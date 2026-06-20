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Prema zvaničnim tehničkim najavama iz Minhena, ovaj revolucionarni novitet biće zvanično predstavljen svetskoj javnosti u toku nekoliko narednih nedelja. Nova generacija legendarnog modela postavlja potpuno nove standarde u auto-industriji jer će po prvi put u istoriji u istoj karoseriji objediniti čak pet različitih pogonskih koncepata.

Dok većina konkurentskih brendova ubrzano napušta tradicionalne motore sa unutrašnjim sagorevanjem i forsira isključivo električni pogon, BMW je izabrao potpuno drugačiji i znatno fleksibilniji pristup tržištu. Kupci širom sveta imaće jedinstvenu priliku da biraju između modernih benzinaca, ekonomičnih dizelaša, naprednih plug-in hibrida, potpuno električne verzije, ali i pogona na vodonik.

Ovaj strateški potez ima i te kako smisla jer se X5 uspešno prodaje na globalnom nivou, gde različita tržišta imaju potpuno drugačije infrastrukturne i ekološke zahteve.

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Brutalna snaga i šesta generacija eDrive tehnologije

Prvi zvanični tehnički podaci koji su stigli direktno iz Nemačke jasno pokazuju da novi bavarski SUV neće imati apsolutno nikakvih problema sa manjkom snage na putu. Standardni benzinski model BMW X5 40 xDrive razvijaće impresivnih 400 konjskih snaga, dok će napredna plug-in hibridna verzija isporučivati čak 490 konjskih snaga.

Ipak, prava zvezda nove ponude biće potpuno električni model iX5 60 xDrive, koji će zahvaljujući konfiguraciji sa dva elektromotora proizvoditi brutalnih 578 konjskih snaga. U tehničkom smislu, najveća inovacija se krije u uvođenju šeste generacije napredne BMW eDrive tehnologije koja donosi cilindrične baterijske ćelije. Zahvaljujući modernoj 800-voltnoj električnoj arhitekturi, ovaj automobil će podržavati ekstremno brzo punjenje na punjačima snage do 400 kilovata. To praktično znači da će vozači moći da dopune svoje baterije za samo desetak minuta, što je ranije bilo potpuno nezamislivo za vozila ove veličine.

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Najveća baterija u istoriji nemačkog brenda

Da bi u potpunosti eliminisao strah vozača od ograničenog dometa na dugim putovanjima, BMW je u električni model ugradio rekordno veliku bateriju. Verzija namenjena evropskom tržištu raspolagaće sa ogromnih 141 kilovat-sat neto kapaciteta, dok će kupci u Sjedinjenim Američkim Državama dobiti čak 144 kilovat-sata.

Ovo je zvanično najveći kapacitet baterije koji je ikada ugrađen u jedan serijski električni automobil sa prepoznatljivim plavo-belim propelerom na haubi. Nemački inženjeri su ovim potezom želeli da dokažu da luksuzni električni SUV može biti izuzetno upotrebljiv na autoputevima, a ne samo u gradskim sredinama. Iako zvanični podaci o tačnom kilometarskom dometu sa jednim punjenjem još uvek nisu javno objavljeni, stručnjaci predviđaju impresivne rezultate. Ogroman kapacitet i visoka energetska efikasnost novih cilindričnih ćelija garantuju da će novi X5 bez problema savladavati i najduže evropske relacije.

BMW Foto: BMW

Superkompjuter preuzet iz revolucionarne Neue Klasse

Veliki deo najmodernije digitalne i pogonske tehnologije u novom modelu zapravo je direktno preuzet iz dugonajavljivanog razvojnog programa Neue Klasse. Novi X5 će tako dobiti napredni centralni kompjuterski sistem pod nazivom "Heart of Joy", odnosno zvanični BMW Dynamic Performance Control uređaj.

Ovaj superbrzi procesor upravlja radom pogona, kočnica, upravljačkog sistema i procesom punjenja čak deset puta brže u odnosu na sve dosadašnje sisteme. Kod potpuno električnih verzija ova napredna tehnologija će doneti znatno mirnije zaustavljanje vozila i dramatično efikasniju rekuperaciju kočione energije.

Sa druge strane, kod tradicionalnih modela na benzin i dizel, naglasak će biti na savršenom raspoređivanju snage na podlogu i maksimalnoj stabilnosti. Vozači će zahvaljujući ovom inteligentnom sistemu imati osećaj potpune kontrole nad vozilom u svim vremenskim uslovima i na svim vrstama podloge.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Trka sa vremenom i budućnost na vodonik

Završna faza rigoroznih testiranja novog modela trenutno se aktivno sprovodi u realnim uslovima u okolini velike BMW fabrike Spartanburg u Sjedinjenim Američkim Državama. Peta generacija ovog modela dobija ogromne točkove veličine do 23 inča, serijski adaptivni ovjes i savršen raspored mase u odnosu pola-pola između prednje i zadnje osovine.

Za kupce najskupljih električnih i hibridnih verzija biće dostupna i luksuzna šasija sa dvoosovinskim vazdušnim vešanjem i aktivnom stabilizacijom protiv naginjanja u krivinama.

Kao kruna ove višegodišnje tehnološke trke, BMW planira da tokom 2028. godine tržištu zvanično predstavi i naprednu verziju pod nazivom iX5 Hydrogen koja će trošiti čist vodonik. Nemci na ovaj način žele da osiguraju stabilnu budućnost za svoj najvažniji SUV model, bez obzira na to u kom pravcu će se kretati globalni zakoni o zagađenju vazduha. Novi X5 jasno dokazuje da klasični motori još uvek nisu rekli svoju poslednju reč, ali i da je električna budućnost uveliko stigla.