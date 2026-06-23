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Kako je potvrdio i sam izvršni direktor Mark Zakerberg, Katkart neće napustiti tehnološkog giganta, već će preuzeti potpuno novu ulogu unutar korporacije koja je primarno fokusirana na razvoj inovativnih proizvoda sledeće generacije. Odlazeći lider je istakao da je tokom njegovog mandata bezbednosna enkripcija uspešno proširena na više od tri milijarde aktivnih korisnika širom planete, obuhvatajući pritom i grupne razgovore i povezane uređaje.

Na njegovo mesto dolazi Kunal Šah, poznati indijski preduzetnik i osnivač uspešnog tehnološkog startapa CRED, koji je privukao ogromnu pažnju globalne javnosti svojim inovativnim pristupom u sferi digitalnih finansija. Kompanija CRED, osnovana sada već daleke 2018. godine, specijalizovana je za pružanje naprednih usluga u oblasti plaćanja, kreditiranja, osiguranja i upravljanja ličnom imovinom.

Mark Zakerberg je javno pohvalio Šaha, naglasivši da je on uspeo da izgradi jednu od najvažnijih tehnoloških kompanija u Indiji i da u Meta tim donosi neprocenjivu preduzetničku viziju.

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Velika fintech investicija pronalazi put do uspeha

Dolazak novog direktora na čelo ove aplikacije direktno je popraćen masovnom finansijskom investicijom, budući da je startap CRED zvanično objavio uspešno prikupljanje sredstava u novoj investicionoj rundi Serije H. Glavni ulagač u ovoj rundi je upravo matična kompanija Meta, koja investira čak 900 miliona dolara i time osigurava manjinski vlasnički udeo u ovom perspektivnom indijskom fintech igraču.

Ovaj strateški ugovor procenjuje ukupnu tržišnu vrednost kompanije CRED na više od četiri milijarde dolara, uz striktnu napomenu uprave da Meta u sklopu investicije neće imati nikakav pristup privatnim podacima korisnika.

Ova finansijska injekcija jasno pokazuje nameru tehnološkog giganta da duboko integriše sisteme plaćanja u samu srž svojih komunikacionih kanala kako bi se kreirala jedinstvena platforma za e-trgovinu. Indijsko tržište, gde CRED trenutno ima oko 17 miliona aktivnih mesečnih korisnika i obrađuje preko 40 odsto svih plaćanja kreditnih kartica, služiće kao primarni poligon za testiranje ovih naprednih opcija. Ukoliko se ovi sistemi pokažu uspešnim na azijskom tlu, tehnološki analitičari predviđaju da će Meta rapidno proširiti slične finansijske alate i na tržišta širom Evrope i Amerike.

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Meta menja taktiku i agresivno napada nove izvore prihoda

Sve ove kadrovske i ekonomske promene dolaze u veoma specifičnom trenutku, kada korporacija Meta dramatično povećava svoja kapitalna ulaganja u razvoj veštačke inteligencije širom svojih platformi. Kompanija je zvanično korigovala i podigla procenu svojih ukupnih investicija za tekuću 2026. godinu na astronomskih 125 do 145 milijardi dolara, što svedoči o ogromnim ambicijama.

Istovremeno, glavni cilj uprave jeste da se drastično smanji višegodišnja zavisnost od tradicionalnih prihoda koji dolaze isključivo od plasiranja digitalnih oglasa na društvenim mrežama. Iz tog razloga, Meta je već otpočela sa postepenim uvođenjem različitih pretplatničkih modela unutar svojih aplikacija, uključujući Facebook, Instagram, pa tako i sam WhatsApp.

Korisnici širom sveta već mogu da primete testiranje nove verzije pod nazivom WhatsApp Plus, koja predstavlja prvu plaćenu varijantu ove popularne aplikacije za obične ljude. Ova tranzicija ka naplati usluga označava kraj ere u kojoj su sve napredne opcije unutar aplikacije bile apsolutno besplatne za sve kategorije stanovništva.

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Šta donosi WhatsApp Plus i koliko će to koštati korisnike?

Nova pretplatnička opcija WhatsApp Plus koštaće korisnike 2,99 dolara mesečno, a osmišljena je tako da ponudi širok spektar vizuelnih i funkcionalnih poboljšanja koja nisu dostupna standardnoj publici. Pretplatnici će dobiti ekskluzivan pristup prilagođenim temama, jedinstvenim ikonama aplikacije, posebnim naljepnicama, kao i unikatnim melodijama zvona za dolazne pozive i poruke.

Pored čisto estetskih detalja, ova verzija donosi i praktične alate poput mogućnosti prikvačivanja znatno većeg broja važnih razgovora i napredne opcije za organizaciju čet lista.Iako su bazične funkcije slanja tekstualnih poruka i obavljanja poziva i dalje potpuno besplatne, uvođenje ovakvih opcija jasno pokazuje pravac u kom aplikacija ide.

Stručnjaci veruju da će novi direktor Kunal Šah iskoristiti svoje bogato iskustvo kako bi osmislio dodatne pakete koji bi kombinovali komunikaciju sa finansijskim benefitima.Vremenom bi obični korisnici mogli da se nađu pred suptilnim pritiskom da pređu na plaćenu varijantu ukoliko žele punu produktivnost u svakodnevnom radu.

Indija kao centar sveta i globalni poligon za digitalnu evoluciju

Iz perspektive evropskih i domaćih korisnika, imenovanje indijskog stručnjaka na čelo kompanije jeste definitivan dokaz da se tehnološki centar gravitacije ubrzano pomera ka istoku. Indija je već duže vreme najveće pojedinačno tržište za WhatsApp po ukupnom broju aktivnih korisnika, a sada zvanično postaje i glavno svetsko središte za razvoj digitalnih finansija.

Meta prepoznaje ovaj potencijal i svesno postavlja na čelo čoveka koji razume potrebe tržišta u razvoju i koji može uspešno da monetizuje aplikaciju koja povezuje tri milijarde ljudi.