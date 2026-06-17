Slušaj vest

Potpredsednik kompanije Robi Stajn potvrdio je da je opcija konačno aktivna, što je izazvalo opšte oduševljenje među tehnološkim entuzijastima širom sveta.

Novi sistem funkcioniše tako što veštačka inteligencija preuzima ulogu vašeg ličnog digitalnog asistenta koji nikada ne spava i ne odmara. Korisnici jednostavno zadaju temu koja ih zanima, a napredni algoritam samostalno kopa po sajtovima i društvenim mrežama u potrazi za najnovijim vestima. Ova tehnologija eliminiše potrebu za beskonačnim ručnim osvežavanjem stranica i pretraživanjem pojmova jer sve važne informacije sada stižu direktno na vaš ekran.

Foto: Shutterstock

Kako pametni Google botovi prate internet bez vašeg znanja

Kada aktivirate svog informacionog agenta, on automatski počinje dubinsku analizu miliona blogova, informativnih portala i platformi u realnom vremenu. Sistem je sposoban da uoči i najmanju promenu ili ažuriranje podataka koje je blisko povezano sa vašim prvobitnim upitom. Istog trenutka kada algoritam pronađe novu informaciju, korisniku stiže detaljno obaveštenje sa direktnim linkovima ka izvoru na mreži.

Ova hi-tech inovacija se drastično razlikuje od dosadašnjih Google obaveštenja jer koristi generativnu veštačku inteligenciju koja razume kontekst ljudskog govora. Agent ne traži samo suve ključne reči, već inteligentno povezuje informacije i odbacuje lažne vesti i nevažne podatke. Na taj način, korisnik dobija pročišćen i maksimalno koristan izveštaj bez potrebe da gubi vreme na sumnjive internet izvore.

Foto: Shutterstock

Od koncerta omiljenog benda do kupovine limitirane odeće

Praktična primena ovih agenata je neverovatna i olakšaće svakodnevni život ljudima koji žele da prvi stignu do ekskluzivnih proizvoda. Možete zatražiti od sistema da vas momentalno obavesti kada vaš omiljeni muzički izvođač najavi koncert ili kada se puste karte za filmski spektakl. Takođe, pasionirani ljubitelji mode mogu programirati bota da prati lansiranje limitiranih serija patika i odeće.

Korisnici sada mogu potpuno da se opuste i uživaju u slobodnom vremenu jer više ne moraju grozničavo da prate profile brendova na društvenim mrežama. Google-ov agent preuzima sav stres oko organizacije i lova na informacije, garantujući da nećete propustiti nijedan važan događaj. Ova opcija pruža ogromnu prednost kupcima u odnosu na konkurenciju jer brzina dobijanja informacija često određuje ko će ugrabiti željeni artikal.

Foto: Shutterstock

Samo za odabrane: Ko ima pristup novom sistemu i kada stiže jeftinija verzija

Ova brutalna AI funkcija trenutno nije dostupna svim korisnicima, već je rezervisana isključivo za elitne pretplatnike u Google ekosistemu. Trenutni pristup imaju samo korisnici koji plaćaju najskuplji paket „AI Ultra“, i to na svim svetskim tržištima i jezicima.

Svi koji koriste ovaj premium režim pretrage već mogu u podešavanjima da aktiviraju svog prvog samostalnog bota. Ipak, dobre vesti stižu i za širu javnost jer kompanija planira brzo proširenje ove tehnologije na jeftinije pakete. Pretplatnici paketa „AI Pro“ trebali bi veoma brzo da dobiju pristup ovim pametnim agentima za pretragu. Zvanični planovi kompanije Google otkrivaju da će tokom predstojećeg leta funkcija postati masovna i dostupna ogromnom broju ljudi širom planete.

Foto: Shutterstock

Kada domaći korisnici dobijaju agente na srpskom jeziku

Ova tehnološka revolucija direktno se tiče i građana Srbije jer je Google nedavno napravio istorijski iskorak na našem tržištu. Google AI Mode zvanično podržava srpski jezik, što znači da će novi agenti moći bez problema da pretražuju domaće sajtove i medije. Naši ljudi će moći na čistom srpskom jeziku da zadaju komande svom botu i da dobijaju detaljne izveštaje na ćirilici ili latinici.

Korisnici u Srbiji koji već plaćaju napredne Google servise mogu odmah da testiraju ovu opciju i programiraju je za domaće prilike. Bilo da želite da pratite cene nekretnina na Vračaru, kupovinu karata za sportske mečeve ili koncerte u Beogradskoj areni, bot će raditi za vas. Naša zemlja se tako našla među prvih 40 država koje imaju pun pristup najmodernijoj sferi pretrage, što je ogroman uspeh za domaće IT tržište.