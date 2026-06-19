U toku potraga za počiniocem kako bi se novac vratio građanima

U toku potraga za počiniocem kako bi se novac vratio građanima

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Nepoznati haker je lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu službenike i naveo ih da izvrše veliku novčanu transakciju direktno na njegov račun. Zbog ovog naivnog propusta, lokalni budžet je oštećen za više stotina hiljada evra, a zvanična istraga je hitno pokrenuta kako bi se otkrili digitalni kriminalci.

Županica Antonija Jozić javno je potvrdila da je došlo do teškog krivičnog dela i da je u ovom trenutku najvažnije pronaći počinioca kako bi se novac vratio građanima. Tačan iznos ukradenog novca se i dalje krije od javnosti zbog interesa istrage, dok su lokalni meštani potpuno ogorčeni i iznenađeni ovakvim propustom. Policijska uprava je odmah obavestila nadležno državno tužilaštvo, a u toku je opsežno kriminalističko istraživanje stručnjaka za sajber kriminal.

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Kako funkcioniše opasna taktika lažnog predstavljanja

Stručnjaci za bezbednost objašnjavaju da se ovakve prevare, poznatije kao kompromitacija poslovne elektronske pošte, najčešće odvijaju na dva veoma dobro osmišljena načina.

U prvom slučaju, napadač šalje poruku sa lažne adrese i predstavlja se kao osoba od potpunog poverenja, poput direktora ili dugogodišnjeg poslovnog partnera. Službenici koji svakodnevno obrađuju stotine poruka često ne provere detalje pošiljaoca i automatski izvrše nalog koji im je zadat u tekstu.

Drugi scenario je znatno opasniji jer hakeri mesecima prate tajnu komunikaciju između firmi i čekaju pravi trenutak za napad. Kada primete da je dogovoren veliki posao i da se očekuje isplata, oni presreću elektronsku poštu i menjaju podatke za uplatu. Zbog te minimalne izmene zvaničnog bankarskog broja računa, sav novac umesto na račun prave kompanije odlazi direktno u ruke organizovanog kriminala.

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Interne kontrole i hitna reakcija državnog vrha

Pored policijske istrage koja pokušava da uđe u trag ukradenom novcu, u Županiji se trenutno sprovode i stroge interne provere odgovornosti zaposlenih. Nadležni organi pokušavaju da utvrde da li je bilo svesnog pomaganja prevarantima ili je u pitanju samo katastrofalna nepažnja službenika na radnom mestu.

Ipak, zvaničnici uveravaju javnost da finansijsko poslovanje i isplate prema građanima nisu ugroženi uprkos ovom ogromnom novčanom gubitku. Ovaj nesvakidašnji incident podigao je na noge i najviše državne zvaničnike, pa je prevaru javno komentarisao i hrvatski premijer Andrej Plenković. On je izdao hitno i ozbiljno upozorenje svim državnim i privatnim institucijama koje se bave finansijskim plaćanjima da podignu nivo opreza na maksimum. Hrvatski premijer je naglasio da se svaki detalj mora dvostruko proveravati, a posebno situacije kada neko preko interneta javi da je promenio broj bankovnog računa.

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Potraga za digitalnim tragovima i pranje novca

Denis Rukavina, vodeći stručnjak za kibernetičku bezbednost, ističe da je hvatanje ovih kriminalaca izuzetno težak i komplikovan zadatak za policiju. Da bi se otkrili stvarni počinioci, inspektori moraju u stopu da prate digitalni tok novca preko različitih stranih i domaćih banaka. Sajber kriminalci po pravilu koriste lažne identitete i mrežu takozvanih finansijskih mula kako bi brzo podigli i sakrili ukradene stotine hiljada evra.

Sve ovo ukazuje na činjenicu da klasični bezbednosni softveri i antivirusi ne mogu pomoći ako je ljudski faktor najslabija karika u sistemu. Hakeri više ne moraju da provaljuju u šifrovane računarske mreže kada mogu jednostavnom manipulacijom da prevare živog čoveka za računarom. Zbog toga se širom regiona hitno pokreću edukacije zaposlenih u javnom sektoru kako bi se sprečili novi uspešni napadi.

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Kako da prepoznate i zaustavite poslovnu prevaru

Stručnjaci iz oblasti informacione bezbednosti poručuju da je uvođenje obavezne telefonske potvrde pre svake uplate najbolja i najjeftinija zaštita. Pre nego što prebacite novac na račun koji vam je stigao mejlom, dovoljno je da pozovete partnera telefonom i usmeno proverite podatke. Takođe, preduzeća moraju da koriste digitalne potpise i napredne sisteme filtriranja koji prepoznaju kada poruka stiže sa sumnjivih spoljnih servera.

Građani i firme moraju da shvate da internet prevare više nisu rezervisane samo za naivne pojedince, već da su postale ozbiljna industrija. Ukoliko primetite bilo kakvu neobičnu promenu u komunikaciji sa dobavljačima, odmah prekinite prepisku i alarmirajte tehničku podršku. Samo kroz stalni oprez i proveru svakog detalja možemo sačuvati svoje bankovne račune od modernih digitalnih pljačkaša.