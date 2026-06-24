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Korisnici iz Severne Amerike, Evrope, Australije i delova Azije prijavljivali su da im se početne stranice ne učitavaju, da aplikacije prikazuju poruke o grešci i da pojedine funkcije potpuno prestaju da rade. Podaci servisa Downdetector pokazali su nagli skok prijava problema u veoma kratkom vremenskom periodu.

Prema informacijama dostupnim od jutros, najveći deo usluga je ponovo stabilizovan, ali pojedini korisnici i dalje prijavljuju sporadične probleme sa osvežavanjem sadržaja, notifikacijama i poslovnim alatima koje koriste oglašivači. Meta se do sada nije detaljnije oglasila o uzroku prekida rada, niti je objavila tehničko objašnjenje incidenta, što je dodatno podstaklo spekulacije o tome da li je reč o problemu sa serverima ili o grešci u internoj infrastrukturi.

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Korisnici mislili da su im nalozi hakovani

Mnogi korisnici su prvo pomislili da je problem individualan, pa su pokušavali da resetuju lozinke, obrišu aplikacije ili ponovo pokrenu telefone. Međutim, vrlo brzo je postalo jasno da se radi o globalnom problemu koji nije povezan sa pojedinačnim nalozima. Stručnjaci savetuju korisnicima da ne menjaju pristupne podatke dok Meta zvanično ne potvrdi da su sistemi stabilni.

Na društvenim mrežama koje nisu bile pogođene prekidom, poput platforme X, ubrzo su počele da se pojavljuju hiljade komentara i fotografija ekrana sa porukama o grešci. Posebno su bili pogođeni korisnici koji preko Instagrama i Fejsbuka vode male biznise i svakodnevno komuniciraju sa kupcima. Za mnoge preduzetnike i kreatore sadržaja višesatni prekid rada predstavlja direktan finansijski problem.

Fejsbuk 2010. godine Foto: Printscreen/Youtube

Teorije zavere

Na društvenim mrežama ubrzo nakon pada pojavile su se brojne teorije zavere, iako za njih ne postoje nikakvi dokazi. Pojedini korisnici tvrdili su da je reč o velikom sajber napadu, drugi su spekulisali da Meta testira nove sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji, dok su se pojavile i tvrdnje da kompanija namerno ograničava pristup pojedinim regionima zbog promena u algoritmima i obradi podataka korisnika.

Neki su čak povezivali prekid rada sa geopolitičkim tenzijama i navodnim državnim operacijama usmerenim na digitalnu infrastrukturu,ali stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da ovakve tvrdnje za sada nisu potkrepljene činjenicama i da su globalni prekidi rada najčešće posledica internih tehničkih problema, grešaka u konfiguraciji servera ili neuspešnih ažuriranja sistema.

Problemi su zahvatili i poslovne alate

Prema informacijama koje su se pojavile tokom noći i jutros, problemi nisu bili ograničeni samo na glavne aplikacije. Korisnici su prijavljivali poteškoće sa Meta Business alatima, administrativnim panelima i pojedinim oglasnim servisima koji koriste kompanije širom sveta. To ukazuje da je incident verovatno zahvatio dublje delove Meta infrastrukture.

Slične situacije dešavale su se i prethodnih nedelja, zbog čega raste zabrinutost da se Meta suočava sa učestalijim tehničkim problemima nego ranije. Samo tokom juna zabeleženo je više kraćih prekida rada koji su pogađali različite delove ekosistema, od mobilnih aplikacija do poslovnih platformi. Iako su pojedini incidenti brzo rešeni, njihova učestalost počinje da zabrinjava korisnike i oglašivače.

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Zašto ovakvi kvarovi postaju sve ozbiljniji

Danas Instagram i Fejsbuk više nisu samo društvene mreže namenjene zabavi i komunikaciji. Milioni kompanija koriste ove platforme za prodaju proizvoda, korisničku podršku, marketing i direktnu komunikaciju sa kupcima. Zbog toga čak i relativno kratki prekidi rada mogu izazvati ozbiljne poslovne posledice.

Stručnjaci za digitalnu infrastrukturu objašnjavaju da složenost modernih platformi raste iz godine u godinu. Meta danas upravlja ogromnim brojem međusobno povezanih sistema, servera i algoritama koji moraju neprekidno da funkcionišu sinhronizovano. Dovoljno je da jedan deo infrastrukture zakaže kako bi se problem proširio na više servisa istovremeno.

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Korisnici postaju sve zavisniji od jedne kompanije

Poslednji incident ponovo je otvorio pitanje zavisnosti milijardi ljudi od nekoliko velikih tehnoloških kompanija. Kada jedna platforma prestane da radi, posledice se ne osećaju samo među običnim korisnicima već i u poslovnom sektoru, medijima i oglašivačkoj industriji. Upravo zato regulatorna tela u Evropi i SAD sve više analiziraju otpornost digitalne infrastrukture najvećih tehnoloških kompanija.

Analitičari smatraju da će Meta morati da pruži mnogo više transparentnosti kada je reč o uzrocima ovakvih incidenata. Korisnici danas očekuju ne samo brzo rešavanje problema, već i detaljna objašnjenja o tome šta se dogodilo i kako će se sprečiti slične situacije u budućnosti. Dok kompanija ne objavi zvanično tehničko objašnjenje, ostaje nepoznato šta je tačno izazvalo novi globalni prekid rada jedne od najvećih digitalnih mreža na svetu