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Ovaj napredni hi-tech izum u potpunosti zamenjuje klasičnu mehaničku vezu između kočnice i točka pametnim elektronskim upravljanjem koje donosi neviđenu stabilnost u kriznim situacijama. Stručnjaci predviđaju da će uvođenje ove autonomne asistencije promeniti zakone saobraćaja i spasiti živote omladine koja masovno strada na ulicama svetskih metropola.

Novi algoritam donosi radikalne inovacije jer je sposoban da u deliću sekunde samostalno proceni situaciju na putu i donese odluku o jačini kočenja prednjeg i zadnjeg točka. Tokom ovog kompleksnog procesa, računar u kućištu neprekidno meri i uzima u obzir precizne telesne parametre vozača, kao što su njegova masa i tačan položaj stajanja na platformi. Na osnovu tih podataka vrši se inteligentna raspodela sile kako bi se sprečilo opasno proklizavanje ili iznenadno prevrtanje vozača preko upravljača usled naglog zaustavljanja.

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Senzori protiv leda i kiše: Veštačka inteligencija prepoznaje mokru podlogu

Najveća opasnost za sve vozače električnih trotineta jesu iznenadni letnji pljuskovi koji pretvaraju gradski asfalt u klizalište i dramatično produžavaju zaustavni put. Austrijski pametni sistem rešava ovaj višedecenijski problem ugradnjom specijalnih senzora koji u realnom vremenu mogu uspešno da prepoznaju mokru i klizavu podlogu.

Kada računar registruje prisustvo vode, on automatski prilagođava parametre kočenja i precizno procenjuje nivo trenja između guma i asfalta. Zahvaljujući ovoj munjevitoj hi-tech reakciji, zaustavni put vozila se drastično skraćuje, dok se stabilnost trotineta održava na maksimalnom nivou čak i pri većim brzinama. Rizik od brutalnih padova i preloma kostiju prilikom naglog kočenja na vlažnom kolovozu sveden je na apsolutni minimum. Naučnici ističu da je ovaj nivo pametne kontrole nad dvotočkašima do sada bio viđen isključivo u premium segmentu auto-industrije.

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Crna statistika i crveni alarm: Broj povređenih i mrtvih raste brzinom svetlosti

Glavni i prilično mračan povod za pokretanje ovog skupocenog projekta pod nazivom "Fanfare" jeste zastrašujući i konstantni porast broja teških saobraćajnih nesreća. Zvanični podaci austrijskog instituta za prevenciju nezgoda "KFV" otkrivaju da je čak 7.500 ljudi završilo u bolničkim posteljama sa teškim povredama, što je skok od jezivih 25 odsto za samo godinu dana.

Državni zavod za statistiku upozorava javnost da su u kratkom periodu zabeležene hiljade povređenih vozača, dok su neke nesreće imale i najgori, smrtonosni ishod na drumu. Policijski izveštaji pokazuju da vozači najčešće stradaju zbog gubitka kontrole nad vozilom tokom panike i neadekvatnog pritiskanja mehaničkih kočnica. Zato je uvođenje elektronskog asistenta prepoznato kao jedini način da se stane na put ovoj modernoj epidemiji povreda.

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Kako se testira bezbednost u tajnim vojnim i civilnim zonama

Projekat "Fanfare" se ne oslanja na pusta teorijska obećanja, već prolazi kroz rigorozne i detaljne serije uporednih probnih vožnji na specijalizovanim poligonima. Profesionalni test vozači vrše opasne manevre sa klasičnim trotinetima i modelima opremljenim novom tehnologijom kako bi se u milimetar izmerio doprinos bezbednosti. Pored suvih računarskih brojki, naučnici preko opsežnih upitnika pedantno skupljaju podatke o subjektivnom osećaju sigurnosti samih korisnika.

Ipak, inženjeri i dalje drže u tajnosti tačan datum kada će se operativni prototip pojaviti u realnim i surovim uslovima svakodnevnog gradskog saobraćaja. Testiranja će trajati sve dok sistem ne postigne stopostotnu pouzdanost i dok ne prođe sve evropske bezbednosne standarde.

Foto: RINA

Spas za zakrčene ulice Beograda i Novog Sada

I kod nas su električni trotineti postali glavno prevozno sredstvo kroz nesnosne saobraćajne gužve. Na ulicama Beograda, Novog Sada i Niša svakodnevno svedočimo rizičnim situacijama gde se vozači trotineta kreću među pešacima i automobilima bez ikakve elektronske zaštite.

Kada ova austrijska tehnologija postane komercijalno dostupna i uđe u serijsku proizvodnju, domaći uvoznici će je odmah plasirati na naše tržište. Uvođenje pametnog kočenja drastično bi smanjilo broj intervencija u urgentnim centrima koji su tokom leta puni povređenih tinejdžera. Naš novi zakon o saobraćaju već je uveo stroga pravila i obavezne tablice za e-trotinete, a ugradnja ovog sistema bila bi savršen tehnološki dodatak bezbednosti. Srpski vozači, poznati po brzoj vožnji, dobili bi moćnog digitalnog anđela čuvara koji bi ispravljao njihove greške i sprečavao katastrofalne padove.