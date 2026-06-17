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Umesto da potpuno odustanu od digitalne komunikacije, postoji bojazan da bi tinejdžeri mogli da potraže alternativne, manje kontrolisane delove interneta, uključujući zatvorene platforme, anonimne mreže i delove takozvanog mračnog interneta.

Debata je dobila novi zamah nakon što je Velika Britanija najavila zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, po uzoru na Australiju, uz argument da je neophodno zaštititi mentalno zdravlje dece i smanjiti izloženost štetnom sadržaju. Plan podrazumeva strožu proveru uzrasta, ograničavanje pojedinih funkcija i veću odgovornost tehnoloških kompanija.

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Zašto stručnjaci upozoravaju na „efekat prelivanja“

Istraživači digitalnog ponašanja upozoravaju da istorija interneta pokazuje da korisnici retko prestaju da koriste određene usluge kada im se uvede zabrana, već se sele na druge platforme koje su manje regulisane. Posebno su zabrinuti zbog mogućnosti da mladi počnu da koriste forume, privatne servere, anonimne aplikacije ili alate koji otežavaju identifikaciju korisnika.

Kao primer navodi se sve veća upotreba VPN servisa, decentralizovanih mreža i zatvorenih zajednica kojima je mnogo teže upravljati nego velikim platformama poput Facebooka, Instagrama ili TikToka. Stručnjaci ističu da paradoksalno upravo velike platforme danas imaju razvijenije mehanizme prijavljivanja nasilja, moderacije sadržaja i saradnje sa regulatorima.

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Šta je zapravo „dark web“ i zašto izaziva zabrinutost

Dark web predstavlja mali deo interneta kojem nije moguće pristupiti klasičnim pretraživačima, već se za to koriste posebni programi poput Tor pregledača. Iako nije sav sadržaj na dark webu nezakonit, stručnjaci upozoravaju da anonimnost može povećati rizik od kontakta sa prevarama, neproverenim informacijama i opasnim zajednicama.

Eksperti ipak naglašavaju da ne očekuju masovno prelaženje dece na dark web, već upozoravaju na širi problem stvaranja digitalnog podzemlja koje je mnogo teže nadzirati izato smatraju da zabrane same po sebi nisu dovoljno rešenje ako ih ne prate edukacija, saradnja roditelja i veća odgovornost tehnoloških kompanija.

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Tehnološke kompanije nisu oduševljene ovakvim merama

Velike tehnološke kompanije već su izrazile zabrinutost zbog mogućih posledica ovakvih zabrana i predložile drugačiji pristup. Umesto potpunog isključivanja korisnika, pojedine firme zagovaraju uvođenje verifikacije uzrasta na nivou operativnih sistema i pametnih telefona, a ne na nivou svake pojedinačne aplikacije.

Kompanije upozoravaju da bi preterano restriktivne mere mogle podstaći razvoj alternativnih aplikacija koje neće biti podložne istim pravilima. Takve platforme mogle bi da postanu privlačne upravo zato što nude anonimnost i izbegavaju državnu regulaciju.

Roditelji i dalje ostaju najvažniji faktor

Iako mnogi roditelji podržavaju strože mere, stručnjaci ističu da nijedna tehnologija ne može u potpunosti da zameni aktivnu ulogu porodice. Kontrola vremena provedenog na internetu, razgovor o digitalnim navikama i razvijanje kritičkog razmišljanja i dalje se smatraju najefikasnijim načinom zaštite dece.

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Internet ulazi u novu fazu regulacije

Organizacije koje se bave zaštitom dece smatraju da bi kombinacija obrazovanja, transparentnijih algoritama i strožih pravila za tehnološke kompanije mogla dati bolje rezultate od potpunih zabrana. Istovremeno upozoravaju da će svaka nova mera morati pažljivo da se prati kako ne bi proizvela neočekivane posledice.

Debata koja se trenutno vodi u Velikoj Britaniji mogla bi da postane model i za druge zemlje, jer se sve više vlada suočava sa pitanjem kako zaštititi mlade korisnike interneta. Međutim, stručnjaci poručuju da budućnost neće zavisiti samo od zabrana, već od toga da li će društva uspeti da pronađu ravnotežu između bezbednosti, privatnosti i slobodnog pristupa digitalnom svetu.