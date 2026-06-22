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Novi sistem će analizirati ogromne količine podataka u realnom vremenu, uključujući brzinu kretanja vozila, istorijske obrasce saobraćaja i trenutne uslove na putevima. Cilj je da vozači dobiju preciznije i „pametnije“ rute koje štede vreme i smanjuju stres u vožnji.

Ova nadogradnja predstavlja jedan od najvećih koraka napred u razvoju digitalne navigacije u poslednjih nekoliko godina, jer se Google sve više oslanja na AI modele koji ne samo da reaguju na saobraćaj, već ga i predviđaju. Umesto klasičnog sistema koji samo prikazuje postojeće gužve, nova verzija Maps-a pokušava da „vidi unapred“ i upozori korisnike na moguće zastoje pre nego što se oni formiraju.

Foto: Dmytro Derevianko / Alamy / Profimedia

Kako AI uči ponašanje saobraćaja

Novi sistem koristi mašinsko učenje kako bi analizirao obrasce kretanja vozila u različitim delovima dana, nedelje i godine. Na osnovu tih podataka, algoritam može da prepozna kada će se na određenoj deonici verovatno pojaviti gužva, čak i ako ona u tom trenutku još ne postoji. To znači da će aplikacija moći da predloži alternativnu rutu pre nego što vozač uopšte uđe u problematičnu zonu.

Pored istorijskih podataka, sistem koristi i informacije u realnom vremenu koje dolaze od miliona korisnika širom sveta. Na taj način Google Maps dobija konstantan tok podataka koji omogućava da se predviđanja stalno ažuriraju i prilagođavaju trenutnim uslovima na terenu.

Foto: Jakov Milošević

Veštačka inteligencija menja način planiranja putovanja

Uvođenje ovakvih funkcija pokazuje da navigacione aplikacije više nisu samo digitalne mape, već kompleksni sistemi za analizu i predviđanje saobraćaja. AI ne samo da pomaže vozačima da stignu brže, već i smanjuje ukupno opterećenje saobraćajne mreže tako što ravnomernije raspoređuje vozila na različite rute.

Stručnjaci smatraju da bi ovakav pristup mogao dugoročno da smanji zastoje u velikim gradovima i poboljša protok saobraćaja u špicu. Posebno je važan za metropole gde i male promene u saobraćaju mogu izazvati velike kolapse.

Preciznije upozorenje u realnom vremenu

Jedna od ključnih novina biće i naprednija upozorenja vozačima, koja neće prikazivati samo trenutne gužve, već i verovatne promene u narednim minutima ili kilometrima puta.To uključuje upozorenja o nesrećama, radovima na putu, naglim usporavanjima i drugim nepredviđenim situacijama.

Sistem će takođe moći da kombinuje više faktora istovremeno, poput vremenskih uslova, lokalnih događaja i praznika, kako bi dao što realniju procenu situacije na putevima, čime se navigacija približava konceptu prediktivnog saobraćaja, gde aplikacija ne samo prati, već i anticipira kretanje.

Foto: Shuterstock

Korak ka potpuno autonomnoj navigaciji

Stručnjaci ocenjuju da je ova nadogradnja deo šire strategije u kojoj Google Maps postaje osnova za buduće autonomne sisteme vožnje. Predikcija saobraćaja u realnom vremenu ključna je za razvoj samovozećih automobila, koji se oslanjaju na tačne i unapred poznate informacije o putu.

U budućnosti bi ovakve tehnologije mogle da budu integrisane direktno u vozila, gde bi automobil sam birao optimalnu rutu bez intervencije vozača. Time se otvara put ka potpuno automatizovanom sistemu saobraćaja u kojem ljudska greška i nepredvidivost postaju sve manje važan faktor.