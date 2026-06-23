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Tehnološki gigant Google zvanično uvodi veliku promenu u pogledu transparentnosti i zaštite korisničkih podataka na svim kompatibilnim Android telefonima. Nova bezbednosna funkcija dizajnirana je tako da prikaže uočljivu plavu tačku na ekranu u svakom trenutku kada neka aplikacija pokuša da pristupi podacima o geografskoj lokaciji korisnika.

Glavni cilj ove softverske nadogradnje jeste da se pruži znatno bolji i jasniji uvid u to kada i kako instalirani programi koriste osetljive informacije o našem kretanju. Ipak, pojedini korisnici koji su već testirali ovaj sistem prijavljuju prečesto pojavljivanje upozorenja, što otvara novu debatu o funkcionalnosti bezbednosnih indikatora na telefonima.

Kako funkcioniše novi plavi indikator

Sami korisnici mogu na izuzetno jednostavan način da dodirnu ovaj novi plavi indikator kako bi se istog trenutka otvorio prozor sa detaljnim informacijama o trenutno aktivnim procesima. Na tom ekranu će biti jasno ispisano ime aplikacije koja u tom sekundu povlači GPS podatke, što drastično olakšava otkrivanje skrivenih softvera.

Dok je za programe poput navigacionih mapa potpuno prirodno da traže pristup lokaciji, mnoge druge aplikacije to rade skriveno u pozadini bez ikakvog jasnog upozorenja.

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Povezivanje sa postojećim sistemom zaštite

Ova nova plava tačka se direktno pridružuje već postojećim i dobro poznatim indikatorima privatnosti koje korisnici modernih operativnih sistema svakodnevno viđaju na ekranima. Kao što je već poznato, jarko zelena tačka označava da je kamera telefona u tom trenutku aktivna, dok narandžasta boja jasno pokazuje da neka aplikacija koristi mikrofon.

Integracijom ovog trećeg lokacijskog elementa, Google želi da zaokruži celinu i pruži maksimalnu moguću zaštitu od neželjenog digitalnog špijuniranja.

Podeljene reakcije i pritužbe korisnika

Iako je sama ideja o uvođenju dodatne transparentnosti odlično prihvaćena, nova funkcija je već uspela da izazove prilično podeljene reakcije među prvim testerima. Na brojnim svetskim tehnološkim forumima pojavile su se ozbiljne pritužbe korisnika koji navode da se plava tačka na ekranu pojavljuje previše često tokom dana. Mnogi smatraju da konstantno iskakanje ovog indikatora vremenom potpuno gubi svoju primarnu svrhu i počinje da iritira ljude koji samo žele mirno da koriste telefon.

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Problem sa sistemskim uslugama u pozadini

Najveći problem leži u činjenici da ovaj bezbednosni indikator prečesto aktiviraju aplikacije kojima su korisnici već ranije svesno odobrili trajni pristup lokaciji. Pored toga, tačka se konstantno pali i zbog uobičajenih sistemskih usluga samog telefona koje u pozadini moraju da osvežavaju podatke o vremenskoj prognozi ili vremenskoj zoni.

Zbog svega navedenog, stručnjaci upozoravaju da bi prevelika količina obaveštenja mogla da natera korisnike da potpuno ignorišu ova važna bezbednosna upozorenja.

Apple kao dugogodišnji uzor za transparente opcije

Zanimljivo je napomenuti da sličan sistem vizuelnih indikacija već dugi niz godina uspešno funkcioniše unutar Apple ekosistema na iOS uređajima. Korisnici iPhone telefona su navikli da kroz slične ikonice u uglu ekrana prate da li im neka aplikacija u pozadini narušava privatnost ili troši internet.

Google na ovaj način praktično usvaja standarde koje je konkurencija odavno postavila, pokušavajući da dokaže kako Android više ne zaostaje u segmentu bezbednosti.

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Kada nova funkcija stiže na sve telefone?

Prema trenutno dostupnim tehničkim informacijama iz verodostojnih izvora, ova funkcija bi trebalo da bude zvanični deo predstojećeg operativnog sistema Android 17. Međutim, pojedini korisnici širom sveta su već primetili plavu tačku na svojim uređajima koji koriste najnovije verzije trenutno aktuelnog softvera.

To jasno ukazuje na činjenicu da Google već uveliko vrši eksperimente i postepeno pušta ovu opciju kroz serverska ažuriranja za odabrane modele.

Zvanični predstavnici kompanije Google naglašavaju da je krajnji cilj ovakvih radikalnih funkcija isključivo pružanje veće kontrole korisnicima nad njihovim ličnim životom. Savremeno digitalno doba donelo je pregršt skrivenih opasnosti, pa je transparentnost u radu sa osetljivim podacima postala ključni adut za privlačenje novih kupaca. Mobilna industrija se očigledno kreće u pravcu gde će korisnik morati da odobri bukvalno svaki korak i proces koji se odvija unutar telefona.

Korisni saveti za upravljanje lokacijom

Dok plava tačka ne postane globalno dostupna na svim uređajima, stručnjaci savetuju da sami redovno proveravate listu odobrenih dozvola u podešavanjima telefona.

Unutar menija za privatnost možete ručno ugasiti pristup lokaciji za sve igre, modne aplikacije ili editore slika kojima te informacije realno nisu potrebne za rad. Na taj način ćete preventivno zaštititi svoje podatke, produžiti trajanje baterije i smanjiti buduće dosadno iskakanje novog plavog indikatora.