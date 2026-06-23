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Prema njegovim rečima, cilj akcije bio je da se iranskom stanovništvu omogući komunikacija sa spoljnim svetom u trenucima kada vlasti blokiraju internet i ograničavaju protok informacija.

Benet je o tome govorio na konferenciji u Jerusalimu, navodeći da je operacija sprovedena uz veliki stepen tajnosti i da je obuhvatala dopremanje velikog broja terminala namenjenih satelitskom povezivanju. On nije izneo precizne operativne detalje, ali je istakao da je reč o projektu koji je imao značajnu stratešku vrednost. Za sada nema zvanične potvrde izraelskih institucija o njegovim tvrdnjama, ali je vest izazvala brojne reakcije širom sveta.

Foto: AP/ Tsafrir Abayov

Kako funkcioniše Starlink i zašto je toliko važan

Starlink je satelitska internet mreža kompanije SpaceX koja korisnicima omogućava pristup internetu putem hiljada satelita koji orbitiraju oko Zemlje. Za razliku od tradicionalnih telekomunikacionih mreža koje zavise od lokalne infrastrukture, Starlink funkcioniše nezavisno od državnih internet provajdera i zbog toga ga je mnogo teže blokirati ili ugasiti.

Poslednjih godina Starlink je stekao veliku međunarodnu pažnju zahvaljujući upotrebi u Ukrajini, gde je odigrao važnu ulogu u održavanju komunikacija tokom rata. Njegova sposobnost da brzo uspostavi internet vezu u vanrednim situacijama pokazala je da satelitski internet više nije samo komercijalna usluga, već i instrument od strateškog značaja. Mnogi analitičari smatraju da upravo zbog toga države sve više posmatraju privatne tehnološke kompanije kao nove aktere međunarodne bezbednosti.

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Iran već godinama ograničava pristup internetu

Iran je poznat po tome što tokom protesta i političkih nemira često uvodi ograničenja ili potpune prekide interneta kako bi otežao organizovanje demonstracija i širenje informacija. Takve mere naročito su dolazile do izražaja tokom masovnih protesta poslednjih godina, kada su milioni ljudi ostajali bez pristupa globalnim platformama za komunikaciju. Organizacije za ljudska prava više puta su upozoravale da takve blokade predstavljaju ozbiljno ograničavanje slobode izražavanja.

Zbog toga su satelitski sistemi poput Starlinka postali izuzetno značajni za građane koji pokušavaju da ostanu povezani sa ostatkom sveta. Međutim, korišćenje ovakvih uređaja u Iranu nije jednostavno, jer njihovo unošenje i posedovanje može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik za građane.

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Tehnologija postaje novo sredstvo međunarodnog uticaja

Sve veći značaj satelitskog interneta pokazuje da tehnološke kompanije više nisu samo pružaoci usluga već i važni geopolitički igrači. Odluke koje donose kompanije poput SpaceX-a mogu direktno uticati na tok političkih događaja, bezbednosne situacije i dostupnost informacija u pojedinim državama. Time se briše granica između privatnog sektora i državnih interesa.

Stručnjaci upozoravaju da bi se u budućnosti slični sistemi mogli koristiti mnogo češće kao sredstvo digitalnog uticaja. Države će verovatno pokušavati da kontrolišu pristup ovakvim tehnologijama, dok će međunarodne organizacije insistirati na očuvanju slobodnog protoka informacija. Na taj način internet postaje novo polje globalnog nadmetanja.

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Otvara se novo poglavlje digitalnog ratovanja

Pojedini analitičari smatraju da se nalazimo na početku ere u kojoj će satelitske komunikacije igrati jednako važnu ulogu kao nekada radio-veze ili televizijski signali. Kontrola nad informacijama postaje jedno od najvažnijih oružja modernog doba, a tehnologija sve češće određuje tok političkih procesa. U takvom okruženju digitalna infrastruktura dobija strateški značaj kakav ranije nije imala.

Istovremeno, raste zabrinutost da bi satelitske mreže mogle postati meta budućih sajber napada ili političkih sukoba između velikih sila. Kako sve više država razvija sopstvene svemirske projekte, konkurencija u ovoj oblasti postaje intenzivnija.

Nekada su države kontrolisale granice, energente i tradicionalne komunikacione mreže, dok se danas borba sve više vodi oko pristupa internetu i protoka informacija. Bez obzira na to da li će ove tvrdnje dobiti zvaničnu potvrdu, jasno je da satelitski internet postaje jedan od ključnih elemenata globalne bezbednosti 21. veka.