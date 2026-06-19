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Reč je o eksperimentalnom simulatoru letenja integrisanom u Google Earth, koji je od 12. juna globalno dostupan svim korisnicima. Najveća novina je to što je funkcija prvi put prebačena u web verziju platforme, čime je postala znatno dostupnija široj publici.

Iako mnoge korisnike ova novost podseća na film „Top Gun“, Google naglašava da nije reč o profesionalnom simulatoru namenjenom obuci pilota, već o edukativnom i zabavnom alatu za istraživanje planete iz vazduha. Korisnici mogu da preleću iznad gradova, planinskih masiva, okeana i najpoznatijih svetskih znamenitosti koristeći satelitske snimke visoke rezolucije i trodimenzionalne prikaze. Stručnjaci ocenjuju da bi ova funkcija mogla da dodatno popularizuje geografiju, avijaciju i digitalno istraživanje među mlađim generacijama.

Funkcija stara skoro dve decenije konačno je stigla u browser

Malo ko zna da Google Earth poseduje simulator letenja još od 2007. godine, ali je on do sada bio skriven unutar desktop verzije aplikacije i uglavnom poznat samo entuzijastima. Kompanija je poslednjih godina intenzivno radila na tome da svoje profesionalne alate prebaci u browser kako bi ih učinila dostupnim mnogo većem broju korisnika.

Za korišćenje nije potrebna snažna gejming konfiguracija, skupi simulatori niti posebna oprema, već samo moderan internet pregledač i stabilna internet konekcija. Korisnici otvaraju Google Earth, biraju opciju „Explore Earth“, a zatim u meniju „Tools“ aktiviraju „Flight Simulator“. Na taj način svako može da poleti iznad planete za svega nekoliko sekundi.

Foto: Google Earth Printscreen

Nije konkurencija Microsoft Flight Simulatoru, ali ima svoje adute

Google otvoreno poručuje da njegov proizvod nije zamišljen kao konkurencija kompleksnim simulatorima poput Microsoft Flight Simulatora ili X-Plane platforme. Umesto maksimalnog realizma, fokus je stavljen na jednostavnost, dostupnost i mogućnost da korisnici istražuju Zemlju iz potpuno nove perspektive i upravo zbog toga alat je namenjen milionima običnih korisnika, a ne samo ljubiteljima vazduhoplovstva.

Ipak, upravljanje nije toliko jednostavno koliko deluje na prvi pogled. Korisnici kontrolišu letelicu pomoću tastature ili miša, a potrebno je određeno vreme kako bi se savladali manevri poput skretanja, održavanja visine i kontrole brzine. Ukoliko avion izgubi kontrolu i „sruši se“, sistem automatski pauzira simulaciju i omogućava nastavak leta sa bezbedne visine.

Foto: Shutterstock

Google želi da spoji zabavu i obrazovanje

Kompanija poslednjih godina sve više ulaže u alate koji objedinjuju edukaciju, interaktivnost i istraživanje prostora. Google Earth se već koristi u školama, naučnim projektima, urbanističkom planiranju i klimatskim istraživanjima, a simulator letenja predstavlja logičan nastavak tog razvoja. Cilj je da korisnici svet ne posmatraju samo kroz mape, već da ga aktivno istražuju.

Stručnjaci smatraju da bi ovakve funkcije mogle dodatno da povećaju interesovanje mladih za STEM oblasti, odnosno nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku. Virtuelno letenje preko Alpa, Himalaja ili velikih svetskih metropola moglo bi da postane novi način učenja geografije. Istovremeno, korisnici dobijaju iskustvo koje do sada nije bilo dostupno bez specijalizovanog softvera.

Foto: Profimedia

Budućnost digitalnih mapa postaje sve interaktivnija

Google Earth poslednjih meseci dobija sve više profesionalnih funkcija, uključujući prikaze nadmorske visine, nove tipove uvoza podataka i dodatne slojeve informacija. Simulator letenja samo je jedan deo mnogo šire strategije kojom kompanija želi da svoju platformu pretvori u centralno mesto za istraživanje planete. Analitičari smatraju da bi ovakav pristup mogao da promeni način na koji ljudi koriste digitalne mape.

U eri veštačke inteligencije i sve realističnijih trodimenzionalnih prikaza, granica između video-igara, obrazovanja i digitalnih alata postaje sve tanja. Google Earth sada korisnicima nudi mogućnost da iz fotelje prelete preko gotovo bilo koje tačke na Zemlji i dobiju iskustvo koje je do skoro bilo rezervisano za skupe simulatore. Možda nećete postati pilot kao u filmu „Top Gun“, ali ćete makar na nekoliko minuta dobiti osećaj kako izgleda upravljati avionom iznad planete.