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Nova tehnologija uvodi se uoči velikih međunarodnih događaja, pre svega Svetskog prvenstva u fudbalu, kada se očekuju stotine hiljada posetilaca iz celog sveta. Gradske vlasti ovu inovaciju nazivaju „promenom pravila igre“, jer policajcima omogućava da bez posrednika komuniciraju sa turistima, svedocima i građanima koji ne govore engleski jezik.

Do sada su policajci u mnogim situacijama morali da čekaju prevodioce, koriste telefonske jezičke servise ili da se oslanjaju na aplikacije za prevođenje, što je usporavalo intervencije. Nova AI tehnologija omogućava da se prevod pokrene jednim pritiskom na dugme direktno preko kamera koje policajci nose na uniformi, a vlasti smatraju da će to značajno ubrzati reakcije u hitnim situacijama.

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Kako funkcioniše sistem koji prevodi razgovore

Sistem je integrisan u policijske kamere i koristi veštačku inteligenciju za prepoznavanje govora, njegovo prevođenje i prikazivanje prevedenog sadržaja gotovo trenutno. Policajac izabere željeni jezik, a softver automatski vodi dvosmernu komunikaciju između službenika i sagovornika. Tehnologija podržava više od 50 jezika i namenjena je svakodnevnim situacijama poput saobraćajnih kontrola, prijava incidenata ili pružanja pomoći turistima.

Kamere koje prevode govor u realnom vremenu predstavljaju novu generaciju tzv. „bodycam“ uređaja, kakve policajci već nose na uniformama u mnogim zemljama, ali sada sa dodatnim slojem veštačke inteligencije. Za razliku od klasičnih kamera koje samo snimaju video i audio, ove verzije imaju ugrađen softver koji automatski prepoznaje govor, razdvaja jezike i odmah prikazuje prevod na ekranu ili u slušalici policajca.

Koriste kombinaciju prepoznavanja govora i mašinskog prevođenja, što znači da sistem prvo „razume“ izgovorene reči, a zatim ih prevodi u realnom vremenu koristeći velike jezičke modele.

Grad Filadelfija očekuje ogroman priliv stranih posetilaca tokom Svetskog prvenstva, uključujući navijače iz Brazila, Francuske, Hrvatske i brojnih drugih zemalja, te upravo zbog toga gradske službe ubrzano modernizuju bezbednosnu infrastrukturu gde je cilj da jezičke barijere više ne predstavljaju prepreku u kritičnim situacijama.

Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Svetsko prvenstvo postaje poligon za testiranje novih tehnologija

Organizatori Svetskog prvenstva 2026. već mesecima koriste ovaj događaj kao priliku za uvođenje novih AI sistema. Pored kamera za prevođenje, širom američkih gradova uvode se pametni sistemi za upravljanje gužvama, napredni bezbednosni alati i inteligentne platforme za analizu podataka.

Slične AI prevodilačke sisteme već su počeli da koriste policijski odseci u Kaliforniji, Kanzas Sitiju, Hjustonu i pojedinim delovima Pensilvanije. Neke platforme mogu da prevode i do 200 jezika u realnom vremenu, a primenjuju se ne samo kod patrola već i u centrima za hitne pozive 911.

Stručnjaci upozoravaju da postoje i ozbiljni rizici

Iako tehnologija obećava bržu komunikaciju, pravni stručnjaci upozoravaju da AI prevodi ne mogu automatski da se koriste kao dokaz na sudu. U krivičnim postupcima neophodno je da prevodi budu zvanično sertifikovani, jer čak i male greške mogu promeniti značenje iskaza.

Dodatnu zabrinutost izaziva pitanje privatnosti, jer ovakvi sistemi istovremeno snimaju i obrađuju velike količine glasovnih podataka. Organizacije za zaštitu digitalnih prava upozoravaju da će biti neophodno jasno definisati ko ima pristup tim podacima, koliko dugo se čuvaju i u koje svrhe mogu da se koriste.

Foto: Shutterstock

Budućnost policijskog rada menjaće veštačka inteligencija

Analitičari ocenjuju da će narednih godina AI postati neizostavan alat policijskih službi širom sveta. Pored automatskog prevođenja, sve više se razvijaju sistemi za prepoznavanje obrazaca ponašanja, analizu video-snimaka i bržu obradu informacija tokom hitnih situacija. Međutim, stručnjaci upozoravaju da tehnologija mora ostati pomoćni alat, a ne zamena za ljudsko odlučivanje.

Filadelfija je sada među prvim velikim gradovima koji su ovakav sistem uveli na širokom nivou, ali gotovo sigurno neće ostati usamljena. Svetsko prvenstvo 2026. moglo bi da postane najveći globalni test za primenu veštačke inteligencije u javnoj bezbednosti. Ako se projekat pokaže uspešnim, slične kamere mogle bi uskoro da postanu standardna oprema policajaca širom sveta.