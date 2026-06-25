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Prema najnovijim informacijama iz kompanije, cilj je da se smanji situacija u kojoj mladi korisnici više puta gledaju iste teme koje mogu negativno da utiču na njihovo mentalno zdravlje ili samopouzdanje, a ovaj pristup deo je šire strategije Mete da platforme učini bezbednijim za korisnike mlađe od 18 godina.

Ove izmene dolaze nakon višegodišnjih kritika da Instagramov algoritam može da „zarobi“ korisnike u uskim tematskim petljama sadržaja, posebno kada je reč o izgledu, ishrani, fitnesu ili emocionalnim temama. Stručnjaci upozoravaju da ponavljanje istih tipova objava može dodatno pojačati anksioznost i nezadovoljstvo kod adolescenata i zato Meta sada pokušava da uvede balans u preporuke koje sistem automatski generiše.

Loren Trevan bila je 10 godina u braku kada joj je muž javio da je uhapšen Foto: Profimedia

Kako će funkcionisati nova zaštita

Prema dostupnim podacima, novi sistem će koristiti kombinaciju algoritama i pravila koja ograničavaju učestalost prikazivanja sličnih objava u kratkom vremenskom periodu. To znači da tinejdžeri neće dobijati serije gotovo identičnih sadržaja zaredom, već će im se preporuke raznovrsnije raspoređivati. Kompanija navodi da se time sprečava „algoritamsko ponavljanje“ koje može da vodi u digitalne navike koje nisu zdrave.

Pored toga, Instagram će dodatno filtrirati sadržaj koji se odnosi na osetljive teme kada se pojavljuju u velikim količinama, čak i ako pojedinačne objave ne krše pravila platforme. Fokus je na kontekstu i količini izloženosti, a ne samo na pojedinačnim postovima, što predstavlja pomak u odnosu na dosadašnji sistem moderacije koji se uglavnom oslanjao na uklanjanje eksplicitno zabranjenog sadržaja.

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Proširenje postojećih mera zaštite maloletnika

Ova promena nadovezuje se na ranije uvedene mere koje podrazumevaju automatsko postavljanje tinejdžerskih naloga sa strožim podešavanjima privatnosti i sadržaja. Korisnici mlađi od 18 godina već su pod posebnim režimom koji ograničava vidljivost i interakciju sa potencijalno neprimerenim objavama.

Meta je ranije uvela i dodatne kontrole koje se odnose na poruke, preporuke i povezivanje sa nepoznatim nalozima, kao i mehanizme za lakše prijavljivanje sumnjivog ponašanja. Sve ove funkcije deo su šireg sistema koji ima za cilj da smanji izloženost maloletnika rizičnim interakcijama. Kompanija tvrdi da se zaštite kontinuirano unapređuju na osnovu povratnih informacija korisnika i regulatora.

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Pritisak javnosti i regulatora na velike platforme

Razlog za pojačane mere leži i u sve većem pritisku javnosti i regulatornih tela širom sveta, koja godinama ukazuju na moguće negativne efekte društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih. Posebno se ističe zabrinutost zbog zavisnosti od kratkog video sadržaja i algoritamskog „uvlačenja“ u ponavljajuće tematske tokove. Naučna istraživanja i sudski procesi u nekim zemljama dodatno su pojačali ovu debatu.

U fokusu kritika nalazi se upravo način na koji algoritmi personalizuju sadržaj i potencijalno ga sužavaju na mali broj tema koje se stalno ponavljaju. Stručnjaci upozoravaju da takav model može uticati na način na koji tinejdžeri formiraju sliku o sebi i svetu oko sebe.

Foto: Profimedia

Šta ova promena znači za budućnost instagrama

Uvođenje zaštite od ponavljanja sadržaja pokazuje da Meta postepeno menja pristup od klasične moderacije ka aktivnom oblikovanju onoga što korisnici vide u realnom vremenu. To znači da algoritam više neće samo uklanjati problematičan sadržaj, već će pokušavati da kontroliše i ritam i raznovrsnost informacija, čime se Instagram sve više udaljava od potpuno otvorenog preporučivanja sadržaja.

Analitičari smatraju da bi ovo mogao biti važan korak ka novom modelu društvenih mreža u kojem će „digitalna higijena“ postati standard, posebno za maloletnike. Ipak, ostaje pitanje koliko će korisnici primetiti razliku u praksi i da li će algoritam uspeti da izbalansira zaštitu i slobodu izbora sadržaja.