takođe, glavni tehnički direktor kompanije, Endru Bosvort, poslao je interni dopis radnicima koji je preneo Wired. U toj poruci Bosvort je otvoreno priznao da je uprava uradila „grozan posao“ prilikom reorganizacije AI timova i obećao je inženjerima bolju komunikaciju, stabilnije ugovore, ali i povratak starih kancelarijskih beneficija i besplatnih obroka kako bi se smirile strasti.

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Zakerberg šalje poruku izvinjenja

U rešavanje krize morao je da se uključi i sam osnivač kompanije Mark Zakerberg. On je poslao zvanično pismo izvinjenja svim zaposlenima u kojem je priznao da su nagle promene unutar firme „izazvale veliku patnju i uznemirenost“. Zakerberg je priznao greške u upravljanju ljudskim resursima, ali je dodao da više neće biti novih masovnih otpuštanja tokom ove godine.

Bilo kako bilo, paradoks Silicijumske doline leži u tome što su ovi moderni logoraši u emotivnom gulagu kompanije Meta zapravo najplaćeniji radnici na planeti. Iako njihova prosečna godišnja zarada iznosi vrtoglavih 560.000 dolara, surova realnost unutar zidova kompanije pokazuje da ogroman novac ne može da kupi mentalno zdravlje.