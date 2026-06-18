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Prema zvaničnim tehničkim najavama, ova radikalna nadogradnja softvera označiće definitivan kraj za mnoge popularne dodatke koje milioni korisnika svakodnevno koriste za blokiranje dosadnih oglasa.

Korisnici širom sveta već izražavaju ogromno nezadovoljstvo jer će prelazak na novi tehnološki sistem primorati ljude da ponovo gledaju agresivne reklamne poruke na sajtovima.

Inženjeri objašnjavaju da je koren ove velike promene u svesnoj odluci kompanije da prekine podršku za stari softverski protokol pod nazivom Manifest V2. Na ovom starijem bezbednosnom standardu godinama su se razvijali najefikasniji alati za čišćenje veb stranica od neželjenog komercijalnog sadržaja. Kako se proces gašenja starog sistema bliži samom kraju, većina tih dodataka postaće potpuno beskorisna i automatski će prestati sa radom.

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Protokol Manifest V3 gasi uBlock Origin

Glavni razlog za zabrinutost miliona surfera jeste podatak da prelazak na novi protokol Manifest V3 direktno pogađa najpopularnije ekstenzije na tržištu. Među prvim žrtvama ove tehnološke tranzicije naći će se uBlock Origin, koji važi za najmoćniji i najomiljeniji besplatni blokator reklama na svetu.

Razvojni timovi su potvrdili da zbog strogih novih pravila koja postavlja Gugl, ovaj dodatak više neće moći da pruža punu zaštitu u budućim verzijama aplikacije. Novi sistem dramatično menja način na koji dodaci komuniciraju sa internet stranicama i značajno ograničava njihovu autonomiju u radu. Gugl objašnjava da se ove promene uvode kako bi se povećala bezbednost i brzina učitavanja samog pregledača, ali kritičari tvrde suprotno. Mnogi nezavisni stručnjaci smatraju da je primarni cilj zapravo zaštita sopstvenih prihoda od marketinga koji trpe velike gubitke zbog naprednih blokatora.

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Kada tačno stiže sporno ažuriranje?

Korisnici neće morati dugo da čekaju na ove promene jer se zvanično lansiranje novog sistema očekuje već u narednih nekoliko nedelja. Prema najnovijim podacima, podrška za stari standard biće trajno ukinuta sa dolaskom verzija Chrome 150 ili 151. To znači da se dugogodišnji prelazak na novi Manifest V3, koji je započet još 2019. godine, sada konačno nalazi u svojoj završnoj fazi.

Kada se vaša aplikacija automatski ažurira na novu verziju, sistem će sam onemogućiti sve nekompatibilne programe u meniju sa dodacima. Korisnici će dobiti sistemsko obaveštenje da njihovi omiljeni alati za privatnost više nisu podržani iz bezbednosnih razloga. Zbog toga je važno da se na vreme informišete o alternativama kako vas sledeći talas reklama ne bi zatekao potpuno nespremne.

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Spas za privatnost

Ipak, važno je naglasiti da situacija za korisnike koji ne žele reklame na ekranu nije potpuno bezizlazna i izgubljena. Vodeći svetski programeri su proteklih meseci naporno radili i već su pripremili potpuno nove verzije svojih dodataka zasnovane na novom Manifest V3 standardu.

Ove prilagođene alternative se već sada mogu besplatno preuzeti i instalirati direktno iz zvanične veb prodavnice dodataka za Google Chrome.

Novi blokatori će raditi u okviru pravila koja diktira Gugl, što znači da će biti za nijansu manje agresivni u filtriranju sadržaja. Oni će i dalje uspešno sklanjati većinu dosadnih prozorčića koji iskaču, ali možda neće moći da zaustave baš svaki marketinški video. Korisnici će morati da prihvate ove kompromise ukoliko žele da ostanu na najpopularnijem svetskom internet pregledaču.

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Alternativni internet pregledači kao rešenje

Za one najradikalnije korisnike koji ne žele nikakve kompromise sa oglasnim porukama, rešenje leži u prelasku na druge internet aplikacije. Pregledači kao što su Mozilla Firefox ili Braveveć su javno potvrdili da neće slepo pratiti Guglovu politiku i da će zadržati podršku za stariji sistem filtriranja. Prelazak na ove platforme omogućava zadržavanje maksimalnog nivoa privatnosti i surfovanje internetom bez ikakvih ograničenja.

Ova velika promena na tržištu softvera mogla bi da izazove masovnu migraciju miliona korisnika ka konkurentskim programima u narednom periodu. Trka za očuvanje privatnosti na internetu ulazi u svoju najnapetiju fazu, gde tehnološki džinovi pokušavaju da monetizuju svaki klik, dok se zajednica bori za slobodan prostor. Odluka o tome koji ćete pregledač koristiti u budućnosti odrediće koliko će vaš digitalni prostor biti čist od reklama.