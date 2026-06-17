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Stručnjaci upozoravaju da stotine komada metala jure svemirom ogromnom brzinom i da mogu da izazovu katastrofalne lančane sudare. Havarija se dogodila na visini gde se nalazi najveći broj aktivnih telekomunikacionih aparata, što situaciju čini dodatno dramatičnom.

Kineske vlasti i privatne svemirske kompanije pokušavaju da utvrde tačan uzrok eksplozije, ali šteta u svemirskom prostoru je već načinjena. Međunarodne stanice za praćenje satelita podigle su uzbunu jer komadi rakete konstantno menjaju putanju pod uticajem gravitacije.

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Kako se ponos kineske svemirske industrije pretvorio u tempiranu bombu

Raketa Zhuque-2E, koja je osmišljena kao moderno i ekonomično rešenje za prevoz tereta u svemir, pretvorila se u pravu pretnju nakon što su njeni delovi izgubili stabilnost. Gornji pogonski blok rakete, koji služi za postavljanje satelita na tačne pozicije, eksplodirao je iz za sada nepoznatih razloga. Umesto da kontrolisano sagori u atmosferi, on je ostao da pluta u orbiti u vidu hiljada sitnih krhotina.

Vojni i civilni radari širom sveta odmah su zabeležili ovaj nagli porast kosmičkog smeća. Najveći problem sa ovom vrstom otpada jeste to što se kreće brzinama većim od 28.000 kilometara na čas. Pri takvoj brzini, čak i najmanji šraf ili komad plastike ima snagu artiljerijske granate i može potpuno da uništi bilo koji satelit koji mu se nađe na putu.

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Ilon Mask na udaru: Starlink sateliti u panici menjaju putanje da izbegnu katastrofu

Glavna meta ovog letećeg svemirskog otpada postala je mreža Starlink, čiji se sateliti nalaze u neposrednoj blizini zone eksplozije. Maskova kompanija SpaceX poseduje hiljade aktivnih aparata u niskoj orbiti koji obezbeđuju brzi internet širom planete. Sistem je odmah aktivirao svoje automatske odbrambene protokole kako bi spasao opremu od uništenja.

Inženjeri iz SpaceX-a primorani su da neprekidno šalju komande satelitima da upale svoje male potisnike i promene visinu kako bi izbegli nadolazeće kineske krhotine. Svako pomeranje satelita troši dragoceno gorivo, što im automatski skraćuje životni vek i donosi milionske gubitke kompaniji. Trka sa vremenom i dalje traje jer oblak otpada nastavlja da se širi.

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Tehnološki rat na nebu

Ovaj incident je odmah rasplamsao stare političke tenzije između Vašingtona i Pekinga oko kontrole nad svemirskim prostorom. Američka svemirska komanda javno je kritikovala Kinu zbog sve većeg broja komercijalnih lansiranja koja nemaju adekvatne bezbednosne sisteme za uklanjanje otpada.

Sa druge strane, Kina ubrzano razvija sopstvene satelitske mreže kako bi parirala Americi, što stvara ogromnu gužvu na nebu. Svemirski stručnjaci upozoravaju da nedostatak strožih međunarodnih zakona omogućava privatnim firmama da lansiraju šta žele, bez odgovornosti za štetu koju naprave. Ako se ovaj trend nastavi, niska Zemljina orbita bi mogla da postane toliko zagađena da buduće svemirske misije i letovi sa ljudskom posadom postanu apsolutno nemogući zbog rizika od sudara.

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Kako će svemirski karambol uticati na korisnike interneta u Srbiji?

Iako se ovaj dramatični incident odigrao stotinama kilometara iznad naših glava, posledice bi i te kako mogli da osete i građani u Srbiji. Starlink internet je zvanično dostupan i u našoj zemlji, a koriste ga brojne domaće firme, naučne institucije, ali i privatni korisnici u ruralnim delovima gde nema klasične kablovske mreže.

Ukoliko kineski otpad uspe da uništi veći broj Starlink satelita, moglo bi da dođe do ozbiljnih prekida u signalu i pada brzine interneta širom Evrope, uključujući i Balkan. Naša zemlja takođe planira razvoj sopstvenih mini-satelita u saradnji sa stranim institutima, pa domaći naučnici pažljivo prate situaciju jer svaki novi oblak smeća u svemiru ugrožava i buduće srpske hi-tech projekte na nebu.