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Zbog ovog tehničkog ograničenja, mnogi korisnici imaju funkcionalnu sliku na novim televizorima, ali nesvesno ostaju uskraćeni za napredne funkcije poput HDR-a ili visokog osvežavanja slike. Stari kablovi postaju "usko grlo" modernih kućnih bioskopa i gejming konzola, pa je zamena neophodna za pun kvalitet prikaza.

Zato se često događa da korisnik ima potpuno funkcionalnu sliku, ali bez podrške za više frekvencije osvežavanja, napredni HDR ili poboljšane audio standarde. Problem se ne manifestuje kao kvar, nego kao ograničenje koje je teško odmah da primetite.

Monitor portovi Foto: Shutterstock

Skriveni kočničar vašeg kućnog bioskopa

Kada kupite najnoviji televizor visoke rezolucije, većina korisnika napravi kardinalnu grešku i sa starog uređaja samo prepakuje postojeće kablove. Naizgled sve funkcioniše u savršenom redu jer se slika i zvuk emituju bez ikakvih vidljivih prekida na ekranu.

Međutim, iza te prividne funkcionalnosti krije se tiho ograničenje jer stari provodnici ne mogu da isprate tehnološke zahteve modernih ekrana. Savremeni televizori zahtevaju ogroman protok informacija kako bi uopšte mogli da aktiviraju svoje najbolje funkcije i sisteme prikaza. Ako je vaš kabl proizveden pre nekoliko godina, on će jednostavno ignorisati napredne komande koje mu šalje izvor signala. Korisnik tako ostaje uskraćen za premijum iskustvo gledanja filmova, a da toga uopšte nije ni svestan.

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Tehnološki zahtevi modernih ekrana

Najnovija generacija pametnih televizora i gejming konzola donela je standarde koji su do skoro bili nezamislivi u širokoj prodaji. Opcije kao što su stabilan 4K prikaz pri frekvenciji od 120 Hz i varijabilno osvežavanje ekrana traže ekstremnu propusnost. Stariji standardi prenosa podataka projektovani su za bazični Full HD signal i ne poseduju hardversku moć za ove zadatke.

Ovaj problem najviše dolazi do izražaja prilikom igranja najnovijih video-igara ili tokom praćenja brzih sportskih prenosa uživo. Fluidnost pokreta i smanjenje kašnjenja signala direktno zavise od brzine kojom informacije putuju kroz provodnik do panela. Ukoliko je žica zastarela, sistem će automatski oboriti kvalitet prikaza na najniži zajednički nivo koji kabl može da podrži.

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Kako prepoznati nevidljivo ograničenje?

Glavni problem sa ovom vrstom tehnološkog zastoja jeste to što ne dolazi do klasičnog i lako uočljivog kvara na uređaju. Ekran neće ostati crn, niti će se pojaviti obaveštenje o grešci, već će opcije u meniju ostati zaključane. Korisnik dobija bazičnu sliku, ali bez naprednog dinamičkog HDR-a ili poboljšanih višekanalnih audio standarda za zvučnike.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da proizvođači retko utiskuju jasne oznake generacije na spoljni omotač samog kabla. Zbog odsustva preciznih informacija, jedini način za proveru jeste duboko založenje u fabrička podešavanja same konzole ili plejera. Ako tamo primetite da opcije za najvišu rezoluciju i osvežavanje nisu dostupne za selekciju, krivac je najverovatnije u žici.

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Fizičko propadanje i zamor materijala

Pored isključivo softverskih i generacijskih neslaganja, HDMI kablovi su izuzetno podložni mehaničkom trošenju tokom vremena. Dugogodišnje oštro savijanje iza teškog komodnog nameštaja ili konstantan pritisak uza zid nepovratno oštećuju unutrašnje bakarne niti. Takođe, učestalo isključivanje i pomeranje uređaja slabi same kontaktne pinove unutar metalnog konektora.Kada unutrašnja struktura degradira, na ekranu počinju da se javljaju anomalije koje korisnici često pogrešno tumače.

Može doći do povremenog treperenja slike, kratkotrajnog gubljenja zvuka ili potpunog prekida signala na nekoliko sekundi. Iako vlasnici u panici odmah posumnjaju na skupi kvar samog televizora, zamena kabla u većini slučajeva rešava problem.

Kada je vreme za kupovinu novog kabla?

Kupovina novog i sertifikovanog HDMI kabla postaje apsolutni prioritet u trenutku kada prelazite na modernu generaciju uređaja. Za maksimalne performanse danas je neophodno tražiti modele sa jasnom oznakom "Ultra High Speed", što garantuje podršku za HDMI 2.1 standard.

Ova investicija predstavlja minimalan finansijski trošak u poređenju sa cenom novog televizora ili naprednog audio sistema.Ipak, uticaj ove jeftine komponente na celokupan sistem je nesrazmerno veliki i direktno kroji krajnje korisničko iskustvo. Ulaganjem u adekvatan provodnik osiguravate da hardver koji ste skupo platili radi na svom stvarnom maksimumu. Tek sa ispravnim kablom otklanjate skriveno usko grlo i dobijate kristalno čistu sliku i fluidan prikaz pokreta.