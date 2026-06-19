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Ovu vest zvanično je potvrdio američki predsednik Donald Tramp putem svoje društvene mreže, naglašavajući važnost ovog koraka za nacionalnu bezbednost.

Iako detalji ugovora još uvek nisu u potpunosti dostupni javnosti, poznato je da su pregovori trajali duže od godinu dana i da predstavljaju prekretnicu u globalnoj ekonomskoj trci, a ovaj potez direktno se nadovezuje na napore Vašingtona da vrati stratešku proizvodnju visoke tehnologije u matičnu zemlju i smanji zavisnost od nestabilnih lanaca snabdevanja.

Na sve to, partnerstvo dolazi u trenutku kada potreba za naprednim procesorima dostiže istorijski maksimum zbog naglog razvoja veštačke inteligencije širom sveta. Očekuje se da će novi pogoni zaposliti hiljade visokokvalifikovanih inženjera i radnika, što će dodatno osnažiti ekonomsku poziciju Sjedinjenih Država u odnosu na azijske konkurente.

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Smanjenje zavisnosti od tajvanskog giganta TSMC

Glavni motiv kompanije Apple za sklapanje ovog saveza jeste hitna potreba za diversifikacijom proizvodnih kapaciteta i beg od monopola koji drže azijske fabrike. Do sada je tajvanski TSMC proizvodio gotovo sve ključne procesore za popularne iPhone, iPad i Mac uređaje, što je predstavljalo ogroman rizik usled geopolitičkih tenzija u tom regionu.

Pored toga, TSMC je preopterećen narudžbinama drugih velikih tehnoloških igrača kao što su Nvidia i AMD, pa Apple više nije želeo da čeka u redu za svoje isporuke. Premeštanjem dela proizvodnje u domaće fabrike, Apple osigurava stabilnost svog poslovanja i stvara direktnu liniju snabdevanja koja ne zavisi od prekida u pomorskom transportu.

Analitičari procenjuju da će prelazak na domaće čipove trajati nekoliko godina, ali da je strateški pravac sada nepovratno postavljen. Korisnici Apple uređaja u budućnosti mogu očekivati hardver koji je u potpunosti dizajniran i sklopljen unutar granica Amerike.

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Veliki povratak i spas za posrnuli Intel

Za korporaciju Intel, koja već godinama gubi tržišnu bitku i bori se sa finansijskim poteškoćama, ugovor sa kompanijom Apple predstavlja bukvalni spas i istorijsku šansu za povratak na vrh. Ovaj aranžman pruža konačnu potvrdu njihove nove poslovne strategije koja podrazumeva otvaranje sopstvenih pogona za uslužnu proizvodnju čipova eksternim klijentima.

Finansijska tržišta su odmah reagovala na ove optimistične vesti, pa su akcije Intela na berzi skočile za fantastičnih 6,5 odsto odmah nakon Trampove objave.

Kompanija je nedavno objavila da je njihova revolucionarna proizvodna tehnologija pod nazivom 18A uspešno ušla u početnu fazu rada. Upravo je ova tehnološka arhitektura ključni adut kojim Intel planira da tehnološki sustigne i prestigne dojučerašnjeg lidera TSMC. Dugoročni ugovor sa stabilnim kupcem kao što je Apple garantuje Intelu stalne prihode i sredstva za dalji razvoj inovacija.

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Državna strategija i tehnološka bezbednost SAD

Administracija u Vašingtonu već duže vreme sprovodi agresivnu politiku subvencionisanja i podsticanja domaće proizvodnje poluprovodnika kroz različite zakonske akte. Bela kuća posmatra kontrolu nad proizvodnjom čipova kao pitanje od najvišeg značaja za ekonomsku, vojnu i tehnološku bezbednost države.

Ovaj sporazum se smatra direktnim plodom tih državnih pritisaka i podsticaja koji su primorali privatne gigante da sarađuju. Zvaničnici ističu da se savremeni svet više ne može oslanjati na fabrike locirane isključivo u kriznim područjima Azije. Gubitak kontrole nad mikročipovima značio bi i gubitak koraka u trci za razvoj naprednog naoružanja i superračunara. Zbog toga država planira da nastavi sa ulaganjem milijardi dolara u izgradnju novih industrijskih zona širom Amerike.

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Stabilnije cene elektronskih uređaja

Prvi čipovi koji budu izašli iz ove saradnje verovatno će biti namenjeni manje zahtevnim uređajima dok se proizvodni proces potpuno ne uigra. Vremenom će saradnja obuhvatiti i najmoćnije procesore iz serije "M" i "A" koji pokreću premijum modele telefona i računara.

Konkurentske kompanije sada moraju brzo da reaguju i prilagode svoje strategije ovom novom američkom tehnološkom bloku. Tržište poluprovodnika ulazi u potpuno novu eru gde geografska lokacija fabrike postaje važnija od same cene proizvodnje. Korisnici širom sveta osetiće ove promene kroz stabilnije cene elektronskih uređaja i manji rizik od globalnih nestašica.