Veštačka inteligencija preuzima kontrolu nad trotinetima! Razmišljaće sami, ali tu je tek početak ludila
Ovaj napredni hi-tech izum u potpunosti zamenjuje klasičnu mehaničku vezu između kočnice i točka pametnim elektronskim upravljanjem koje donosi neviđenu stabilnost u kriznim situacijama. Stručnjaci predviđaju da će uvođenje ove autonomne asistencije promeniti zakone saobraćaja i spasiti živote omladine koja masovno strada na ulicama svetskih metropola.
Novi algoritam donosi radikalne inovacije jer je sposoban da u deliću sekunde samostalno proceni situaciju na putu i donese odluku o jačini kočenja prednjeg i zadnjeg točka. Tokom ovog kompleksnog procesa, računar u kućištu neprekidno meri i uzima u obzir precizne telesne parametre vozača, kao što su njegova masa i tačan položaj stajanja na platformi. Na osnovu tih podataka vrši se inteligentna raspodela sile kako bi se sprečilo opasno proklizavanje ili iznenadno prevrtanje vozača preko upravljača usled naglog zaustavljanja.
Senzori protiv leda i kiše: Veštačka inteligencija prepoznaje mokru podlogu
Najveća opasnost za sve vozače električnih trotineta jesu iznenadni letnji pljuskovi koji pretvaraju gradski asfalt u klizalište i dramatično produžavaju zaustavni put. Austrijski pametni sistem rešava ovaj višedecenijski problem ugradnjom specijalnih senzora koji u realnom vremenu mogu uspešno da prepoznaju mokru i klizavu podlogu.
Kada računar registruje prisustvo vode, on automatski prilagođava parametre kočenja i precizno procenjuje nivo trenja između guma i asfalta. Zahvaljujući ovoj munjevitoj hi-tech reakciji, zaustavni put vozila se drastično skraćuje, dok se stabilnost trotineta održava na maksimalnom nivou čak i pri većim brzinama. Rizik od brutalnih padova i preloma kostiju prilikom naglog kočenja na vlažnom kolovozu sveden je na apsolutni minimum. Naučnici ističu da je ovaj nivo pametne kontrole nad dvotočkašima do sada bio viđen isključivo u premium segmentu auto-industrije.
Crna statistika i crveni alarm: Broj povređenih i mrtvih raste brzinom svetlosti
Glavni i prilično mračan povod za pokretanje ovog skupocenog projekta pod nazivom "Fanfare" jeste zastrašujući i konstantni porast broja teških saobraćajnih nesreća. Zvanični podaci austrijskog instituta za prevenciju nezgoda "KFV" otkrivaju da je čak 7.500 ljudi završilo u bolničkim posteljama sa teškim povredama, što je skok od jezivih 25 odsto za samo godinu dana.
Državni zavod za statistiku upozorava javnost da su u kratkom periodu zabeležene hiljade povređenih vozača, dok su neke nesreće imale i najgori, smrtonosni ishod na drumu. Policijski izveštaji pokazuju da vozači najčešće stradaju zbog gubitka kontrole nad vozilom tokom panike i neadekvatnog pritiskanja mehaničkih kočnica. Zato je uvođenje elektronskog asistenta prepoznato kao jedini način da se stane na put ovoj modernoj epidemiji povreda.
Kako se testira bezbednost u tajnim vojnim i civilnim zonama
Projekat "Fanfare" se ne oslanja na pusta teorijska obećanja, već prolazi kroz rigorozne i detaljne serije uporednih probnih vožnji na specijalizovanim poligonima. Profesionalni test vozači vrše opasne manevre sa klasičnim trotinetima i modelima opremljenim novom tehnologijom kako bi se u milimetar izmerio doprinos bezbednosti. Pored suvih računarskih brojki, naučnici preko opsežnih upitnika pedantno skupljaju podatke o subjektivnom osećaju sigurnosti samih korisnika.
Ipak, inženjeri i dalje drže u tajnosti tačan datum kada će se operativni prototip pojaviti u realnim i surovim uslovima svakodnevnog gradskog saobraćaja. Testiranja će trajati sve dok sistem ne postigne stopostotnu pouzdanost i dok ne prođe sve evropske bezbednosne standarde.
Spas za zakrčene ulice Beograda i Novog Sada
I kod nas su električni trotineti postali glavno prevozno sredstvo kroz nesnosne saobraćajne gužve. Na ulicama Beograda, Novog Sada i Niša svakodnevno svedočimo rizičnim situacijama gde se vozači trotineta kreću među pešacima i automobilima bez ikakve elektronske zaštite.
Kada ova austrijska tehnologija postane komercijalno dostupna i uđe u serijsku proizvodnju, domaći uvoznici će je odmah plasirati na naše tržište. Uvođenje pametnog kočenja drastično bi smanjilo broj intervencija u urgentnim centrima koji su tokom leta puni povređenih tinejdžera. Naš novi zakon o saobraćaju već je uveo stroga pravila i obavezne tablice za e-trotinete, a ugradnja ovog sistema bila bi savršen tehnološki dodatak bezbednosti. Srpski vozači, poznati po brzoj vožnji, dobili bi moćnog digitalnog anđela čuvara koji bi ispravljao njihove greške i sprečavao katastrofalne padove.
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