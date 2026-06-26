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Korisnici širom sveta godinama su bili izloženi neželjenim porukama i pozivima sa nepoznatih brojeva, koji su često vodili do finansijskih gubitaka. Dosadašnji bezbednosni mehanizmi reagovali su prekasno, uglavnom tek nakon što bi korisnik već otvorio prepisku i ušao u komunikaciju sa potencijalnim napadačem.

Nova opcija, koja postepeno stiže na Android i iPhone uređaje, deluje kao preventivni štit koji korisniku daje dragoceno vreme za razmišljanje.

Kako funkcioniše "bezbednosna pauza" pre razgovora

Nova funkcija uvodi takozvani ekran poverenja (engl. Trust Warning) koji se aktivira u trenutku kada pokušate da otvorite poruku od broja koji nemate u imeniku. Umesto da vas aplikacija odmah ubaci u prozor za ćaskanje, sistem privremeno zaustavlja proces i prikazuje detaljnu analizu profila sa kojeg poruka stiže.

Ova „bezbednosna pauza“ pruža korisnicima jasan uvid u poreklo i legitimitet kontakta pre nego što se izlože bilo kakvom riziku. Unutar ovog bezbednosnog prozora, WhatsApp automatski proverava i transparentno prikazuje tri ključna podatka.

Prva i najvažnija stavka jeste geografsko poreklo broja, odnosno država u kojoj je taj broj registrovan. Pored toga, sistem jasno naznačava da kontakt nije sačuvan u vašem telefonu, i proverava da li sa tim pošiljaocem delite neke zajedničke grupe unutar aplikacije.

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Kraj za najopasniju taktiku društvenog inženjeringa

Internet prevaranti najčešće se oslanjaju na psihološku manipulaciju i zloupotrebu poverenja kroz takozvanu taktiku "Evo me, promenio sam broj". Oni šalju poruke pretvarajući se da su članovi uže porodice, bliski prijatelji ili kolege sa posla, tvrdeći da im je stari telefon pokvaren ili izgubljen. Kada žrtva poveruje u ovu priču, napadači brzo prelaze na zahteve za hitne novčane pozajmice ili traže deljenje osetljivih bankovnih podataka.

Uvođenjem novih upozorenja, ova strategija prevaranata postaje drastično teža za izvođenje. Ako vam stigne poruka od "sina" ili "kolege" koji tvrdi da se nalazi u komšiluku, a WhatsApp na ekranu ispiše da je broj registrovan u dalekoj azijskoj ili afričkoj zemlji, prevara postaje očigledna na prvi pogled. Ovaj kontekstualni uvid omogućava korisnicima da u sekundi donesu ispravnu odluku i prekinu kontakt.

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Privatnost bez pritiska i pravo na ignorisanje

Jedan od najvećih problema u digitalnoj komunikaciji jeste društveni pritisak da se na poruku odgovori, čak i kada nam je ona sumnjiva. Meta je rešila ovaj problem tako što je novu funkciju dizajnirala potpuno asimetrično. Dok vi analizirate podatke o nepoznatom broju na ekranu za upozorenje, druga strana nema nikakav uvid u vaše aktivnosti.

Nakon što pregledate ponuđene informacije, aplikacija vam nudi dve jednostavne opcije: da nastavite razgovor ili da ga trajno otkažete. Ukoliko izaberete da otkažete i obrišete čet, pošiljalac o tome neće dobiti nikakvo obaveštenje. Čak i ako su vam uključene plave kvačice za potvrdu čitanja, prevarant neće znati da li ste videli njegovu poruku sve dok mu direktno ne odgovorite, što vam daje potpunu kontrolu nad situacijom.

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Ograničenja sistema i saveti stručnjaka za maksimalnu zaštitu

Iako je ovaj korak gigantski napredak za bezbednost, IT stručnjaci naglašavaju da nijedan automatizovani sistem nije savršen niti imun na greške. Može se desiti da se ekran upozorenja pojavi kada vas kontaktira legitimna osoba koja je zaista promenila broj telefona, što može izazvati trenutnu zabunu.

Takođe, ako ste sumnjivi broj u prošlosti greškom sačuvali ili je on bio deo nekog ranijeg lanca komunikacije, sistem vas neće opomenuti. Zbog toga bezbednosni eksperti savetuju da se tehnologija koristi kao prva linija odbrane, ali da konačna odluka uvek bude zasnovana na oprezu. Ukoliko vam poruka deluje neobično, preporučuje se da identitet osobe potvrdite kroz neki drugi kanal – običnim telefonskim pozivom, SMS-om ili upitom preko zajedničkih poznanika.

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