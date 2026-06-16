Slušaj vest

Ova tehnologija koristi izuzetno visoku snagu punjenja do oko 1,5 MW, što je višestruko više od današnjih ultra-brzih punjača, i oslanja se na naprednu baterijsku arhitekturu nove generacije Blade baterije koja je dizajnirana upravo za ovako ekstremne režime punjenja.

Kompanija tvrdi da cilj nije samo brzina, već potpuno redefinisanje korisničkog iskustva električnih vozila tako da se vreme punjenja približi vremenu točenja goriva, čime se uklanja jedna od najvećih psiholoških barijera za kupce EV automobila.

Foto: BYD

Ekspanzija u Evropi i mreža od hiljada stanica

BYD paralelno sa tehnološkim napretkom pokreće agresivnu ekspanziju infrastrukture u Evropi, gde planira da izgradi oko 3.000 ultra-brzih Flash Charging stanica u narednim fazama širenja, sa fokusom na ključna tržišta poput Nemačke, Holandije i Velike Britanije.

Ove stanice su projektovane tako da rade sa CCS standardom, što znači da ih mogu koristiti i vozila drugih proizvođača, ali će punu brzinu i maksimalne performanse moći da ostvare samo BYD modeli nove generacije koji koriste najnoviju Blade bateriju.

Kompanija dodatno planira da deo infrastrukture integriše sa sistemima skladištenja energije, kako bi punjači radili stabilno i bez prevelikog opterećenja električne mreže, posebno u periodima visoke potrošnje.

Foto: BYD

Prvi modeli i testiranje nove tehnologije

Prvi automobil koji u Evropi u potpunosti koristi ovu tehnologiju je premium model iz BYD grupe, koji je već demonstrirao punjenje od gotovo prazne baterije do skoro 100% za manje od deset minuta u kontrolisanim uslovima.

Ovaj model pokazuje da nova generacija EV vozila više nije ograničena klasičnim kompromisom između dometa, brzine punjenja i trajnosti baterije, jer nova arhitektura omogućava znatno brže protoke energije bez ozbiljnog pregrevanja sistema.

BYD naglašava da se tehnologija razvija paralelno sa vozilima i infrastrukturom, što znači da je ceo ekosistem dizajniran kao jedinstven sistem, a ne kao odvojeni proizvod i punjač.

Foto: Marko Bukorovic/Zabranjeno koriscenje bez dozvole.

Tehnološki skok u odnosu na Teslu i konkurenciju

U poređenju sa postojećim mrežama poput Tesla Supercharger sistema, BYD-ov pristup donosi višestruko veću snagu punjenja, što potencijalno menja način na koji se planiraju putovanja električnim automobilima na dužim relacijama.

Analitičari ističu da je ključna razlika u tome što BYD ne unapređuje samo vozila, već paralelno gradi sopstvenu energetsku infrastrukturu koja uključuje i skladištenje energije, što omogućava stabilniji i jeftiniji rad punjača. Ovakav model stvara direktan pritisak na konkurente jer uvodi novu infrastrukturnu trku, gde više nije dovoljno imati dobar automobil, već i kontrolu nad mrežom punjenja.

Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za budućnost EV tržišta

Ako se ova tehnologija i infrastruktura budu širile planiranom brzinom, električna vozila bi mogla izgubiti jednu od svojih najvećih slabosti u odnosu na klasične motore sa unutrašnjim sagorevanjem, a to je vreme punjenja.

To bi moglo ubrzati globalni prelazak na električna vozila, posebno u Evropi gde se već vodi snažna borba između domaćih proizvođača i kineskih brendova koji nude agresivno tehnološko i cenovno pozicioniranje. U narednim godinama EV tržište bi moglo preći iz faze “domet je ključni faktor” u fazu “infrastruktura i brzina punjenja su glavni odlučujući faktor”, što potpuno menja strategiju svih velikih automobilskih kompanija.