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Automobilski dizajneri i renomirani proizvođači prosto obožavaju električne kvake jer one drastično doprinose čistijem izgledu i znatno boljoj aerodinamici karoserije. Ipak, iza ovog vizuelno atraktivnog i tehnološki naprednog rešenja krije se jedan banalan bezbednosni problem o kome se u javnosti izuzetno retko govori.

Naime, novi trend u auto-industriji nesvesno je olakšao posao kriminalcima koji vrebaju skupe četvorotočkaše na javnim parkiralištima. Stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da napredna tehnologija u ovom slučaju radi direktno u korist profesionalnih kradljivaca. Dok su stariji modeli zahtevali fizički napor i proveru brave, moderni sistemi sami signaliziraju status vozila.

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Vizuelni signal koji otkriva neopreznost vlasnika

Kod automobila sa klasičnim, fiksnim ručicama na vratima običan prolaznik nikada ne može odmah znati da li je vozilo zaključano. Sa druge strane, kod modernih vozila sa skrivenim kvakama situacija je potpuno jasna i vidljiva sa velike udaljenosti.

Kada su ove električne ručke izvučene, to je nepogrešiv i jasan znak da je vlasnik zaboravio da zaključa svoj skupoceni automobil. Kradljivci više ne moraju da idu od auta do auta i rizikuju da budu primećeni dok povlače kvake kako bi našli otključanu metu. Oni sada prosto prošetaju velikim podzemnim garažama tržnih centara i samo vizuelno skeniraju koje su ručice ostale izbačene. Ova neopreznost vozača tako pretvara luksuzne limuzine u lake mete koje se mogu orobiti za svega nekoliko sekundi.

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Aerodinamika naspram elementarne bezbednosti vozila

Glavni razlog zašto su kompanije poput Tesle, Range Rovera i Mercedesa prešle na ovaj sistem jeste smanjenje otpora vazduha tokom vožnje. Kada se automobil pokrene, kvake se automatski uvlače u ravni sa karoserijom kako bi vazduh lakše opstrujavao oko vrata. To direktno utiče na smanjenje potrošnje goriva kod tradicionalnih motora, odnosno na povećanje dometa baterije kod električnih automobila.

Međutim, inženjeri su u trci za boljim performansama potpuno zanemarili psihologiju prosečnog vozača i bezbednosni aspekt na parkingu. Često se dešava da sistem za automatsko zaključavanje zakaže usled smetnji na ključu ili refleksnih radnji vlasnika. Rezultat toga je skupoceno vozilo koje satima stoji potpuno otvoreno i nudi lak plen svakome ko prođe pored njega.

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Tehnologija "Keyless" sistema stvara lažnu sigurnost

Sistemi za ulazak u vozilo bez ključa osmišljeni su da vozačima maksimalno olakšaju svakodnevnu upotrebu i startovanje motora. Korisnici su se toliko navikli na automatizaciju da nakon izlaska iz kabine uopšte više ne proveravaju da li je automobil odreagovao. Oni prosto odšetaju uvereni da će se kvake same uvući onog trenutka kada se sa pametnim ključem udalje od senzora.

U praksi, elektronski ometači koje lopovi sve češće koriste mogu lako blokirati ovaj automatski signal za zaključavanje. Vlasnik odlazi misleći da je sve u redu, dok auto zapravo ostaje sa izvučenim kvakama kao otvoren poziv za krađu. Bezbednosni stručnjaci zato apeluju na vozače da se ne pouzdaju slepo u automatiku već da uvek sačekaju vizuelnu potvrdu.

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Preventivne mere za zaštitu vašeg modernog ljubimca

Da biste osigurali da vaš automobil sa skrivenim kvakama ne postane laka meta, neophodno je promeniti ustaljene navike. Najsigurniji način jeste da nakon svakog izlaska svesno pritisnete dugme na daljinskom upravljaču i fizički ispratite uvlačenje ručica.

Ukoliko primetite da su kvake ostale izvučene, odmah uđite u vozilo i proverite da li su sva vrata i prtljažnik pravilno zatvoreni.

Takođe, u podešavanjima multimedijalnog sistema većine modernih vozila možete aktivirati opciju zvučne potvrde (trube ili sirene) pri uspešnom zaključavanju. Na taj način ćete uvek imati i zvučni signal koji vam garantuje da je auto bezbedan čak i ako ste već okrenuli leđa. Tehnologija nam donosi neverovatan komfor, ali oprez i ljudska provera i dalje ostaju najbolja zaštita od kriminala.