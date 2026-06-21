Slušaj vest

Premijer Kir Starmer potvrdio je da država preuzima kontrolu nad tehnologijom kako bi zaštitila mentalno zdravlje novih generacija od destruktivnog dizajna modernih platformi.

Nove i znatno rigoroznije mere bezbednosti primenjivaće se na najpopularnije globalne servise kao što su TikTok, Instagram, YouTube, Facebook i Snapchat. Ceo ovaj sistem restrikcija i zabrana zvanično bi trebalo da stupi na snagu u proleće 2027. godine, što ostavlja tehnološkim kompanijama određen rok za prilagođavanje novim propisima.

Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Rat protiv beskonačnog skrolovanja i noćnog surfovanja

Zvaničnici ističu da je ovo deo šireg globalnog trenda u kojem suverene države konačno staju na put nekontrolisanom uticaju tehnoloških giganata iz Silicijumske doline. Kao ključni stub nove strategije, vlada u Londonu najavljuje uvođenje takozvanog noćnog policijskog sata za sve korisnike mlađe od 18 godina.

Pored vremenskog ograničenja tokom noći, država planira da zakonski primora aplikacije da uvedu obavezne prekide u famoznom "beskonačnom skrolovanju". Cilj je da se tinejdžeri nasilno odvoje od ekrana i spreči razvoj teških oblika zavisnosti koje izazivaju pažljivo programirani algoritmi, a ove mere imaju ogromnu podršku javnosti i roditelja, budući da je sprovedena nacionalna anketa u kojoj je učestvovalo više od 116.000 zabrinutih građana. Rezultati su pokazali da čak devet od deset roditelja u Velikoj Britaniji bezuslovno podržava ovako radikalne rezove državnog vrha.

Foto: Shutterstock

Blokada strimova uživo i pravila za onlajn video-igre

Britanska vlada ide korak dalje od bilo koje druge države na svetu uvođenjem vodećih globalnih blokada za pojedine štetne funkcije aplikacija. To praktično znači da će mlađima od 16 godina biti potpuno onemogućeno gledanje i emitovanje prenosa uživo, kao i direktna komunikacija sa nepoznatim profilima.

Ono što posebno brine gejmersku industriju jeste odluka da se potpuno ista rigidna pravila preslikaju i na popularne onlajn video-igre .Kako bi se izbegao nagli kulturološki šok i prelazak sa potpunog mraka na slobodan internet, restrikcije će automatski biti uključene i za starije tinejdžere od 16 i 17 godina. Jedini izuzetak od ovog strogog zakona biće bezbedne aplikacije za direktnu razmenu šifrovanih poruka kao što su WhatsApp i Signal.

Foto: fotocute / Alamy / Alamy / Profimedia

Kontrola veštačke inteligencije i romantičnih robota

Novi zakon je obuhvatio i najmodernije tehnološke trendove koji se odnose na takozvane AI četbotove za "romantično druženje". Ovi programi sa veštačkom inteligencijom dizajnirani su da simuliraju emotivne i intimne odnose, što može ostaviti trajne posledice na psihu maloletnika. Zbog toga će pristup ovakvim platformama biti strogo zabranjen i zaključan za sve korisnike koji nemaju punih 18 godina.

Slična ograničenja intimnih i manipulativnih funkcija primenjivaće se generalno na kompletan sektor veštačke inteligencije koji komunicira sa mladima jer država želi da spreči situacije u kojima algoritmi menjaju stvarne ljudske prijatelje i stvaraju lažni osećaj bliskosti kod tinejdžera, a regulatorna tela biće izuzetno stroga prema kompanijama koje pokušaju da zaobiđu ove aspekte novog zakona.

Foto: Shutterstock

Prepoznavanje lica i žestok otpor tehnoloških firmi

Da bi se zakon uspešno sproveo u delo, društvene mreže će morati da uvedu izuzetno rigorozne sisteme za pouzdanu proveru starosti korisnika. Državni regulator Ofcom biće zadužen za definisanje tehnologija koje su prihvatljive, a u zvaničnim dokumentima se pominje i kontroverzno skeniranje i prepoznavanje lica.

Tehnološki giganti poput kompanija Googla i Mete odmah su izrazili duboku zabrinutost i uputili oštre kritike na račun britanske administracije, dok iz menadžmenta platforme YouTube upozoravaju da će opšte zabrane samo oterati decu sa bezbednih i nadgledanih mreža ka mračnim i anonimnim delovima interneta. Predstavnici kompanije Meta dodaju da rizikuju potpunu izolaciju tinejdžera od zdravih onlajn zajednica i edukativnih informacija koje su im potrebne za razvoj.