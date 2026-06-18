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Razvojni timovi kompanije Meta naporno rade kako bi ova funkcija bila potpuno integrisana i spremna za stabilno globalno lansiranje u narednim mesecima. Stručnjaci za bezbednost otkrivaju da se nova opcija trenutno nalazi u naprednoj beta fazi testiranja za iOS i Android operativne sisteme.

Portal WABetaInfo je prvi primetio ove skrivene promene u kodu i potvrdio da će slanje ovakvih poruka biti jednostavno. Kada funkcija postane zvanična, korisnici će pored polja za kucanje teksta imati prepoznatljivu ikonicu sa brojem jedan koja označava jednokratno čitanje.

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Kraj snalaženju preko ekranskih snimaka

Pre nego što je ova opcija razvijena, korisnici su morali da koriste komplikovane načine kako bi poslali tajni tekst. Najčešći trik podrazumevao je da napišu poruku, zatim naprave snimak ekrana i tu sliku pošalju kroz već postojeću opciju za jednokratno gledanje.

Uvođenjem nove opcije, Meta konačno rešava ovaj problem i omogućava direktno slanje poruka koje se brišu bez potrebe za slikanjem ekrana. Nova funkcija će doneti i drastične promene u načinu na koji aplikacija upravlja memorijom telefona i privatnim podacima. Sve poruke poslate kroz ovaj režim biće automatski izbrisane sa servera i iz memorije uređaja čim ih primalac jednom otvori. To znači da niko neće moći naknadno da pristupi vašim podacima, čak i ako vam neko ukrade ili hakuje mobilni telefon.

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Meta uvodi gvozdenu blokadu slikanja

Najvažniji deo ovog ažuriranja odnosi se na bezbednosni sistem koji će strogo sprečavati bilo kakvu zloupotrebu i čuvanje tajnih poruka. WhatsApp planira da ugradi naprednu blokadu koja će potpuno onemogućiti pravljenje snimaka ekrana (screenshot) dok je jednokratna tekstualna poruka otvorena.

Ukoliko primalac pokuša da slika ekran, aplikacija će prikazati crno upozorenje i trajno zaštititi privatnost pošiljaoca.Ovaj potez predstavlja ogroman korak napred jer su ranije verzije aplikacije imale bezbednosne propuste koje su hakeri lako koristili. Blokiranjem ekranskih snimaka i snimanja video zapisa ekrana, Meta želi da stvori najbezbednije okruženje za digitalno dopisivanje na svetu.

Korisnici će konačno moći da šalju lozinke, adrese i privatne podatke bez ikakvog straha da će te informacije negde ostati trajno zapisane.

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Trka sa konkurencijom i hvatanje priključka

Iako je ova opcija velika vest za WhatsApp, istina je da kompanija zapravo kasni za svojim najvećim tehnološkim konkurentima. Aplikacije kao što su Telegram, Snapchat, Instagram i Messenger već godinama imaju napredne funkcije poruka koje odmah nestaju. WhatsApp je morao brzo da reaguje kako bi zadržao svoje korisnike koji su masovno prelazili na druge bezbednije platforme za ćaskanje.

Zvanični izveštaji pokazuju da Meta želi da unificira sve svoje aplikacije i ponudi isto bezbednosno iskustvo na svim nivoima. Zbog toga se uporedo testira i poseban "inkognito" mod koji pruža dodatne slojeve zaštite prilikom komunikacije sa veštačkom inteligencijom.

Spajanjem ovih funkcija, WhatsApp želi da postane neprikosnoveni lider u oblasti bezbedne razmene poruka na globalnom tržištu.

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Kada nova bezbednosna funkcija stiže na vaš telefon?

Iako tačan datum zvaničnog lansiranja još uvek nije javno objavljen, testiranja preko Apple platforme TestFlight su u završnoj fazi. To znači da su programeri otklonili većinu grešaka u kodu i da se stabilna verzija može očekivati vrlo brzo u prodavnicama aplikacija. Korisnici koji žele među prvima da isprobaju opciju mogu se prijaviti za zvanični WhatsApp beta program preko Google Play prodavnice.

Kada nadogradnja postane dostupna, sistem će automatski obavestiti korisnike širom sveta da ažuriraju svoje aplikacije. Stručnjaci savetuju da uvek preuzimate najnovije verzije softvera kako biste bili maksimalno zaštićeni od novih pretnji i malvera.