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Osnivač i predsednik Rimac Grupe, Mate Rimac, ponosno je predstavio medijima ovaj istorijski industrijski poduhvat koji predstavlja prekretnicu za celu regionalnu auto-industriju. Zbog masovnog proširenja proizvodnih kapaciteta i ugovorenih poslova, kompanija je zvanično najavila otvaranje 150 novih radnih mesta do kraja tekuće godine.

Ovaj gigantski projekat potvrđuje da je mlada kompanija uspešno prerasla nivo proizvođača unikatnih hiperautomobila i postala ravnopravan globalni partner prvog reda. Na razvoju i implementaciji ovog visokozahtevnog sistema u Hrvatskoj već aktivno radi tim od oko 200 stručnjaka, dok će svi novozaposleni radnici proći kroz rigorozne vođene obuke kako bi ispunili ekstremno visoke standarde nemačke premijum auto-industrije.

Foto: DENIS LOVROVIC / AFP / Profimedia

Najveći i najvažniji projekat u istoriji kompanije

Mate Rimac je tokom zvaničnog obraćanja novinarima naglasio da je saradnja sa nemačkim gigantom ubedljivo najveći poslovni ugovor od osnivanja firme. Posebno je istaknuta činjenica da je Rimac Technology izabran kao jedini ekskluzivni spoljni partner za proizvodnju kompletnih baterijskih paketa. Kompanija trenutno ima ugovorene dugoročne izvozne projekte sa svetskim proizvođačima čija ukupna vrednost dostiže fantastičnih pet milijardi evra, a baterije koje se proizvode u Kerestincu direktno će se ugrađivati u luksuznu električnu krstaricu BMW i7.

Izvršni direktor Nurdin Pitarević podsetio je javnost da su baterijski sistemi najskuplja pojedinačna komponenta svakog modernog vozila na struju. Ukoliko vrhunski električni automobil na tržištu vredi oko 100.000 evra, vrednost same baterije iznosi čak 15.000 evra.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Moćna robotska armija i vrhunska brzina sklapanja

Operativni direktor Marko Brkljačić detaljno je sproveo novinarske ekipe kroz proizvodne hale i demonstrirao rad vrhunski automatizovanih sistema. Impresivna linija opremljena je sa čak 80 naprednih robotskih ruku koje bez prestanka sklapaju visokonaponske module. Brzina procesa je fascinantna jer roboti novi pojedinačni modul naprave za svega 52 sekunde.

Kompletna i potpuno funkcionalna baterijska jedinica biva u celosti sklopljena i proverena za rekordnih 245 sekundi. Ovakav nivo automatizacije obezbeđuje masovnu proizvodnju velikog obima uz nultu toleranciju na ljudske greške pri radu. Nemački inženjeri iz Minhena sproveli su rigorozne kontrole pre nego što su dali zeleno svetlo za start linije.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Kampus od 90.000 kvadrata podređen električnoj budućnosti

Nova i tehnološki napredna serijska proizvodnja locirana je unutar velelepnog Rimac Kampusa koji se prostire na 90.000 kvadratnih metara. Oko 70 odsto ukupnih unutrašnjih kapaciteta ovog masivnog kompleksa namenjeno je isključivo paralelnom razvoju baterijskih sistema. Sam namenski prostor koji je u potpunosti odvojen za program BMW i7 zauzima čak 15.000 kvadrata.

Unutar fabrike su za svega nekoliko godina uspešno industrijalizovane dve velike paralelne proizvodne linije. Ukupni projektovani godišnji kapacitet iznosi impresivnih 300.000 baterijskih modula i 48.000 gotovih visokonaponskih sistema. Trenutno se određeni procenat neophodnih sirovina i elektronskih komponenti i dalje uvozi sa tržišta Kine, ali strateški plan kompanije jeste ubrzano jačanje i formiranje stabilnog i nezavisnog evropskog lanca snabdevanja.

Pokretanje ove proizvodnje od ogromnog je značaja i za Srbiju jer kompanija Rimac već godinama unazad usko sarađuje sa domaćim stručnjacima. Poznato je da u razvojnim i inženjerskim timovima ove grupacije radi značajan broj inženjera koji su se školovali na tehničkim fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Otvaranjem novih 150 radnih mesta stvara se direktna prilika za mlade stručnjake iz Srbije koji žele da rade na najnaprednijim e-mobilnim tehnologijama bez odlaska na daleki zapad.

Pored toga, Srbija poslednjih godina intenzivno gradi sopstveni ekosistem za proizvodnju i preradu komponenti za električna vozila, pa ovaj uspeh u komšiluku pozicionira ceo naš region kao ključni evropski centar za auto-industriju budućnosti. Rimac Grupa danas ukupno zapošljava više od 2.000 ljudi, dok sam ogranak Rimac Technology broji 1.200 radnika. Sa ovim najnovijim pogonima i ugovorima, kompanija se čvrsto pozicionirala na mapi ključnih evropskih privrednika i otvorila vrata za još dublju ekonomsku i tehnološku saradnju na Balkanu.