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Ovakav odziv predstavlja jedan od najuspešnijih početaka za neki model u istoriji kompanije i pokazuje koliko brzo raste potražnja za luksuznim električnim vozilima. Stručnjaci ocenjuju da se tržište nalazi u novoj fazi razvoja, u kojoj kupci više ne traže samo ekološki prihvatljive automobile, već i vrhunske performanse i luksuz bez kompromisa.

Ogromno interesovanje dolazi u trenutku kada brojni proizvođači luksuznih automobila pokušavaju da pronađu ravnotežu između tradicionalnih motora i potpune elektrifikacije. Za razliku od nekih konkurenata, Range Rover je odlučio da električnu verziju razvije tako da zadrži prepoznatljiv izgled, terenske sposobnosti i premium karakter po kojem je brend poznat decenijama.

Kompanija obećava da električni model neće praviti kompromise

Inženjeri su više puta naglasili da cilj nije bio da naprave običan električni SUV, već „najtiši i najprefinjeniji Range Rover u istoriji“. Automobil je razvijan tako da zadrži iste sposobnosti vožnje po zahtevnim terenima, uključujući prolazak kroz duboku vodu, vožnju po pesku, snegu i kamenitim podlogama. Britanski proizvođač smatra da električni pogon može dodatno unaprediti iskustvo vožnje zahvaljujući trenutnom isporučivanju obrtnog momenta.

Iako kompanija još nije objavila sve tehničke specifikacije, poznato je da će vozilo koristiti novu 800-voltnu arhitekturu i napredne sisteme upravljanja baterijom. Ovakva tehnologija omogućava brže punjenje, veću efikasnost i bolje upravljanje energijom tokom vožnje. Stručnjaci očekuju da će električni Range Rover konkurisati najprestižnijim modelima na tržištu.

Testiran je u ekstremnim uslovima širom sveta

Tokom razvoja, kompanija je sprovodila opsežna testiranja u najzahtevnijim klimatskim uslovima. Prototipovi su prolazili kroz pustinjske vrućine na Bliskom istoku, arktičke temperature u severnoj Evropi i ekstremne terenske izazove na različitim kontinentima. Cilj je bio da električni model zadrži reputaciju jednog od najsposobnijih luksuznih terenaca na svetu.

Posebna pažnja posvećena je baterijskom sistemu i termalnom upravljanju, jer upravo temperatura predstavlja jedan od najvećih izazova kod električnih vozila. Inženjeri su razvili napredne sisteme hlađenja i grejanja kako bi performanse ostale stabilne tokom cele godine, čime kompanija želi da eliminiše zabrinutost kupaca kada je reč o upotrebi električnih vozila u ekstremnim uslovima.

Elektrifikacija luksuznog segmenta ubrzano menja tržište

Sve više proizvođača luksuznih automobila ubrzava prelazak na električni pogon zbog strožih ekoloških propisa i promena u navikama kupaca. Potrošači danas očekuju da vozilo istovremeno bude luksuzno, tehnološki napredno i energetski efikasno. Električni Range Rover predstavlja odgovor upravo na te zahteve.

Konkurencija je već veoma jaka, jer se na tržištu nalaze modeli poput Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX i Tesla Model X. Ipak, stručnjaci smatraju da Range Rover ima prednost zbog dugogodišnje reputacije u segmentu luksuznih terenskih vozila. Upravo ta kombinacija prestiža i elektrifikacije mogla bi da privuče veliki broj novih kupaca.

Lista čekanja pokazuje da kupci više ne zaziru od električnih vozila

Podatak o skoro 77.000 zainteresovanih kupaca pokazuje koliko se tržište promenilo za samo nekoliko godina. Nekada su električni automobili uglavnom bili povezivani sa gradskom vožnjom i ograničenim dometom, dok danas ulaze u sam vrh automobilske industrije. Sve više kupaca spremno je da uloži veliki novac u vozila koja kombinuju luksuz, naprednu tehnologiju i održivost.

Analitičari smatraju da bi uspeh električnog Range Rovera mogao da utiče i na strategije drugih proizvođača. Ukoliko prodaja ispuni očekivanja, biće to još jedan dokaz da budućnost automobilske industrije neće biti određena samo cenom ili snagom motora, već sposobnošću da se spoje tehnologija, luksuz i energetska efikasnost u jednom vozilu.