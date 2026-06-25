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U pojedinim slučajevima, kvar ili greška u komunikaciji između prekidača i upravljačkog sistema može dovesti do privremenog gubitka funkcije, poput neaktiviranja svetala, brisača ili sistema za punjenje.

Za razliku od starijih automobila gde je prekidač direktno kontrolisao strujni krug, u električnim vozilima jedna komanda prolazi kroz više elektronskih modula pre nego što se izvrši, što znači da kvar na jednom delu sistema može uticati na više funkcija istovremeno, a to povećava složenost dijagnostike.

Automobilski tehničari navode da se ponekad greške u prekidačima ne manifestuju odmah, već povremeno, što dodatno otežava otkrivanje uzroka problema tokom servisiranja.

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Rizici u sistemima punjenja i kontrole baterije

Posebno osetljiva oblast su prekidači i kontrolni signali vezani za punjenje baterije, gde pogrešan signal može prekinuti punjenje ili izazvati sigurnosno isključivanje sistema. Iako su ovi sistemi višestruko zaštićeni, u ekstremnim slučajevima greške u komunikaciji mogu dovesti do neočekivanog prekida punjenja ili aktiviranja zaštitnih modova.

Stručnjaci ističu da proizvođači uvode sve strože protokole kako bi se smanjila mogućnost ovakvih problema, ali kako vozila postaju kompleksnija, tako raste i broj potencijalnih tačaka kvara.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Elektronski prekidači i bezbednosni izazovi

U modernim EV vozilima prekidači su deo mreže koja komunicira putem softvera, što otvara i pitanje sajber bezbednosti i mogućih spoljašnjih uticaja na sistem. Iako su takvi scenariji retki, istraživanja ukazuju da su digitalni sistemi u automobilima teorijski podložni manipulacijama ako zaštita nije adekvatna. Zbog toga proizvođači sve više ulažu u enkripciju i višeslojnu zaštitu kontrolnih signala koji prolaze kroz elektronske prekidače.

Manje fizičkih prekidača - više rizika ili sigurnosti

Trend u industriji ide ka potpunom smanjenju fizičkih prekidača i prelasku na digitalne kontrole preko ekrana i softverskih interfejsa. Iako to donosi veću fleksibilnost i mogućnost nadogradnje funkcija, stručnjaci upozoravaju da se time povećava zavisnost vozila od softverske stabilnosti.

U narednim godinama ključni izazov biće balans između udobnosti, tehnologije i bezbednosti, jer čak i najmanji prekidač u električnom vozilu postaje deo kompleksnog digitalnog sistema koji upravlja celim automobilom.

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Kod električnih vozila kao što su Tesla Model 3 i Tesla Model Y, kao i kod pojedinih modela kineskih proizvođača poput BYD, najveća kritika stručnjaka nije da su prekidači opasni sami po sebi, već da je mnogo funkcija prebačeno na digitalni ekran i softverske komande umesto na klasične fizičke tastere. To znači da jedan prekidač često nije direktno mehanički deo, već signal koji prolazi kroz centralni računar vozila, pa u slučaju softverskog zastoja ili greške može doći do privremenog gubitka pristupa više funkcija odjednom, poput brisača, klime ili podešavanja svetala.

Zato se ovakvi sistemi češće označavaju kao “kompleksniji” nego “opasniji”, jer u praksi sva moderna EV vozila imaju sigurnosne mehanizme i rezervne sisteme koji sprečavaju kritične kvarove. Ipak, razlika između proizvođača je u filozofiji dizajna: neki modeli imaju minimalno fizičkih prekidača i oslanjaju se na ekran, dok drugi i dalje zadržavaju klasične kontrole, što utiče na to koliko brzo i intuitivno vozač može da reaguje u vožnji.