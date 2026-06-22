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Kada na sajtovima kliknete na opciju "Prihvati sve", vi zapravo dajete dozvolu različitim marketinškim kompanijama da prate svaki vaš korak na internetu, a iza ovog jednostavnog klika krije se masovno prikupljanje vaših ličnih podataka koje kasnije tehnološki giganti koriste za kreiranje detaljnih profila o vašim navikama i interesovanjima.

Evropska unija je zbog toga uvela strogu pravnu regulativu GDPR koja primorava sajtove da traže pristanak korisnika, ali većina ljudi zbog zamora samo brzo ugasi ove dosadne prozore.

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Šta su zapravo internet kolačići

Kolačići, odnosno popularni cookies, predstavljaju male tekstualne datoteke koje internet stranice automatski pohranjuju na vaš računar ili telefon kako bi zapamtile informacije o vašoj poseti. Njihova primarna i originalna svrha jeste da značajno poboljšaju korisničko iskustvo tako što pamte vaše podatke za prijavu, izabrani jezik ili artikle u korpi za kupovinu.

Bez postojanja ovih osnovnih sistema, pretraživanje interneta bi bilo izuzetno naporno jer biste morali da se iznova prijavljujete na svaki sajt pri svakom kliku.

Razlika između neophodnih i skrivenih fajlova

Stručnjaci za sajber bezbednost jasno dele ove datoteke na nekoliko potpuno različitih grupa u zavisnosti od njihove krajnje funkcije. Prvu grupu čine takozvani neophodni ili esencijalni kolačići bez kojih same stranice ne bi mogle pravilno da učitaju svoj osnovni sadržaj.

Sa druge strane, funkcionalni i analitički kolačići služe vlasnicima sajtova da prate statistiku poseta, dok oni oglašivački imaju isključivu ulogu da prate vaše kretanje radi zarade.

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Opasnost od praćenja trećih strana

Najveću zabrinutost i debate u javnosti izazivaju oglašivački kolačići koje na sajtove postavljaju spoljne tehnološke kompanije, a ne sajt koji trenutno posećujete. Ovi skriveni fajlovi imaju moć da prate vaše aktivnosti na stotinama različitih internet adresa i da povezuju vaše pretrage u jedinstvenu celinu.

Ako ste u isto vreme prijavljeni na svoj Google nalog, sistemi mogu povezati istoriju vaših pretraga i gledanja video snimaka kako bi napravili vaš profil.

Šta donosi izbor opcije "Odbij sve"

Kada svesno izaberete opciju da prihvatite sve sisteme praćenja, vi svesno dozvoljavate prenos velike količine privatnih podataka u ruke oglašivačkih mreža. Ako se pak odlučite za dugme "Odbij sve", internet stranica će učitati isključivo one fajlove koji su minimalno potrebni za rad aplikacije.

Na taj način ćete uspešno zaštititi svoju privatnost, iako možda nećete imati pristup nekim personalizovanim opcijama ili video sadržajima trećih strana.

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Fenomen zamora od stalnih obaveštenja

Zbog strogih evropskih zakona o zaštiti podataka koji važe od 2018. godine, sajtovi su zakonski u obavezi da prikažu ove skočne prozore korisnicima. Međutim, stručnjaci upozoravaju na opasan fenomen umornog pristajanja jer ljudima smeta stalno iskakanje prozora na svakom novom sajtu.

Zbog tog zamora, većina korisnika mehanički klikne na "Prihvati sve" bez ikakvog čitanja, čime svesno poništavaju svrhu zakona i ugrožavaju bezbednost podataka.